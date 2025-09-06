【大人の秋休み】伊豆幸グルメ 選べるディナー♪ 鉄板焼コース vs フレンチ懐石 ～東伊豆の絶景インフィニティ温泉で秋風テラスのおもてなし

株式会社H.P.D.コーポレーションフレンチ懐石「相模湾の旅」コース 一例

相模湾に昇る朝日と満月には目の前に広がるムーンロードを望む、東伊豆・北川温泉（ほっかわおんせん）吉祥ＣＡＲＥＮ(https://www.kissho-caren.com/)（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、暑さが和らぐ2025年9月8日～10月31日の期間、“大人の秋休み”をテーマにした特別宿泊プランをご用意しました。

チェックイン後は、ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティーをお愉しみください。ゆったりと選べる色浴衣に着替えたら、海と空と緑に囲まれた露天風呂で自家源泉かけ流しの湯を堪能しましょう。

湯上りの夕涼みには、秋風テラスにてスパークリングワインなどでアペリティフタイム。9月は、チョコレートとコーヒーリキュールをベースにした大人のフローズンカクテルが登場。10月は、紅茶とリンゴのカクテルやザクロのノンアルコールカクテルを。

うれしい選べる夕食は、金目鯛や伊勢海老、黒毛和牛、天城鹿など伊豆の旬を気取らずお箸でいただける「フレンチ懐石」、またはライブ感あふれる「鉄板焼」コースから。どちらもグラスシャンパンとアワビ旨煮の特典付き、優雅なレストランでディナータイムを贅沢にお過ごしいただけます。

アフターディナーは、高台の庭で織るように鳴く秋の虫の音に耳を澄ませながら、静かに揺れる線香花火を手にしっとりと。ナイトキャップ＆スイーツで秋の夜長を愉しみ、星空と月明かりが美しい露天風呂などお気に召すまま。

朝の目覚めには旅の醍醐味、爽快な景色が広がる朝湯がおすすめです。

朝食も「和食膳」または旅館では珍しい「鉄板ブレックファースト」から選べるスタイルで、旅の余韻を最後まで贅沢に味わえます。じんわりとカラダのなかから温まる胃にやさしい出汁から始まり、焼きたての干物、地魚の造里、桜エビの出汁巻き玉子など地産地消の和食膳。シェフが目の前で焼き上げる鉄板朝食。どちらにしようか悩みます。

ライブラリーラウンジでの珈琲サービス、画材や書道セット、将棋やオセロのレンタルもご用意。ランチやフランス料理の体験教室が無料になる連泊ステイも好評です。

伊豆大島産椿オイルヘッドスパや海の恵みタラソテラピーに癒される東伊豆最大級の「吉祥スパ(https://www.kissho-caren.com/spa/)」、お散歩がてらに波打ち際の公共露天 「黒根岩風呂」、自分流のカスタマイズで心ほどける大人の秋休みはいかがですか。

【大人の秋休み☆フレンチ懐石 or 鉄板焼】絶景温泉とシャンパーニュでリフレッシュ

＜期間＞2025年9月8日（月）～10月31日（金）

＜料金＞ご一泊 夕・朝食付き お一人さま（税・サービス料込、入湯税300円別）

41,000円～（1名1室）、32,000円～（2名1室）、30,000円～（3名1室）、29,000円～（4名1室）

＊海に昇る朝日と満月にはムーンロードを望む和室 ＊客室タイプや曜日UP料金あり

＜選べる夕食＞「フォーシーズン」フレンチ懐石コース、または「青竹」鉄板焼コース

＜選べる朝食＞ 和食膳 または 鉄板ブレックファースト

＜内容＞

・シェフからの一品「アワビの旨煮」を一室一皿

・手持ち花火をプレゼント

・秋風テラスで、赤白スパークリングワインやフルーツミックスジュース、フローズンカクテル

15:30～17:00

＜その他＞ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティー、夕方の湯上りビール＆ところてん、ライブラリーラウンジで珈琲＆ティー、公共露天「黒根岩風呂」湯巡り、お休み前のスイーツ、記念日のお祝い、連泊にはランチの特典ほか、嬉しい無料のおもてなし。

