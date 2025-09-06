ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ジェイエイてんどうフーズ」は、山形県産の「白桃」を９月１４日（日）までの期間限定・特別価格で販売しています。

山形県産の「白桃」は、みずみずしくて甘く、北限に近いことから１０月までが旬となります。

今回は、最も食べごろの品種「玉うさぎ」「さくら」を厳選していることから、果肉がかためで、パリッとした食感をお楽しみいただけます。

果物王国山形から旬の美味しさを、産地直送でお届けします。

山形県産白桃

■「山形県産 白桃 １週間限定セール」概要

１．販売期間：令和７年９月１４日（日）まで ※なくなり次第終了

２．内 容：

（１）対象商品を期間中に限り、特別価格で販売します

（２）対象商品：【秀品】山形県産品種おまかせ白桃約3kg【9月上旬～中旬頃出荷予定】

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2403-7234/

特別価格：4,680円（通常価格：5,780円）

（３）対象ショップ：ジェイエイてんどうフーズ https://www.ja-town.com/shop/c/cjatendo

山形県産白桃限定セール

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】 「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown