MARLMARL×A BATHING APE(R)による、ベビー＆キッズコラボコレクションが発売！

株式会社Yom

ベビー&キッズのためのギフトブランドMARLMARL（マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、2025年9月6日(土)に自社ECサイト、全国直営店舗にてA BATHING APE(R) × MARLMARLコラボアイテムを発売します。

A BATHING APE(R) × MARLMARL

BABY MILO(R)がキュートなまあるいスタイをはじめ、BAPE(R)の王道”ABCカモ”柄を使ったプロダクトも。MARLMARLの人気アイテムにBAPE(R)の世界観を落とし込んだ、唯一無二のラインアップです。

■ABC CAMO BABY MILO(R) BIB KB

GREENPINKBLUEGREEN

BAPE(R)の王道”ABC CAMO”柄が、ベビー服の可愛らしさの中に宿るかっこよさを引き出す“まあるいスタイ”シリーズ。リバーシブル仕様で裏面はBABY MILO(R)のキュートな一面も。

各\5,500_tax in

color：GREEN / PINK / BLUE

■1ST CAMO BABY MILO(R) ROMPERS KB

WHITEBLACKBEIGEWHITE

フロントの刺しゅうとバックプリントのロゴがスペシャルなロンパース。すくすく育つ赤ちゃんとBABY MILOが(R)重なる、キュートでユーモラスな世界観を感じられる1枚です。

各\10,450_tax in

color：WHITE / BLACK / BEIGE

size：70cm/80cm

■1ST CAMO BABY MILO(R) TEE KB

BLACKWHITEBLACK

フロントのMARLMARL×BAPE(R)のロゴは今回のコラボのために作られた特別なもの。両者の世界観が溶け込んだ1枚を、ブラックとホワイトのカラーバリエーションで楽しんで。

各\8,800_tax in

color：WHITE / BLACK / BEIGE

size：80cm/100cm

■BABY MILO(R) DIE CUT BIB KB

ひょっこり顔を出すBABY MILO(R)とアクセントのバナナがユニークなスタイ。MARLMARLとBAPE(R)が織りなす特別な世界観をベビーに。

\6,050_tax in

■BFF+ RATTLE BABY MILO(R) KB

BABY MILO(R)がMARLMARLの人気アイテム「BFF+ rattle」に。

はじめての遊び相手にぴったりのちいさなベビー用おもちゃは、ちょっとしたおでかけにも◎。

\8,250_tax in

ストリート×ベビーギフトの掛け合わせが生み出す、唯一無二の目を惹くコレクションは、親子で楽しめる、今だけのスペシャルラインアップです。

気になるコレクションの詳細はこちらから(https://www.marlmarl.com/feature/bape_2025/)。

スペシャルコラボコレクション :https://www.marlmarl.com/feature/bape_2025/

■取扱い

MARLMARL公式オンラインショップ(https://www.marlmarl.com/)

MARLMARL全国直営店(https://www.marlmarl.com/shoplist/)

※店舗によって取り扱い商品が異なります。

ご希望の商品がある場合は、事前に各店舗までお問い合わせください。

■A BATHING APE(R)

原宿からカルチャーを牽引してきたストリートファッションのシンボル的ブランド。現在はメンズ、レディース、キッズと幅広くラインを展開し、世界中の多様な層から高い支持を得ている。数々のインターナショナルブランドや著名アーティストとのコラボレーションも成功させ、ファッションやアパレルの枠を超えた、ジャンルレスでフレキシブルな活動を続けている。

■MARLMARL

MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。

高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を集める。

ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)

ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)

【会社概要】

会社名：株式会社Yom

英語名： Yom Co.,Ltd

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F

代表者： 代表取締役 深澤和弥

設立 ： 2012年11月

URL ：https://www.yom.jp/