■うれしい選べる夕食

◎フレンチ懐石「相模湾の旅」コース（9月メニュー例）＊客室タイプにより異なります

アミューズ ホタテと唐墨のカルパッチョ

前 菜 旬の山海の幸3種盛り合わせ

造 り 相模湾の地魚3種 天城山葵

魚料理 金目鯛のソテー ヴェルジュソース

進 肴 伊勢海老のプレゼ アンチョビとタラゴンのソース

サラダ シェフズサラダ

メイン 静岡県産白糸ポーク肩ロース／天城産鹿肉のロティー／天城軍鶏肉コンフィー／黒毛和牛リブロース より一品

食 事 栄螺ごはん、赤出汁、香の物

デザート シャインマスカットのパンナコッタとフルーツ盛り合わせ

フレンチ懐石｜フォーシーズン

◎鉄板焼「伊豆七島」コース（9月メニュー例）＊客室タイプにより異なります

前 菜 旬の山海の幸盛合せ

造 り 相模湾より旬の地魚3種盛り天城山葵

スープ ミネストラ・マリタータ

魚料理 伊勢海老と金目鯛

サラダ マッシュルームとパンチェッタのサラダ

肉料理 お好みを1品またはハーフポーションで2品お選びください

黒毛和牛サーロイン80g、国産牛フィレ60ｇ、天城鹿 腿肉100ｇ

食 事 蛸とズッキーニのガーリックライス 赤出汁 香の物 デザート

デザート 季節のフルーツ桃のジュレ仕立てスイーツ盛り

■うれしい選べる朝食

鉄板焼｜青竹

・ふわふわオムレツと焼き立てフレンチトースト、明日葉ソーセージなど、シェフが目の前で焼き上げる「鉄板ブレックファースト」

・炭火で焼いた地元の干物、鯵なめろう、出汁巻き玉子など、カラダに優しい「和食膳」

【吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし】（ご宿泊者無料）

朝食のご案内

・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）

・四季彩テラス（15:30～17:00）9～11月は秋風テラス

・夕方の湯上りビールと季節のジュース（16:00～17:20）

・お休み前のスイーツ＆カクテル（21:30～22:30）

・朝夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）

・ロビーラウンジでのティーサービス（7:00～23:00）

・選べる色浴衣と帯＆パジャマ

・オリジナルアロマポット＆オイル、ネイルケアセット他

・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り

・結婚記念や誕生日ご長寿など記念日のお祝い



・連泊にはランチやフランス料理体験教室の無料特典ほか嬉しいおもてなし

◆秋風テラス（9～11月）15:30～17:00

おもてなし詳細

3階「四季彩テラス」※雨天時はロビーラウンジに変更

・赤・白スパークリングワイン

・フルーツミックスジュース

・ 9月限定「チョコレート＆コーヒーのフローズンカクテル」

・10月限定「紅茶とリンゴのカクテル」「ザクロのノンアルコールカクテル」

◆秋の過ごし方ご提案

詳細を見る

14:00 チェックイン後にアフタヌーンティー

15:00 選べる浴衣に着替えて、絶景の露天風呂へ

湯上りサロンでビールとトコロテン

15:30 吉祥スパでリフレッシュ

16:30 ガーデンテラスで秋のアペリティフタイム

17:30 お箸でいただくフレンチ懐石ディナーor鉄板焼コース

19:30 秋の虫の音コーラスと懐かしの線香花火に癒されて

20:30 ナイトキャップ＆スイーツ

22:30 美しい星空と月を愛でる露天風呂

日の出とともに露天風呂で朝湯

非日常の朝ごはん

【吉祥ＣＡＲＥＮ】全30室

静かな海沿いの東伊豆・北川温泉（ほっかわおんせん）に佇む大人の隠れ家リゾート。高台から海に昇る朝日と「日本百名月」に選ばれたムーンロードを望む全室オーシャンビューの湯宿です。

露天風呂からも空と海がとけあうような青と碧の絶景をご覧いただけます。

豊富な湯量を誇る2本の自家源泉かけ流しの湯は、温泉大浴場やインフィニティ露天風呂、展望風呂付き客室などでご堪能いただけます。

全湯処にバスタオルや化粧水、Refaドライヤーなどのアメニティ類を完備し、手ぶらで湯巡りが楽しめます。見晴らしの良い湯上りサロンでは麦茶やスポーツドリンク、伊豆名産トコロテン、夕方の湯上りグラスビールも。

金目鯛や伊勢海老、黒毛和牛、天城鹿、天城わさび、明日葉など伊豆の海幸山幸グルメは、気取らずお箸でいただけるフレンチ懐石、湯宿では珍しい本格的な鉄板焼レストランでお召し上がりください。ワインや静岡銘酒、静岡茶ティーペアリングなども豊富にご用意。朝食も鉄板ブレックファーストと和食膳から選べます。

伊豆大島椿オイルヘッドスパや海の恵みタラソテラピーに癒されるトリートメントを東伊豆最大級の吉祥スパ(https://www.kissho-caren.com/spa/)でお愉しみください。

その他、ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティー、ライブラリーラウンジでのドリンクサービス、湯上りサロン、結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊にはランチ特典のほか、無料のおもてなしが好評です。伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の定時送迎バスで約10分。

吉祥CAREN｜アクセス

