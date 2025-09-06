【敬老の日記念】慶事を寄せ書きでお祝いしてみませんか！

早和製本株式会社種類は３種類、７７歳の喜寿、８８歳の米寿、１００歳の百寿 それぞれ色が異なります。

2025年９月９日発売、早和製本株式会社（京都市南区）は、敬老の日を迎えるにあたり、人生の節目に長寿のお祝いに感謝の寄せ書きをしてほしい！じゃばらで寄せ書きができる製品をご提案いたします。

色紙でも同じことはできます。でも、もし１枚にお祝いを書ききれなかったら残念です。それは、高齢になればなるほど親戚が多くなり寄せ書きがいっぱいになってしまうから！大きな色紙があったらいいのになあ、でも折り畳めればもっと便利かも・・・・

そこで！SOWALABOは考えました！じゃばらで寄せ書きなら便利かも？

百寿 おもて （縦３２４ｍｍ×横１１０ｍｍ）百寿 うら （縦３２４ｍｍ×横１１０ｍｍ）喜寿 中面 （裏面は無地）縦３２０ｍｍ左右は８５０ｍｍ米寿 中面 （裏面は無地）縦３２０ｍｍ左右は８５０ｍｍ百寿 中面 （裏面は無地）縦３２０ｍｍ左右は８５０ｍｍ喜寿 ジャバラで立ちます米寿 ジャバラで立ちます百寿 ジャバラで立ちます百寿 中面 寄せ書きをしたイメージ見本です。縦３２０ｍｍ左右は８５０ｍｍ

じゃばらで寄せ書きは、たたむとコンパクト、A4サイズを縦長方向で約半分にしたサイズ。広げると大きめのタオルサイズ、パノラマで見られる大きなポスターへ変身！屏風のように立てることも可能で、おじいさんや、おばあさんがじゃばらを広げながら楽しめる設計になっております。軽くて嵩張らず収納にも優れる新しいタイプの寄せ書きです。

商品詳細

製品名：じゃばらで寄せ書き・喜寿、米寿、百寿の３種類。

サイズ：縦324ｍｍ横110ｍｍ厚８ｍｍ （展開左右850ｍｍ）

重量：約2００ｇ

本文：本文８ページ、片面に金箔押しと表題タイトルに”おめでとうございます”の文字。裏面は無地になります（上質紙157ｇ/平方メートル のジャバラ加工、和紙ではありません）

紙質：本文・上質紙157ｇ/平方メートル 表紙A2コート＋４色印刷＋マットPP貼

価格：

３,３００円（税込）送料込

販路：SOWALABOショップ通じて提供されます。

今後の展開

SOWALABOは、じゃばらで寄せ書きの発売を皮切りに、誕生日や卒業式、結婚式等での心通わす人生の節目に向けた企画提案をして参ります。

担当者のコメント

３種類は色違いです。やっぱり寄せ書きは楽し！

2025年度は１００歳を超える人口は90,000人を超えるそうです。日頃の感謝の気持ちを敬老の日をきっかけに、家族や親せき友人が一つの色紙（じゃばら）に寄せ書きをすれば、なんだか温かい気持ちになりますね。直筆でお祝いを伝えることは大切なことなのかもしれません、こっそり広げて笑顔で何度も見直しているおじいさんやおばあさんが日本全国に溢れますように（拝）。SOWALABO