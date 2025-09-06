「日本には四季があった」1日限定の写真展を開催！

Cage Photo

写真家の難波 航太氏は、2025年9月7日（日）イコットニコット２F TSUTAYA BOOKSTORE岡山駅前内 Wonderwallにて写真展を開催いたします。

３年間撮影し続けた日本の四季を会場に展示する予定。

尚、13時からはトークショーを行い、展示に関する解説や、プリント写真の魅力などを解説する。

難波氏からのコメント

変わりゆくものを写す

写真を撮る上で私が大切にしているテーマです。

今回の作品は3年前から撮り続けている春夏秋冬の景色。

この３年だけを見ても、気候は大きく変わっている。

異様なほどの暑さ、雨が降らない、急に寒くなる・・・など

私は気候変動を研究している科学者ではないため、詳しいことは分からない。

⁡

ただ思うのは、

私がもっと歳を重ねた時、

日本に四季はあるのか。

⁡

「日本には四季があった」

もしも、そんな会話が始まったとしたら

「せめて写真が手元にあれば良かったな」

と、会話が続くのではないだろうか。

⁡

誰もが撮ったのかもしれない地でも、

シャッターを切る意義は充分にあった。

略歴

写真家 難波 航太

難波 航太氏は第73回朝日広告賞「一般公募・新聞広告の部」において、彩きもの学院の課題作品でグランプリを受賞するなど、広告や雑誌撮影など幅広い分野で活躍中。2025年8月1日に開設した自身の拠点「Atelier remin（アトリエ レミン）」を新たな創作の発信地として、より地域に根ざした写真活動を本格化していく

【日時】2025年9月7日（日）

【会場】TSUTAYA BOOKSTORE 岡山駅前内Wonderwall岡山県岡山市北区駅前町1-8-18

【写真展示】10:00-19:30 ※最終入場19:00

【トークショー】13:00-13:45位まで

※会場への入退室は自由です。

⁡【入場料】

前売り券：大人880円/大学生・短大生・専門学生以下550円(受付時学生証提示)⁡

当日券：大人990円/大学生・短大生・専門学生以下 660円(受付時学生証提示)

※全て税込

※未就学児無料

前売り券 URL

https://docs.google.com/forms/d/1yxQ97at2_Zby9oVRiR8QfmRdc2mgW3rtW4UOwkKWT5w/edit?ts=68ac2de3#responses