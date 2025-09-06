良い流れに乗る、おしゃれなパワーストーンブレスレット「Journey」シリーズ、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！

写真拡大 (全20枚)

H1GLOBAL株式会社


ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、タンブルカットのストーンと、ナチュラルなラフカットのストーンを組み合わせたパワーストーンブレスレット「ジャーニーシリーズ」 が発売になりました。



ひとつひとつ、表情豊かな天然石の個性を活かし、メタルパーツと淡水パールをプラスして仕立てたデザインは、カジュアルにもきれいめにもマッチする、おしゃれなアクセサリーとしても優秀なアイテム。



お願い事や気になる石、お好きなカラーなど、様々な角度からお選びいただくことができますので、ご自身のお守りはもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめです。




◆Journeyシリーズ／全５種


https://malulani.info/?mode=grp&gid=3104075(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3104075)





◆販売価格


- S・Mサイズ　\8,800（税込\9,680）
- Lサイズ　　 \9,100（税込\10,010）
- LLサイズ　　\9,400（税込\10,340）


・Sky Journey




宇宙や深海を思わせるブルーのカイヤナイトを冠に、心身を浄化させるアクアマリン、天命へと導くラピスラズリ、覚醒を促すアパタイトを、グラデーションに連ねたブレスレット。


静かに深く、内側の自分とつながる感覚をもたらす石の組み合わせは、深層のヒーリング、才能開花を願う方にもおすすめです。



・Forest Journey




明るく頼もしい波動のターコイズを中心に、大自然のエネルギーを感じさせるペリドットやセラフィナイト、翡翠など、健やかなグリーンのグラデーションで組み上げたブレスレット。


癒しや再生のエネルギーを持つ石の組み合わせは、心身を整え、前向きな気持ちへと導いてくれるでしょう。


成功や繁栄、健康や厄除けを願う方への贈り物にもおすすめです。



・Glow Journey




力強く輝くタイガーアイに、豊かさと活力を象徴するシトリン、太陽のようなサンストーン、チャンスを引き寄せるルチルクォーツを贅沢に組み合わせた、前向きなエネルギーに満ちたブレスレット。


勝負運、金運、行動力を高めたいとき、厄除けや邪気払いを願うときにも、心強いお守りとなってくれるでしょう。



・Loving Journey




愛の象徴インカローズを中心に、愛と癒しのエネルギーに満ちたローズクォーツやアメジスト、アクアマリンを上品に組み合わせたブレスレット。


淡く可憐な天然石が心をほどき、内側からの美しさと穏やかさを引き出します。


恋愛成就や絆を深めたいとき、愛を育みたいときに、優しく寄り添ってくれるでしょう。



・Moon Journey




月の象徴ムーンストーンを中心に、神秘的な光を放つラブラドライト、雪模様のようなスノーフレークオブシディアン、そして守護と浄化の力を持つブラックトルマリンを合わせた、守護と直感のブレスレット。


静かでありながら内なる強さを感じさせる石の組み合わせは、雑念を祓い、自分と向き合いたいとき、心身の安定や邪気払いを願うときにもおすすめです。



・ゴールドと淡水パールで、品格をプラス





落ち着いたゴールドのナゲットパーツと、美と幸運を象徴する淡水パールを組み込み、洗練された大人の印象をプラスしました。


天然石をアクセサリーとして身に着けたい方、大切な方へのプレゼントにもおすすめです。



・Malulaniと刻印、神のご加護を





オリジナルチャームと水晶には、ハワイ語で「神に護られた」という意味を持つ「Malulani」と刻印。 持つ人に「神のご加護がありますように」という祈りをのせています。



水晶には、Malulaniの文字の裏面に、お好きな英数字を6文字まで刻むことも可能。（＋2,200円） お名前やイニシャル、お好きな数字を刻んだブレスレットは、特別なお守りとなるでしょう。





良い流れを引き寄せ、豊かな人生の旅に寄り添うパワーストーンブレスレット「Journey」シリーズ。


新しい波に乗り、あなたらしく輝く日々のお守りに、ご愛用ください。



◆ご購入はこちらから


https://malulani.info/?mode=grp&gid=3104075(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3104075)




◆ハワイ本店のご案内




オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。




頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。




ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)



◆おすすめ記事


▶Journey Series　良い流れに乗り　輝く未来へ　パワーストーン　天然石　発売になりました！


https://malulani.info/column/news/41755.html


▶【さざれ石】パワーストーンとしての効果は？


https://malulani.info/column/stone-dictionary/39708.html


▶さざれ石って？：パワーストーン　天然石　さざれ石の意味・魅力・相性・浄化について徹底分析！


https://malulani.info/column/basic-knowledge/19297.html



◆パワーストーン辞典のご紹介


▶種類から探す


https://malulani.info/column/aiueo


▶誕生石から探す


https://malulani.info/column/birth


▶色から探す


https://malulani.info/column/color


▶願い事から探す


https://malulani.info/column/wish



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。





◆本件に関するお問合せ
広報：庄子


TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



【マルラニハワイ公式アカウント】


Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/


Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII


Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。