即完アイテム多数の春夏に続く第2弾！「DOD × CIAOPANIC TYPY」秋冬コラボアパレル、予約受付開始。

３COINSなど約50のブランドを展開する株式会社パル（本社：大阪市中央区道修町3-6-1　京阪神御堂筋ビル10Ｆ、代表取締役社長：小路順一）が展開する「CIAOPANIC TYPY」はビーズ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響)が展開するアウトドアブランドの「DOD」とのコラボアパレルを企画。


即完アイテムが続出した春夏シリーズに続く第2弾として、2025年9月6日（土）より秋冬シリーズの予約受付を開始しました。






今回、以前より多数のご要望をいただいているペットアイテムが初登場。


キッズやベビーサイズと合わせて家族全員でリンクコーデをお楽しみいただけます。


ラインナップには使いやすいスウェットやパーカーをはじめ、秋冬らしいキルティングパンツやニット、さらにコーデのアクセントとなる小物類まで幅広く展開。


街でもフィールドでも活躍する、2社の遊び心あふれる秋冬スタイルにぜひご注目ください。




特設ページ：https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/typy/2025/aw_dod/




　





クルマノタビット


ユニセックス　\6600


キッズ　\4950


ベビー　\4400


ペット　\5390





ヒョッコリポケジップ


ユニセックス　\7700


キッズ　\6050




ミミマモッターレ


キッズ　\4400





キャップフーゼニーレ


\4950




特設サイト


https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/typy/2025/aw_dod/





【DOD×CIAOPANIC TYPY　コラボレーション概要】


CIAOPANIC TYPY　公式WEB先行予約期間　:　


9月6日（土）10:00 ～ 9月10日（水）23:59


特設ページ


https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/typy/2025/aw_dod/





ZOZOTOWN店先行予約


9月13日（土）0:00 ～ 9月14日（日）23:59


https://zozo.jp/brand/typy/




■本販売　：　2025年9月20日　AM10時　


■展開店舗　：　CIAOPANIC TYPY実店舗　公式オンラインストアPALCLOSET店　ZOZOTOWN店


SHOP LIST



https://www.palcloset.jp/addons/pal/shoplist/?b=typy





【DODとは】


「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。


子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。


https://www.dod.camp/






【CIAOPANIC TYPYとは】


チャオパニック ティピーで、毎日の『着る』を、もっと楽しく！


アメカジも、アウトドアも、ふだん着も


自分らしく、を大切にする人たちへHAPPYな服を展開するブランド。


https://www.palcloset.jp/typy/