【RAGCATS】アニメRAGCATSの世界観そのままに、ラグちゃんがキュートなぬいぐるみとして登場!!

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社CAMPFIRE（CAMPFIRE Creation）より発売、アニメRAGCATSの世界観そのままに、ラグちゃんがキュートなぬいぐるみとして登場！！


こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてお取り扱いを開始いたしました。





販売ページはこちら！ :
https://vvstore.jp/products/detail/5039949

「RAGCATS」ラグちゃんぬいぐるみ



アニメRAGCATSの世界観そのままに、ラグちゃんがキュートなぬいぐるみとして登場！




チャームポイントの猫耳としっぽはもちろん、脱力な表情まで完全再現！




セーラー服のお衣装もこだわりを持って再現しました♪








アニメから飛び出したようなラグちゃんぬいぐるみをお迎えして


毎日を楽しく過ごしてね♪




■「RAGCATS」ラグちゃんぬいぐるみ


価　格：8,360円(税込)


サイズ：縦：18cm　横：14.5cm　奥行き：11cm


素　材：ポリエステル



村卯さん/ X公式アカウント


https://x.com/rid0922



※商品は手作業で採寸しておりますため、商品の個体差、製法、素材等により、
表記サイズより多少の誤差がございます。
※商品の色は照明やブラウザの関係で実物と多少の違いが生じることがございます。
※商品をよりよくするため、生産時に若干仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。



ヴィレッジヴァンガードオンライン
https://vvstore.jp/?utm_source=press
【X（旧Twitter）】
https://twitter.com/vgvd
【instagram】
http://instagram.com/village_vanguard
