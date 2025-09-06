「日本には四季があった」1日限定の写真展を開催！

Cage Photo


写真家の難波 航太氏は、2025年9月7日（日）イコットニコット２F TSUTAYA BOOKSTORE岡山駅前内 Wonderwallにて写真展を開催いたします。


３年間撮影し続けた日本の四季を会場に展示する予定。


尚、13時からはトークショーを行い、展示に関する解説や、プリント写真の魅力などを解説する。


難波氏からのコメント

変わりゆくものを写す
写真を撮る上で私が大切にしているテーマです。
今回の作品は3年前から撮り続けている春夏秋冬の景色。
この３年だけを見ても、気候は大きく変わっている。
異様なほどの暑さ、雨が降らない、急に寒くなる・・・など
私は気候変動を研究している科学者ではないため、詳しいことは分からない。

ただ思うのは、
私がもっと歳を重ねた時、
日本に四季はあるのか。

「日本には四季があった」
もしも、そんな会話が始まったとしたら
「せめて写真が手元にあれば良かったな」
と、会話が続くのではないだろうか。

誰もが撮ったのかもしれない地でも、
シャッターを切る意義は充分にあった。





略歴
写真家 難波 航太
難波 航太氏は第73回朝日広告賞「一般公募・新聞広告の部」において、彩きもの学院の課題作品でグランプリを受賞するなど、広告や雑誌撮影など幅広い分野で活躍中。2025年8月1日に開設した自身の拠点「Atelier remin（アトリエ レミン）」を新たな創作の発信地として、より地域に根ざした写真活動を本格化していく





【日時】2025年9月7日（日）
【会場】TSUTAYA BOOKSTORE 岡山駅前内Wonderwall岡山県岡山市北区駅前町1-8-18
【写真展示】10:00-19:30　※最終入場19:00
【トークショー】13:00-13:45位まで
※会場への入退室は自由です。
⁡【入場料】
前売り券：大人880円/大学生・短大生・専門学生以下550円(受付時学生証提示)⁡
当日券：大人990円/大学生・短大生・専門学生以下 660円(受付時学生証提示)
※全て税込
※未就学児無料


前売り券 URL


https://docs.google.com/forms/d/1yxQ97at2_Zby9oVRiR8QfmRdc2mgW3rtW4UOwkKWT5w/edit?ts=68ac2de3#responses