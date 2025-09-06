好きなキャラクターで「スマホデコ」 TVアニメ「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」コンビニプリントにスマホシールが登場！

Z世代を中心に“スマホの背面を可愛く装飾する”「スマホデコ」が定番化する中、「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」の全5キャラクターがデザインされたスマホシールが登場。




専用サイト　https://myseries-collab.com/zutaboro


サービスの特徴

・全5キャラクター、各3デザイン、ランダム仕様。


・専用サイトで最大3枚までランダム選択可能。


・同時購入分はすべて異なる絵柄を保証。



ランダムに配置されたカードからお好きな枚数（最大3枚）を選択することができます。


印刷するまで、どの絵柄のシールかわからないドキドキ感を楽しむことができます！


価格

・スマホシール　：250円（L判シール用紙）


購入方法

- 印刷したいキャラクターを選択
- お好きな枚数(最大3枚)を選択
- プリント用紙サイズ(L判シール用紙)を選択　
- 全国のコンビニで印刷番号を入力、またはQRコードかざしてプリント



(C)とびらの・仲倉千景／双葉社・「ずたぼろ令嬢」製作委員会



