好きなキャラクターで「スマホデコ」 TVアニメ「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」コンビニプリントにスマホシールが登場！
株式会社サムライソード
- お好きな枚数(最大3枚)を選択
- プリント用紙サイズ(L判シール用紙)を選択
- 全国のコンビニで印刷番号を入力、またはQRコードかざしてプリント
Z世代を中心に“スマホの背面を可愛く装飾する”「スマホデコ」が定番化する中、「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」の全5キャラクターがデザインされたスマホシールが登場。
専用サイト https://myseries-collab.com/zutaboro
サービスの特徴
・全5キャラクター、各3デザイン、ランダム仕様。
・専用サイトで最大3枚までランダム選択可能。
・同時購入分はすべて異なる絵柄を保証。
ランダムに配置されたカードからお好きな枚数（最大3枚）を選択することができます。
印刷するまで、どの絵柄のシールかわからないドキドキ感を楽しむことができます！
価格
・スマホシール ：250円（L判シール用紙）
購入方法- 印刷したいキャラクターを選択
- お好きな枚数(最大3枚)を選択
- プリント用紙サイズ(L判シール用紙)を選択
- 全国のコンビニで印刷番号を入力、またはQRコードかざしてプリント
(C)とびらの・仲倉千景／双葉社・「ずたぼろ令嬢」製作委員会
＜サービス提供＞
株式会社SAMURAI SWORD
プリントサービス事務局 担当：石原
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階
TEL：03-6426-5159
http://samuraisword.co.jp/