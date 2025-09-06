【オリエンタルホテルズ＆リゾーツ】人気のご当地メニュー３品が参戦 「ご当地メニュー」キャンペーン第三弾 開催

株式会社ホテルマネージメントジャパン

株式会社ホテルマネージメントジャパン（本社：東京都港区港南、代表取締役 荒木 潤一）は、ホテルチェーンブランド「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」の12施設のレストランにおいて提供する「ご当地メニュー」の人気投票キャンペーン第三弾を、2025年9月6日（土）より開始いたします。





「ご当地メニュー」キャンペーンは、2023年のオリエンタルホテルズ＆リゾーツグループホテル内のレストランによる「ご当地朝食メニュー選手権」からスタートし、本年からは３施設のレストランで提供する「ご当地の人気メニュー」から「食べてみたい一品」を投票するキャンペーンとして実施しています。第一弾で選ばれたオリエンタルホテル ユニバーサル・シティ「土手焼き」は多くのお客様にご賞味いただきました。第二弾はオリエンタルホテル福岡 博多ステーションの「博多とんこつラーメン」が選出され、2025年8月30日（土）から11月28日（金）にグループホテルの各レストランで提供をしています。この機会を利用して、ご当地の魅力をお試しください。



今回実施する第三弾では、沖縄ハーバービューホテル（沖縄）の「もずく入り沖縄そば」、神戸メリケンパークオリエンタルホテル（兵庫）の「ぼっかけ焼きそば」、箱根リトリートfore & villa 1/f（神奈川）の「湯葉、豆乳、とろろの十五穀米粥　地場の焼き魚を添えて」の3施設のメニューが登場。特色豊かな地域食の中から、あなたの“食べてみたい一品”にぜひ投票してください。投票が最も多かったメニュー1品は2025年11月29日（土）～2026年2月27日（金）の期間で12施設のレストランで提供予定です。



なお、第三弾キャンペーンにご投票いただいた方の中から抽選で、1位に選ばれたメニューを提供するホテルのペア宿泊券を5名様にプレゼントいたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。



ご当地メニュー第三弾：沖縄・兵庫・神奈川編


投票/応募期間： 2025年9月6日（土）～10月31日（金）


ホテル： 沖縄ハーバービューホテル(https://oka-hvh.com/)


　　　　 神戸メリケンパークオリエンタルホテル(https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/)


　　　　 箱根リトリートfore & villa 1/f(https://www.hakone-retreat.com/)


提供期間： 2025年11月29日（土）～2026年2月27日（金）


応募方法： 「ご当地メニュー」キャンペーン特設サイトから投票


特設サイト： https://www.oriental-hotels.com/news/1858/


賞品： 1位に選ばれたホテルの1泊2日宿泊券（1室1組2名朝食付き）× 5名様



※賞品は、状況により同等の賞品に変更となる可能性がございます。
※ホテルの稼働状況により、ご宿泊いただけない日が発生する可能性がございます。
※宿泊券の利用には別途利用規約がございます。



第三弾メニュー：





沖縄ハーバービューホテル


「もずく入り沖縄そば」


小麦粉とかん水で作る沖縄そばに、フコイダンを多く含む県産モズクを練り込みました。つるりとした喉ごしと独特の風味・食感をお楽しみください。






神戸メリケンパークオリエンタルホテル


「ぼっかけ焼きそば」


神戸・長田発祥の「ぼっかけ」は、牛すじとこんにゃくを甘辛く煮込んだ郷土料理。香ばしい焼きそばと合わせた、下町名物のソウルフードです。とろける牛すじの旨みとこんにゃくの食感、甘辛ダレが絡む懐かしい味わいをお楽しみください。






箱根リトリートfore & villa 1/f


「湯葉、豆乳、とろろの十五穀米粥　地場の焼き魚を添えて」


とろろや湯葉を加えた豆乳仕立ての十五穀米粥に、香ばしい焼き魚、梅干し、海苔を添えた朝食限定メニュー。デトックスやヘルシーを意識し、ブッフェでは豆乳出汁と好みのトッピングで楽しめます。



■今後のご当地メニュー展開（予定）


第四弾：大阪・広島・鹿児島編


応募期間：2025年12月6日（土）～2026年1月31日（土）


ホテル：なんばオリエンタルホテル(https://nambaorientalhotel.co.jp/)


　　　　オリエンタルホテル広島(https://www.oriental-hiroshima.com/)


　　　　ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館(https://tenmonkan.hotelorientalexpress.com/)


※食材またはその他の事由により、メニューまたはキャンペーン内容が変更になる場合がございます。



開催ホテルの詳しい情報は下記よりご覧ください。



■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは


オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。


■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要


株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,412名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年8月現在）


https://www.oriental-hotels.com/hotellist/