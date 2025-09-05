SoNiC会計事務所、フリー株式会社主催のfreee Advisor Awards 2025で「Rookie of the Year」を受賞

株式会社SoNiC

SoNiC会計事務所は、「あなたの事業を、絶対に潰させない」という理念のもと、スタートアップ企業や中小企業のお客様を中心に、税務顧問やクラウド会計の導入支援、バックオフィス業務の効率化を支援してまいりました。

今回受賞した「Rookie of the Year」は、認定アドバイザー登録から1年以内の事務所を対象に、顧問先の“リアルタイム化”を積極的に推進した事務所に贈られる賞です。

選定方法は、以下の通りです。

・直近1年間のfreee会計の増加件数

・全freee導入先における会計・経理の自動化比率

これらを総合的に評価し、当事務所が選出されました。

代表の出水氏は次のようにコメントしています。

「この度の受賞は、クライアントの皆さま、そして一緒に歩んできたスタッフのおかげです。SoNiCというのは音速という意味があり、設立当初からクライアントの皆さまの悩みや課題を音速で対応してきた中での結果だと思っています。今後もITなどのテクノロジーを最大限に活用し、経営者の皆さまを常に支える存在であり続けたいと思っております。」

【事務所概要】

事務所名：SoNiC会計事務所

所在地：東京都渋谷区

代表者：出水祐介、夏目佑太

事業内容：会計・税務顧問、クラウド会計導入支援、バックオフィス効率化支援、法人設立サポート、融資、補助金支援

公式サイト：https://sonic-acc.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

SoNiC会計事務所

担当：出水祐介

LINE ID：@sonicsonic

E-mail：info@sonic-acc.com