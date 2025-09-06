【オリエンタルホテルズ＆リゾーツ】人気のご当地メニュー３品が参戦 「ご当地メニュー」キャンペーン第三弾 開催
株式会社ホテルマネージメントジャパン（本社：東京都港区港南、代表取締役 荒木 潤一）は、ホテルチェーンブランド「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」の12施設のレストランにおいて提供する「ご当地メニュー」の人気投票キャンペーン第三弾を、2025年9月6日（土）より開始いたします。
「ご当地メニュー」キャンペーンは、2023年のオリエンタルホテルズ＆リゾーツグループホテル内のレストランによる「ご当地朝食メニュー選手権」からスタートし、本年からは３施設のレストランで提供する「ご当地の人気メニュー」から「食べてみたい一品」を投票するキャンペーンとして実施しています。第一弾で選ばれたオリエンタルホテル ユニバーサル・シティ「土手焼き」は多くのお客様にご賞味いただきました。第二弾はオリエンタルホテル福岡 博多ステーションの「博多とんこつラーメン」が選出され、2025年8月30日（土）から11月28日（金）にグループホテルの各レストランで提供をしています。この機会を利用して、ご当地の魅力をお試しください。
今回実施する第三弾では、沖縄ハーバービューホテル（沖縄）の「もずく入り沖縄そば」、神戸メリケンパークオリエンタルホテル（兵庫）の「ぼっかけ焼きそば」、箱根リトリートfore & villa 1/f（神奈川）の「湯葉、豆乳、とろろの十五穀米粥 地場の焼き魚を添えて」の3施設のメニューが登場。特色豊かな地域食の中から、あなたの“食べてみたい一品”にぜひ投票してください。投票が最も多かったメニュー1品は2025年11月29日（土）～2026年2月27日（金）の期間で12施設のレストランで提供予定です。
なお、第三弾キャンペーンにご投票いただいた方の中から抽選で、1位に選ばれたメニューを提供するホテルのペア宿泊券を5名様にプレゼントいたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
ご当地メニュー第三弾：沖縄・兵庫・神奈川編
投票/応募期間： 2025年9月6日（土）～10月31日（金）
ホテル： 沖縄ハーバービューホテル(https://oka-hvh.com/)
神戸メリケンパークオリエンタルホテル(https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/)
箱根リトリートfore & villa 1/f(https://www.hakone-retreat.com/)
提供期間： 2025年11月29日（土）～2026年2月27日（金）
応募方法： 「ご当地メニュー」キャンペーン特設サイトから投票
特設サイト： https://www.oriental-hotels.com/news/1858/
賞品： 1位に選ばれたホテルの1泊2日宿泊券（1室1組2名朝食付き）× 5名様
※賞品は、状況により同等の賞品に変更となる可能性がございます。
※ホテルの稼働状況により、ご宿泊いただけない日が発生する可能性がございます。
※宿泊券の利用には別途利用規約がございます。
第三弾メニュー：
沖縄ハーバービューホテル
「もずく入り沖縄そば」
小麦粉とかん水で作る沖縄そばに、フコイダンを多く含む県産モズクを練り込みました。つるりとした喉ごしと独特の風味・食感をお楽しみください。
神戸メリケンパークオリエンタルホテル
「ぼっかけ焼きそば」
神戸・長田発祥の「ぼっかけ」は、牛すじとこんにゃくを甘辛く煮込んだ郷土料理。香ばしい焼きそばと合わせた、下町名物のソウルフードです。とろける牛すじの旨みとこんにゃくの食感、甘辛ダレが絡む懐かしい味わいをお楽しみください。
箱根リトリートfore & villa 1/f
「湯葉、豆乳、とろろの十五穀米粥 地場の焼き魚を添えて」
とろろや湯葉を加えた豆乳仕立ての十五穀米粥に、香ばしい焼き魚、梅干し、海苔を添えた朝食限定メニュー。デトックスやヘルシーを意識し、ブッフェでは豆乳出汁と好みのトッピングで楽しめます。
■今後のご当地メニュー展開（予定）
第四弾：大阪・広島・鹿児島編
応募期間：2025年12月6日（土）～2026年1月31日（土）
ホテル：なんばオリエンタルホテル(https://nambaorientalhotel.co.jp/)
オリエンタルホテル広島(https://www.oriental-hiroshima.com/)
ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館(https://tenmonkan.hotelorientalexpress.com/)
※食材またはその他の事由により、メニューまたはキャンペーン内容が変更になる場合がございます。
