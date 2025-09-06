【ヨドバシカメラ】女性脱毛サロンストラッシュ監修の「家庭用光美容器」「美顔器」が9月5日より取り扱い店舗を拡大いたします。
株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が展開する「HADA TERASU（ハダテラス）」は、女性専用脱毛サロン「ストラッシュ」に来店されるお客様の声から生まれたスキンケア＆ビューティーブランドです。ご自宅でも気軽にケアができる本ブランドが、9月5日より取り扱い店舗を拡大いたします。ぜひこの機会にご体感ください。
｜ご自宅でも気軽にハイクラスケアを
「HADA TERASU（ハダテラス）」は『女性がキレイに輝く場所づくりを目指す』を理念に掲げ、総会員数33万人*¹を突破する女性脱毛サロン「ストラッシュ」が監修したオリジナルブランドです。
ご自宅で気軽にケアが出来るように機能にこだわった美顔器や家庭用光美容器などをはじめとする幅広い商品を展開しております。
これまでは全国のストラッシュ店頭とECサイト限定で販売していましたが、より多くの方に手に取っていただけるよう、2025年6月にヨドバシカメラ6店舗で製品販売を開始。その後、8月に4店舗、9月に3店舗を追加し、現在は全国13店舗で展開しています。
大切なご家族やパートナーへのプレゼントとしても選ばれる「HADA TERASU（ハダテラス）」をぜひこの機会にお試しください。
*¹ 2025年1月時点
【取り扱い店舗】
■北海道・東北
ヨドバシカメラ マルチメディア札幌
ヨドバシカメラ マルチメディア仙台
■関東
ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
ヨドバシカメラ 新宿西口本店
ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺
ヨドバシカメラ マルチメディア横浜
ヨドバシカメラ マルチメディア川崎ルフロン
ヨドバシカメラ マルチメディア町田
ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前店
■中部・東海
ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋店
■近畿
ヨドバシカメラ マルチメディア梅田
ヨドバシカメラ マルチメディア京都
■九州
ヨドバシカメラ マルチメディア博多
脱毛サロン ストラッシュ監修のHADA TERASU「家庭用光美容器」「美顔器」はオンラインショップでもご購入可能です。
ヨドバシカメラ 公式通販サイト :
https://www.yodobashi.com/maker/5000039686/
｜「HADA TERASU（ハダテラス）」商品概要
MULTI FACIAL CARE（美顔器） 販売価格：49,800円（税込）
*³角質層まで
忙しい日々の中でも肌の美しさにもこだわる女性へ「毎日の美肌ケアをもっと手軽に楽しんでほしい」という想いを込め、美顔器としての機能と美顔ローラーの特性を融合した新機器を開発。
従来のスキンケアをより浸透*²させるフェイシャルケアを実現しました。
「MULTI FACIAL CARE（マルチフェイシャルケア）」は、1日1回、たったの3分で顔全体の表情筋を引き締め、うるおいとハリのある肌へと導きます。
◇美顔器「MULTI FACIAL CARE（マルチフェイシャルケア）」の特徴
「クレンジング」「うるおい浸透*²」「美顔ローラー」の3つのモードを搭載しており、肌のトータルケアをサポートします。
1⃣ ホットクレンジングモード（イオン導出）
イオン導出とは微弱な電流を使って肌の汚れを引き出す美容技術です。通常の洗顔では落としきれない毛穴の奥の汚れや古い角質、酸化した皮脂などを、プラスの電極を使って吸着・除去します。
ホットクレンジングモードは洗顔後の肌をじんわりと温めながら、毛穴に詰まった皮脂汚れや、大気中の埃、落としきれないメイク残りをイオン導出の力で浮かせ、スムーズに取り除けるクレンジング機能です。毎日メイクをする方にとって「しっかり落とす」ケアは美肌を保つための基本です。クレンジング後にイオン導出を行い、毛穴汚れを徹底オフし、肌をクリアな状態へ整えます。その結果、後から使うスキンケアアイテムに含まれる美容成分が、角質層まで浸透しやすくなります。
2⃣ うるおい＆浸透*²モード（EMS＋RF）
EMS機能で微弱な電流を流し、普段使われにくい表情筋にアプローチしながら、RF（ラジオ波）のジュール熱で肌を深部*²まで温め、内側からハリと弾力を引き出します。これにより、肌の土台となる筋肉のトレーニングを促し、フェイスラインの引き締めやリフトアップをサポートします。
3⃣ 美顔モード（EMS＋3Ｄダイヤモンドローラー）
目周りなどの凹凸部分のマッサージにも使用が出来るようにサイズまでこだわって設計された3Ｄダイヤモンドローラーを搭載。
緩んだ筋肉にローラーをあてることで筋肉が刺激され、リフトアップや小顔効果の補助に。またマルチフェイシャルケア美顔器のローラーは「EMS付き」です。 ローラーにEMSの微弱な電流も加わることで、よりむくみ・たるみの改善やほうれい線の改善をサポートします。ご自身の肌状態に合わせてレベルを3段階調整可能ですので、部位によって使い分けることも可能です。
*²角質層まで
HOME STLASSH PRO（家庭用光美容器） 販売価格：59,760円（税込）
脱毛サロン「ストラッシュ」が、自宅でも簡単かつ安全に使えるよう設計した、次世代型の家庭用光美容器です。
