「ふりふり冷感ポンチョ君」が大阪・関西万博 よしもと「waraii miraii館」に登場 ～地球温暖化を考えるイベント「猛暑のアシタ」で紹介されました～（福岡：BELLEMOND）

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（本社：福岡県大野城市／株式会社RKB毎日ホールディングス グループ／代表取締役：大屋 良介、笹森 広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、自社製品「ふりふり冷感ポンチョ君」が2025年8月25日および29日に大阪・関西万博「よしもと waraii miraii館」にて紹介されましたことをご報告いたします。

本イベントは「地球温暖化」をテーマに、来場者とともに“猛暑の未来”について考えるトークセッション「猛暑のアシタ」のプログラム内で開催されました。

イベント概要

ふりふり冷感ポンチョ君

プログラム名：「猛暑のアシタ」～地球温暖化について考えよう～

会場：大阪・関西万博「よしもと waraii miraii館」

「ふりふり冷感ポンチョ君」について

来場者がふりふり冷感ポンチョを体感している様子

「ふりふり冷感ポンチョ君」は、猛暑対策として開発された冷感アイテムです。

ポンチョ型のデザインで、屋外レジャーやイベント、災害時の避難生活など、幅広いシーンで活用できます。水で濡らしてあおいで使うことで清涼感を得られるユニークな仕組みが特徴です。

水で濡らして絞る絞った後に5秒振ると約13度下がる屋外の猛暑対策として着用

今回のプログラムでは、地球温暖化の進行によりますます深刻化する「猛暑」との向き合い方をテーマに、実際の暑さ対策製品として紹介されました。

参考：「ふりふり冷感タオルシリーズ」詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000619.000079792.html)

ベルモンドのロゴ

BELLEMOND（ベルモンド）は、福岡発のライフスタイルブランドです。

「暮らしにプラスの心地よさを」をコンセプトに、日傘、アウトドアギア、スマートフォン用ガラスフィルム、iPad用ペーパーライクフィルムなどを展開。



楽天市場では累計23,000件以上のレビューを獲得し、平均評価4.6以上を記録するなど、EC市場において高い信頼と支持を得ています。

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/ (https://www.funstandard.jp/)