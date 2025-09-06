こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【跡見学園女子大学】『鹿の国』上映と弘理子監督とのトークイベントを10月4日（土）文京キャンパスで開催／入場無料
跡見学園女子大学（東京都文京区、学長：小仲信孝）文京キャンパスのブロッサムホールで10月4日（土）13時30分から、ドキュメンタリー映画『鹿の国』の上映会と弘理子監督を迎えてのトークイベントを開催します。入場無料です。
『鹿の国』は、御柱祭（おんばしらさい）で知られる日本最古の神社の一つ、長野県の諏訪大社で続く四季の祭礼を追ったドキュメンタリー映画です。明治以前に行われていた鹿を神前に供えて五穀豊穣を祈る神事も再現し、その独特な「諏訪信仰」の謎に迫ります。古来の自然信仰を受け継ぐ諏訪大社の神事を収めた『鹿の国』は、その神秘性から、スタジオジブリのアニメ『もののけ姫』の世界観と通じるところがあり、今年1月の公開から都内ミニシアターでは若者を中心に満席になるなど話題を呼びました。
上映後には弘理子監督を迎えてのトークイベントを行います。文化人類学者で本学人文学科の森谷裕美子教授、映画研究者で現代文化表現学科の渡邉大輔准教授と学生が参加し、映画の解説や撮影秘話などを伺います。本学副学長で文化人類学・民俗学者である塩月亮子教授（観光デザイン学科）が進行役を務めます。
事前予約は不要です。自然信仰や祭礼、民俗学、ドキュメンタリー映像の制作などに興味のある方はぜひご参加ください。
◆『鹿の国』上映会＆弘理子監督とのトークイベント
【開催日時】10月４日（土）13時30分～16時（上映時間は98分）
【会場】跡見学園女子大学 文京キャンパス2号館 ブロッサムホール
東京都文京区大塚1丁目5－2（東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」出口２より徒歩2分）
・入場無料。どなたでもご参加いただけます
【主催】跡見学園女子大学 森谷・渡邉・塩月ゼミ合同企画
お問い合わせ atomishika@gmail.com
◆『鹿の国』公式サイト https://shikanokuni.vfo.co.jp/
◆弘理子監督 ネパールに留学し、ヒマラヤの山村での滞在をきっかけにドキュメンタリーの制作を始める。以来、"自然と祈り"をテーマに映像を撮り続け、NHK『にっぽん百名山』など多数の番組を担当。『鹿の国』は初の劇場公開長編作品。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
