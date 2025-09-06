¡Ú»î°û¡õÈÎÇä²ñ¡ÛJBBF ¼çºÅÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë VITAS ¤¬¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¹
VITAS ¤¬ JBBF ¤Ë¶¨»¿¡ª
JBBF¡ÊÆüËÜ¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Ï¢ÌÁ¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè 29 ²óÆüËÜ¥¯¥é¥¹ÊÌÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ï¡¢ÀéÍÕ»ÔÌ±²ñ´ÛÂç¥Ûー¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÂç²ñ¡£
- ÃË»Ò¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¡§55kg¡¿60kg¡¿65kg¡¿70kg¡¿75kg¡¿80kg¡¿85kg¡¿90kg¡¿90kg Ä¶
- ½÷»Ò¥Õ¥£¥¸ー¥¯¡§158cm¡¿163cm¡¿163cm Ä¶
¤Ë³¬µé¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢ÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
VITAS ¤¬ JBBF ¤Ë¶¨»¿¤¹¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯¤¬½é¤á¤Æ¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤Æ VITAS ¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Öー¥¹¤Ç¾¦ÉÊ»î°û¡¦ÈÎÇä²ñ¤ò¼Â»Ü
VITAS ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡Ê¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥èー¥°¥ë¥È¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ë¡×¤È¡¢¡ÖEAA¡Ê¥¥¦¥¤¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ë¡×¤Î»î°û²ñ¤ò³«ºÅ¡£
Åö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¤Ï£µ¼ï¤òÈÎÇäÍ½Äê¡£
- ¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¿¸ÄÊñÁõ¥»¥Ã¥È¡Ê£³¼ïÁªÂò¡Ë
- EAA¡¿¸ÄÊñÁõ¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´¼ï¡Ë
- ¥Ó¥¿¥Ñ¥ïー
- ¥¯¥ì¥¢¥ë¥«¥ê¥ó
- ¥¢¥ß¥Î£´
¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä EAA ¤Ï¡¢£±¿©Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¸ÄÊñÁõ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò»î¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
SNS ¥Õ¥©¥íー¤Ç´ò¤·¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅöÆü¤Ï²ñ¾ì¤Ç SNS Ï¢Æ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
VITAS ¸ø¼° Instagram ¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼° X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡ÖVITAS ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¼° LINE ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥·¥ã¥ó¥×ー¡Ö¥Ó¥¿¥·¥ã¥ïー¡×¤Î¸ÄÊñÁõ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVITAS¡×¡Û
VITAS¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¥×¥é¥¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VITAS¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë°ÂÁ´¡¦¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ñÆâ¹©¾ì¤Ë¤ÆÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ VITAS¸ø¼°¥Úー¥¸
https://vitas.fitness/
¢£Amazon VITAS¸ø¼°¥Úー¥¸
https://amzn.to/3QxCUAH
¢£ VITAS¸ø¼°LINE
https://bit.ly/3Q2LSGP
¢£ ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://twitter.com/VitasJpn
¢£ ¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/vitas_japan/
¢£VITAS¸ø¼°YouTube
https://bit.ly/483U54E
¢£¹ÊóÍÑ TikTok
https://bit.ly/4egY93h
¡Ú ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥Ôー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥Ôー¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ Ã£Ìé
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ3-13-5 ÃÓÂÞ¥µ¥¶¥ó¥×¥ì¥¤¥¹6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ò¹¯¿©ÉÊÅù¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§2015Ç¯(Ê¿À®27Ç¯)8·î
»ñËÜ¶â¡§10,000,000±ß
TEL¡§03-6812-1093
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://three-peace.tokyo/