【ヨドバシカメラで取り扱い拡大】メンズクリア監修のムダ毛ケア製品を全国主要都市で販売！

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）は、ヨドバシカメラで展開中の「ホームクリアMAX（光美容器）」および「電動マルチボディシェーバー」について、9月に新たに3店舗を追加し、全国13店舗での販売へと拡大いたしました。

東京・大阪をはじめ、仙台・札幌・博多・名古屋などの主要都市にも展開し、より多くのお客様にセルフケア製品を届けてまいります。

メンズ美容市場の成長を背景に「費用を抑えながら、手軽に脱毛を始めたい」といったお客様の声が寄せられています。

こうした声に応え、「日本中の悩み・コンプレックスを0にする」という理念のもと、2025年6月にヨドバシカメラ6店舗で製品販売を開始。その後、8月に4店舗、9月に3店舗を追加し、現在は全国13店舗で展開しています。

今後も販路拡大を積極的に進め、ムダ毛処理の負担を減らし、清潔感ある肌を叶える選択肢を広げていきます。

■販売情報

【販売開始日】

・2025年9月5日（金）より～

【取り扱い商品】

・電動マルチボディシェーバー

・ホームクリアMAX（光美容器）

【取り扱い店舗】

■北海道・東北

ヨドバシカメラ マルチメディア札幌

ヨドバシカメラ マルチメディア仙台

■関東

ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

ヨドバシカメラ 新宿西口本店

ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺

ヨドバシカメラ マルチメディア横浜

ヨドバシカメラ マルチメディア川崎ルフロン

ヨドバシカメラ マルチメディア町田

ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前店

■中部・東海

ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋店

■近畿

ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

ヨドバシカメラ マルチメディア京都

■九州

ヨドバシカメラ マルチメディア博多

■商品概要

【ホームクリアMAX（光美容器）】

サロンのような光ケアを、自宅でも気軽に。ヒゲやVIOなど全身のムダ毛ケアが可能に。HOME CLEAR MAX（光美容器）

■商品名 ホームクリアMAX（光美容器）

■販売価格 59,760円（税込）

■概要

メンズ脱毛業界店舗数No.1*¹の脱毛サロン「メンズクリア」を運営する株式会社クリアが開発した家庭用の光美容器が登場。

全国に160店舗以上を展開し、累計脱毛実績1000万回*²を誇るクリアだからこそ実現できた、こだわりの1台です。

プロの現場で培ったノウハウを活かし、サロンレベルの出力と使いやすさを両立。肌へのやさしさに配慮し、ご自宅にいながらセルフケアを行えるよう設計されています。

1）最大出力12.5J*³

サロンでも使用される技術を応用したハイパワー設計。

ムダ毛ケアを目的としたボディ用光美容器として、家庭でも本格的なお手入れができる仕様です。

2）－5℃の冷却機能を搭載

照射面に－5℃の冷却機能を備え、使用時の刺激をやわらげるよう配慮。

「自動連射モード」を組み合わせることで、広範囲もスムーズにお手入れできます。

3） 選べるモードで全身対応

ヒゲ・腕・脚・VIOなど、部位に応じて「単発」と「連射」の切り替えが可能。

1台で全身のムダ毛ケアをカバーできる設計になっています。

*¹調査年月：2024年10月2日、調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社、調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

*²株式会社クリアが運営するメンズクリア／ストラッシュにおける脱毛実績を含む

*³正確な数値は12.45ジュールです。記載の12.5ジュールは四捨五入した値となります。12.45ジュールは照射面積あたりの合計最大ジュール数です。

【電動マルチボディシェーバー】

これ1本で全身素早くシェービング。肌に配慮した設計で、やさしい剃り心地を実現！

■商品名 MULTI BODY SHAVER （電動マルチボディシェーバー）

■販売価格 4,460円（税込）

■概要

2種類の付属ヘッドが付いており、アタッチメントを変えるだけの簡単な操作で、鼻毛から全身のムダ毛処理が1本で完了します。

3D網目状の刃が肌に寄り添うように自然と密着し、肌への負担に配慮した深剃り設計。

生活防水仕様（IPX4）なので、お風呂場で濡れた状態のお肌や泡剃りも行えます。

1）独自の3D網目状刃を採用

3D構造の刃が肌に沿って密着しやすく、ヒゲ・腕・脚・VIOなど幅広い部位に対応。1本で全身のムダ毛処理を行える仕様です。

2）IPX4防水加工

IPX4相当の生活防水仕様。洗面所やお風呂場でも使用でき、水洗いによる本体のお手入れも可能。石鹸を用いた泡剃りにも対応しています。

3）USB充電式・コードレス設計

USB充電式で、フル充電後は全身のムダ毛処理に対応できるバッテリー容量を搭載。

コードレスのため持ち運びにも便利で、旅行や外出先での使用にも適しています。

メンズ脱毛サロン「メンズクリア」

47都道府県全エリアに出店を達成した男性専用の脱⽑サロン「メンズクリア」。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年に「メンズクリア」1号店を出店。2024年には11周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱⽑業界No1*⁴の店舗数を達成するまでに成長、同年6月には累計会員数が37万人*⁵を突破し、グループ全体の脱毛実績は1000万回*²を達成しました。メンズクリアの脱毛は「IPL脱毛」と「SHR脱毛」を掛け合わせ刺激をやわらげる設計をした、ハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*² 株式会社クリアが運営するメンズクリア／ストラッシュにおける脱毛実績を含む

*⁴ 調査年月：2024年10月2日,調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社,調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

*⁵ 2025年2月時点

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役： 勝沼 潤

事業内容 ： メンズ脱毛サロンの運営

設立 ： 2013年

HP ： https://mensclear.com/

X（旧：Twitter）：https://twitter.com/mensclear

instagram：https://www.instagram.com/mensclear_official/

YouTube：https://www.youtube.com/@terachii_aichan

TikTok：https://www.tiktok.com/@terachii_aichan