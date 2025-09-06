即完アイテム多数の春夏に続く第2弾！「DOD × CIAOPANIC TYPY」秋冬コラボアパレル、予約受付開始。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響)が展開するアウトドアブランドの「DOD」は、株式会社パル（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小路 順一）が展開するアパレルブランドの「CIAOPANIC TYPY(チャオパニックティピー)」とのコラボアパレルを企画。

即完アイテムが続出した春夏シリーズに続く第2弾として、2025年9月6日（土）より秋冬シリーズの予約受付を開始しました。

今回、以前より多数のご要望をいただいているペットアイテムが初登場。キッズやベビーサイズと合わせて家族全員でリンクコーデをお楽しみいただけます。

ラインナップには使いやすいスウェットやパーカーをはじめ、秋冬らしいキルティングパンツやニット、さらにコーデのアクセントとなる小物類まで幅広く展開。

街でもフィールドでも活躍する、2社の遊び心あふれる秋冬スタイルにぜひご注目ください。



特設ページ：https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/typy/2025/aw_dod/(https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/typy/2025/aw_dod/)

CIAOPANIC TYPYの店頭およびオンラインでの発売開始は9月20日（土）10時の予定です。

■アイテム一例

クルマノタビッティーバッグプリントスウェット

ユニセックス：6,600円

キッズ：4,950円

ベビー：4,400円

ペット：5,390円

ヒョッコリポケジップジップアップフーディー

ユニセックス：7,700円

キッズ：6,050円

ミミマモッターレフライトキャップ

4,730円

キャンプフーゼニーレバッグチャーム

4,950円

■担当者のヒトコト

CIAOPANIC TYPYコラボ担当のヒトコト

TYPYコラボでしか買えないデザインと遊び心をプラスしたワクワクするアパレルと雑貨をAWもご用意！

ファミリーはもちろん、わんちゃんとも一緒に楽しめるラインナップになっています。

DODコラボ担当のヒトコト

「アノトキノペグニット」や「ササノフワベビ」、「ウサギンチャク」、「ミミマモッターレ」など一見何か分からないようなDODらしさあふれるユニークなネーミングもお楽しみください！

■ブランド情報

DOD(https://www.dod.camp/)

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

CIAOPANIC TYPY(https://www.palcloset.jp/typy/?srsltid=AfmBOop5u90mGG6qopi_CEp1ISPr7FAHz2SuWoTDuDAfZwr-IJmNFy6H)

チャオパニック ティピーで、毎日の『着る』を、もっと楽しく！

アメカジも、アウトドアも、ふだん着も

自分らしく、を大切にする人たちへHAPPYな服を展開するブランド。

