良い流れに乗る、おしゃれなパワーストーンブレスレット「Journey」シリーズ、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、タンブルカットのストーンと、ナチュラルなラフカットのストーンを組み合わせたパワーストーンブレスレット「ジャーニーシリーズ」 が発売になりました。

ひとつひとつ、表情豊かな天然石の個性を活かし、メタルパーツと淡水パールをプラスして仕立てたデザインは、カジュアルにもきれいめにもマッチする、おしゃれなアクセサリーとしても優秀なアイテム。

お願い事や気になる石、お好きなカラーなど、様々な角度からお選びいただくことができますので、ご自身のお守りはもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめです。

◆Journeyシリーズ／全５種

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3104075(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3104075)

◆販売価格

- S・Mサイズ \8,800（税込\9,680）- Lサイズ \9,100（税込\10,010）- LLサイズ \9,400（税込\10,340）

・Sky Journey

宇宙や深海を思わせるブルーのカイヤナイトを冠に、心身を浄化させるアクアマリン、天命へと導くラピスラズリ、覚醒を促すアパタイトを、グラデーションに連ねたブレスレット。

静かに深く、内側の自分とつながる感覚をもたらす石の組み合わせは、深層のヒーリング、才能開花を願う方にもおすすめです。

・Forest Journey

明るく頼もしい波動のターコイズを中心に、大自然のエネルギーを感じさせるペリドットやセラフィナイト、翡翠など、健やかなグリーンのグラデーションで組み上げたブレスレット。

癒しや再生のエネルギーを持つ石の組み合わせは、心身を整え、前向きな気持ちへと導いてくれるでしょう。

成功や繁栄、健康や厄除けを願う方への贈り物にもおすすめです。

・Glow Journey

力強く輝くタイガーアイに、豊かさと活力を象徴するシトリン、太陽のようなサンストーン、チャンスを引き寄せるルチルクォーツを贅沢に組み合わせた、前向きなエネルギーに満ちたブレスレット。

勝負運、金運、行動力を高めたいとき、厄除けや邪気払いを願うときにも、心強いお守りとなってくれるでしょう。

・Loving Journey

愛の象徴インカローズを中心に、愛と癒しのエネルギーに満ちたローズクォーツやアメジスト、アクアマリンを上品に組み合わせたブレスレット。

淡く可憐な天然石が心をほどき、内側からの美しさと穏やかさを引き出します。

恋愛成就や絆を深めたいとき、愛を育みたいときに、優しく寄り添ってくれるでしょう。

・Moon Journey

月の象徴ムーンストーンを中心に、神秘的な光を放つラブラドライト、雪模様のようなスノーフレークオブシディアン、そして守護と浄化の力を持つブラックトルマリンを合わせた、守護と直感のブレスレット。

静かでありながら内なる強さを感じさせる石の組み合わせは、雑念を祓い、自分と向き合いたいとき、心身の安定や邪気払いを願うときにもおすすめです。

・ゴールドと淡水パールで、品格をプラス

落ち着いたゴールドのナゲットパーツと、美と幸運を象徴する淡水パールを組み込み、洗練された大人の印象をプラスしました。

天然石をアクセサリーとして身に着けたい方、大切な方へのプレゼントにもおすすめです。

・Malulaniと刻印、神のご加護を

オリジナルチャームと水晶には、ハワイ語で「神に護られた」という意味を持つ「Malulani」と刻印。 持つ人に「神のご加護がありますように」という祈りをのせています。

水晶には、Malulaniの文字の裏面に、お好きな英数字を6文字まで刻むことも可能。（＋2,200円） お名前やイニシャル、お好きな数字を刻んだブレスレットは、特別なお守りとなるでしょう。

良い流れを引き寄せ、豊かな人生の旅に寄り添うパワーストーンブレスレット「Journey」シリーズ。

新しい波に乗り、あなたらしく輝く日々のお守りに、ご愛用ください。

◆ご購入はこちらから

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。