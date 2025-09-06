物語はいよいよクライマックスに向けて動き出す！ TVアニメ「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」第10話の「場面写真」がコンビニプリントに追加！

株式会社サムライソード

夏アニメで話題沸騰中の「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」コンビニプリントに「場面写真」第10話が追加されました。

「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」第10話 あらすじ

アナスタジアが生きている?しかしマリーが疑っていたノーマンの弟子は、アーサーという男の子だった。 そんなルイフォンの話を聞いても納得できないマリーは、心配するキュロスのはからいでノーマンと直接会うことに……。 弟子は男だと主張されるも、ノーマンから聞く弟子の様子にマリーは疑いを深め、姿を消してしまう。

「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」コンビニプリント

「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」コンビニプリントでは、話題のキービジュアル、各キャラクターのイラストを使用したブロマイドなど、美しいビジュアルを堪能することが出来るファンも納得のクオリティで提供します。

場面写真は各話放送終了後の14:30以降に順次追加される予定です。

◆専用サイト https://myseries-collab.com/zutaboro

価格

・ブロマイド ：200円（L判写真用紙）

・場面写真 ：200円（L判写真用紙）

ご利用方法

１. 専用サイト（https://myseries-collab.com/zutaboro）へアクセスして、欲しい商品を選択

２. プリント番号とQRコードを入手

３. コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす

４. 料金を投入して購入

キャンペーン第3弾！

キービジュアルブロマイドの印刷番号が抽選で30名様に当たる！

非売品の限定デザインを入手しましょう！

第1弾、第2弾キービジュアルブロマイドキャンペーンは大盛況となりました！

今回も第1弾、第2弾同様に、通常のコンビニプリントでは購入できない貴重な非売品の限定デザイン

となっております。

キャンペーンに応募して、ぜひ「第3弾キービジュアルブロマイド」の印刷番号を入手してください！

「応募方法」

１. @myseries_collabをフォロー

２. 写真付きで #ずたぼろ令嬢コンビニプリント を付けてXに投稿

※ 当選者は順次DMにご連絡します。印刷時にコンビニでの料金支払いが必要です。

「応募期間」

9月26日(金)23:59まで

(C)とびらの・仲倉千景／双葉社・「ずたぼろ令嬢」製作委員会

