医療法人明正会の新テレビCM放映開始！

医療法人明正会 今林整形外科病院（所在地：鹿児島県指宿市 理事長：今林 正典）は、MBC南日本放送にて、8月より新テレビCMの放映を開始しました。

本CMは鹿児島県指宿市で暮らす方々に向けて、地域の安心と未来を支える４つの拠点をご紹介いたします。

具体的には地域医療を支える「今林整形外科病院(https://www.meiseikai.or.jp/)」、各業界のプロフェッショナルが監修した幼児教育プログラムを提供する「MISプリスクール指宿(https://www.meiseikai.or.jp/preschool/0-2class/)」、介護老人保健施設として包括的なサービスを提供する「指宿温泉 菜の花苑(https://nanohanaen.meiseikai.or.jp/)」、リハビリテーションに特化した「クリニックリハビリ 菜の花(https://clinic.meiseikai.or.jp/)」をご紹介。

医療法人明正会は、「職員は宝」であるという考えのもとに、Well-Beingのの実現に取り組んでいます！

【MBC南日本放送SDGsページURL】https://blogs.mbc.co.jp/sdgs/cat_company/22762/

【動画URL】https://youtu.be/l-Iw1Ebh5Ek

1976年に開業し、指宿市で49年以上続く今林整形外科病院。

「患者様及びご家族の立場に立って考え、実践する」という理念の基に、最新の医療設備と経験豊富な各部位の専門医を揃え、医師陣含め職員全員が日々患者様に向き合い続けております。

2025年春に、慶應義塾大学准教授 渡辺航太医師をセンター長に迎え脊椎治療センターを開設しました。

慶應義塾大学病院・鹿児島大学病院と密な連携をはじめ、介護老人保健施設指宿温泉菜の花苑や介護サービスの計画や介護保険の手続きを行う居宅介護支援事業所などを開設し、医療・介護・福祉において地域医療に貢献しております。

施設情報

〈詳細情報〉

【園名】医療法人 明正会 今林整形外科病院

【住所】鹿児島県指宿市十町352-2

【電話番号】0993-22-2710

【URL】https://www.meiseikai.or.jp/

【診療科目】整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

MISプリスクール指宿

幼児教育を牽引してきたプリスクールSTELLA（ステラ）をプログラム監修に迎え、企業主導型保育施設として、指宿市初となるプリスクール「MISプリスクール指宿」を2021年7月にオープン。

音育・体育・数学・ITなど、各業界のプロフェッショナルが監修したプログラムを、日常の保育に取り入れています。

子どもたちのことを理解し、信頼関係を築けている保育スタッフがプログラムを行うことで、より子どもたちの発達段階・興味にあった内容に日々カスタマイズ、効果を最大化することが可能となります。

また、ネイティブ講師常駐の中遊びや探究型学習を通じて子どもたちが自然に英語力とコミュニケーション力を身につけ、多文化共生と国際感覚を育む環境を整えております。

「世界で生きる人を、育てる」をミッションに、地域から世界へ羽ばたく人材の育成を目指しています。

施設情報

〈詳細情報〉

【園名】MISプリスクール指宿

【住所】鹿児島県指宿市十町418-12 KIビル2F

【施設種別】企業主導型保育事業（内閣府指定）

【電話番号】0993-23-0045

【URL】https://www.meiseikai.or.jp/preschool/0-2class/

指宿温泉 菜の花苑

指宿温泉菜の花苑は、鹿児島県第一号の施設として、1988年に開業。

以来37年以上に渡り、整形外科病院併設の介護老人保健施設として高齢の方々の一日も早い自立とQOL（生活の質）の向上を目指して、リハビリテーション、看護、介護の連携で包括的なサービスを提供しております。

施設情報

〈詳細情報〉

【園名】指宿温泉 菜の花苑

【住所】鹿児島県指宿市十町418-1

【電話番号】0993-24-3255

【URL】https://nanohanaen.meiseikai.or.jp/

明正会介護支援ネットワーク

経験豊富な介護支援専門員が、介護保険に関するご相談や安心してご自宅で過ごせるように丁寧にサポートいたします。

地域に根ざしたきめ細やかな支援を心がけ、ご本人やご家族の気持ちに寄り添ったケアを大切にしています。

また当事業所では、介護DX（ICTの活用）を積極的に取り入れ、職員の業務負担を軽減しながら質の高いサービスを提供しています。

介護に関するご相談お気軽にお問い合わせください。

施設情報

〈詳細情報〉

【園名】クリニックリハビリ菜の花

【住所】鹿児島県指宿市十町418-1

【電話番号】0993-24-3255