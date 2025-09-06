好きなキャラクターで「スマホデコ」 TVアニメ「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」コンビニプリントにスマホシールが登場！

株式会社サムライソード

Z世代を中心に“スマホの背面を可愛く装飾する”「スマホデコ」が定番化する中、「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」の全5キャラクターがデザインされたスマホシールが登場。

専用サイト https://myseries-collab.com/zutaboro

サービスの特徴

・全5キャラクター、各3デザイン、ランダム仕様。

・専用サイトで最大3枚までランダム選択可能。

・同時購入分はすべて異なる絵柄を保証。

ランダムに配置されたカードからお好きな枚数（最大3枚）を選択することができます。

印刷するまで、どの絵柄のシールかわからないドキドキ感を楽しむことができます！

価格

・スマホシール ：250円（L判シール用紙）

購入方法

- 印刷したいキャラクターを選択- お好きな枚数(最大3枚)を選択- プリント用紙サイズ(L判シール用紙)を選択- 全国のコンビニで印刷番号を入力、またはQRコードかざしてプリント

(C)とびらの・仲倉千景／双葉社・「ずたぼろ令嬢」製作委員会

＜サービス提供＞

株式会社SAMURAI SWORD

プリントサービス事務局 担当：石原

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3

サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階

TEL：03-6426-5159

http://samuraisword.co.jp/