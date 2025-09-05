第38回 日経ニューオフィス賞「関東ニューオフィス奨励賞」を受賞

株式会社東急Ｒｅ・デザイン

株式会社東急Ｒｅ・デザイン（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：徳永 哲郎）のスペース

パートナー事業本部オフィス「WORK ARENA YŌGA」が、第38回 日経ニューオフィス賞「関東ニューオフィス奨励賞」を受賞しました。

■日経ニューオフィス賞について

「ニューオフィス」づくりの普及・促進を図ることを目的とし、創意と工夫をこらしたオフィスを表彰する、日本経済新聞社と一般社団法人ニューオフィス推進協会（NOPA）が実施する賞です。

■受賞オフィス「WORK ARENA YŌGA」

「WORK ARENA YŌGA ─ はたらくを動かそう Re・design the Way You Work.」をコンセプトに、オフィスを空間で終わらせず、新しいムーブメントを生み出す場所へと進化させることをミッションとして改修しました。

テーマ：主体性・可動性・創造性

オフィスエリアを「動(ACTIVE)」と「静(CALM)」に分類し、目的に合わせて使い分けることで従業員のパフォーマンスを最大化します。また顔認証入室システムやコミュニケーション活性化のためのサイネージ、大型スクリーンなどIT/ICTツールを導入し、創造性と情報共有を促進します。

グループワークやイベントなどアクティブにはたらくエリア見積・図面作成など個人で集中して作業をするエリア

環境にも配慮し、リサイクル素材の使用やタイルカーペットの再利用によるCO2削減、フェアトレード商品採用などサステナブルな取り組みを実施。また、オフィスを主体的に運営するチーム「WOOPS」 (Workspace Operators)を発足、自社オフィスにインキュベーションオフィスのような機能と集客・発信機能を担っています。

各種情報配信やコンテンツ管理、イベントの企画・実施から庶務作業までオフィスを主体的に運営するチーム

WORK ARENA YŌGAはオフィスリニューアルをご検討の法人企業さまを中心に、見学予約を随時受け付けております。ご興味のある方はぜひお問合せください。

■オフィス概要

東京都世田谷区用賀4-10-2 世田谷ビジネススクエアHillsI 2F

東急田園都市線「用賀」駅直結

延床面積902平方メートル

WORK ARENA YŌGA(https://workarena.spacepartners.jp/)

■問合せ先

株式会社東急Ｒｅ・デザイン スペースパートナー事業本部

WORK ARENA YŌGA WOOPS COUNTER

E-mail：Woops＠tokyu-rd.jp