最新のIPL（光脱毛）技術を搭載し、ムダ毛に効率的にアプローチ。 毛周期を気にせず使用できるため、短期間でツルすべ肌を目指すことができます。
さらに、回転ヘッドを搭載しており、背中やデリケートゾーンなどの全身ケアをご自身で簡単に行えるのも魅力です。 忙しい毎日でも、自分のペースで快適にお手入れができる「HOME STLASSH PRO」をご体感ください。
◇家庭用光美容器「HOME STLASSH PRO（ホームストラッシュ プロ）」の特徴
1⃣今までにない「最高速度*³」と「最高峰のパワー*³」
ボタンを1回長押しするだけで、連射モードでご使用いただけます。
連続照射速度の向上により、全身のお手入れが約15分*⁴で完了します。
一般的な家庭用光美容器のパワー出力が5Jであるのに対し、「ホームストラッシュ プロ」は最大出力12Jを実現。肌の状態に合わせて5段階の調整が可能なため、顔やVIOを含む全身に使用できます。
また、最大照射数は40万発で、約5年間お手入れが可能です。
男女問わず使用できるため、ご家族やパートナーとシェアしてお使いいただけます。
*³ 自社製品比
*⁴ 個人差がございます。
2⃣背中に届く「回転ヘッド」
全身の照射をしやすいよう、家庭用光美容器によくあるスティックタイプとガンタイプの長所を兼ね備えた「回転ヘッド」を採用しました。照射面が回転することで、1人でも背中やデリケートゾーンなどの見えにくい部位をスムーズに照射できます。
3⃣「冷却機能」で痛み減少*⁴
照射面が最大5℃まで瞬間冷却されるため、最大出力12Jでも刺激を感じにくく、快適にケアができます。さらに、照射時に肌をしっかり冷却することで、キュッと引き締めながらうるおいをキープし、熱による乾燥やダメージを防ぎます。痛みに敏感な方でも使いやすく、自宅で本格的なムダ毛ケアを叶えます。
*⁴ 個人差がございます。
4⃣ムダ毛ケア+美肌ケアが可能に
ホームストラッシュ プロは、570nm～1200nmの広波長域を採用。
ムダ毛ケアに適した波長に加え、美肌エステのフォトフェイシャルでも使用される波長を搭載しているため、脱毛が完了した後も美容機器として活用できます。肌のキメを整え、透明感のある美しい肌へ導きます。
5⃣【新機能搭載】「RF機能」対応のアタッチメント付き
RF機能とは、電極から発生する高周波エネルギーが肌の深部*²まで働きかけ、温めることでさまざまな美容効果をもたらす施術のことを指します。主に期待できる効果は、以下の4点です。
*³角質層まで
・肌の引き締め効果
高周波の熱が皮膚の深部*²まで作用し、コラーゲンやエラスチンの生成をサポート。これにより、肌のハリや弾力がアップし、たるみやシワの目立ちにくいなめらかな肌へ導きます。特に、フェイスラインやボディラインの引き締めにおすすめです。
・脂肪燃焼のサポート
RFの温熱作用により、血流が促進され、代謝が活性化。これにより、脂肪燃焼をサポートし、スムーズなボディライン作りに役立ちます。また、気になるセルライトのお悩みに温感ケアとして使用できます。
・血行促進
温熱効果によって血液やリンパの流れがスムーズになり、老廃物の排出をサポート。これにより、むくみの軽減や肌の透明感アップにもつながります。
・冷えや筋肉のこりのケア
高周波の熱が体の深部までしっかり届き、血行を促進。これにより、冷えや筋肉のこりのケアに役立ち、リラックスした状態へ導きます。
｜【女性脱毛サロンGoogle口コミ件数No1*⁵】女性脱毛サロン「STLASSH（ストラッシュ）」
弊社は、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に、全国62店舗を展開する女性専用の脱⽑サロンです。これまでに314万回*¹以上の脱⽑実績を積み上げ、総会員数33万人を突破いたしました。日焼け肌にも施術可能でうぶ⽑にも効果がある「ISGトリプルアタック脱⽑」という独自の脱⽑方式により、痛みが少なく*⁴、最短6ヶ月での脱⽑が完了するスピード脱⽑を実現しました。 針を使用しないコラーゲン導入法として注目を集めている美容施術エレクトロポレーションを脱⽑と同時に行うことができる業界初*⁶の「エレクトロポレーション脱⽑」も、多くのお客様よりご好評をいただいています。また、こだわりの自社開発スキンケア商品「HADATERASU」を取り揃えており、スタッフがお客様に自信を持ってご提案できるサロンです。
*¹ 2025年1月時点
*⁴ 個人差がございます。
*⁵調査年月：2024年9月27日、調査対象：女性脱毛サロン大手7社、調査方法：女性脱毛サロン大手7社（ラココ、ミュゼプラチナム、エステティックTBC、Dione、ジェイエステティック、リンリン）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較
*⁶ 商標取得
脱毛サロンSTLASSH（ストラッシュ） :
https://stlassh.com/?utm_source=fa_pr_utm&utm_medium=organic&utm_campaign=pr&uqid=6dI3a72df6619I5C&bid=bf7a7Ebf12d98669
【会社概要】
株式会社クリア
本社： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34F
代表： 代表取締役社長 勝沼 潤
設立： 2015年
TEL ： 03-6625-7935
公式HP ： https://stlassh.com/
Instagram： https://www.instagram.com/stlassh/
Facebook ： https://www.facebook.com/stlassh/
Twitter ： https://twitter.com/stlassh
TikTok ： https://www.tiktok.com/@stlassh00