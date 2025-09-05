Shippio、国際物流総合展 2025 第4回 INNOVATION EXPOに出展～荷主と物流事業者のDXを支援するプラットフォームを提案～

株式会社Shippio

株式会社Shippio（本社：東京都港区、代表取締役CEO：佐藤 孝徳）は、2025年9月10日（水）から12日（金）に東京ビックサイトで開催される「国際物流総合展 2025 第4回 INNOVATION EXPO」に出展いたします。

Shippioのブース（小間番号：5-901）では、荷主向けサービス「Shippio Forwarding」と「Shippio Cargo」、国際物流事業者向けコミュニケーションプラットフォーム「Shippio Works」をご紹介いたします。

国際物流に関する進捗や書類、コミュニケーションをクラウド上で一元管理することで、国際物流業務

の最適化を実現するプラットフォームを実際の製品デモを交えながら体験いただけます。

また、近日公開予定の新サービスのデモも用意をしております。

国際物流に携わる幅広いお客さまの課題解決に役立つソリューションを、ぜひ現地でご覧ください。

「国際物流総合展 2025 第4回 INNOVATION EXPO」とは

「国際物流総合展 2025 第4回 INNOVATION EXPO」概要

日程：2025年9月10日（水）～12日（金）10:00～17:00

会場：東京ビックサイト 東展示棟5ホール

Shippioブース小間位置：5-901

展示会公式サイト：https://ie.logis-tech-tokyo.gr.jp/

株式会社Shippio

Shippioについて

Shippioは「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、国際物流プラットフォームを構築し、国際物流領域のDXを推進しています。

Shippioの提供するクラウド上では、本船動静の自動更新や見積もり・発注、貿易書類や請求書の一元管理・関係者への各種情報の共有等が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて、顧客企業の国際物流DXを実現します。

Shippio会社概要

会社名 ：株式会社Shippio （英語名: Shippio, Inc.）

所在地 ：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9階

代表者 ：代表取締役 佐藤 孝徳

設立 ：2016年6月

事業内容：国際物流プラットフォームの企画・開発・運営

URL ：https://www.shippio.io/corp/

取得ライセンス等：第一種 貨物利用運送事業者（関自貨第1714号）、第二種 貨物利用運送事業者（国総国物第107号）、第二種 貨物利用運送事業者（国自貨第386号）、IATA公認代理店認可取得

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款（2013）（国総国物第107号の2）