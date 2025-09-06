9/6（土）より、運命を変えろ、アイドル転生ファンタジー！「解散するアイドルグループのリーダーになりました」独占配信がスタート！

株式会社カカオピッコマ

・母親を救うため解散寸前のアイドルに憑依した主人公は、

グループに待ち受ける「解散」という現実を回避し、母親を生き返らせることはできるのか

「解散するアイドルグループのリーダーになりました」

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)の最新作「解散するアイドルグループのリーダーになりました」の独占配信を2025年9月6日（土）より開始いたします。

突然の喪失に心を閉ざしていた、国民的人気ソロ歌手ペク・ノカ。母親を亡くしたその日、彼女の前に黒くふわふわとした謎の生命体が現れる。「母を生き返らせてほしい」そう願った彼女に告げられたのは、10年前の平行世界で、別の人生を生きろという奇妙な提案だった。

気がつけば彼女は、10年前の世界でアイドル練習生「ユン・ハヌル」として目を覚ましていた。

待ち受けていたのは、サバイバルオーディション番組で1位通過し、アイドルグループとしてデビューを果たすという、過酷な運命。しかも彼女は知っていた、そのグループ「スティルブルー」は、1年後に解散してしまうという未来を。

母を救うため、過去を変えるため、そして「終わりが決まっている」仲間たちを守るため。

今、ノカはもう一つのステージで光を掴みにいく。ふたつの人生が交差する、切なくも眩しいアイドル転生ファンタジーを、ぜひピッコマでお楽しみください。

(C)Juwon, Aurora STUDIO, JEOKSONG, Haegang / Polarfox「解散するアイドルグループのリーダーになりました」

母を亡くした悲しみの中で生きる、国民的ソロ歌手ペク・ノカ。ある日、彼女の前に現れたのは、黒くふわふわとした謎の生命体だった。

「母を生き返らせてあげる。その代わり、君には別の人生を生きてもらう」

そうして彼女が転生したのは、10年前の平行世界。しかも、そこでは「ユン・ハヌル」というアイドル練習生として生きる運命が待っていた。

課せられた使命は、サバイバルオーディション番組で1位を勝ち取り、アイドルグループ「スティルブルー」としてデビューすること。だが彼女は知っている。そのグループは、1年後に解散してしまうということを。

母の命と引き換えに、未来を知る少女が選んだのは、過酷な道だった。トップアーティストだった彼女が、再び「夢」と「仲間」に出会う、運命を変えようとあがく、アイドル転生ファンタジーが今、幕を開ける。

毎週土曜日更新



Polarfoxについて

社名：株式会社Polarfox （Polarfox Corp.）

代表者：アン・ジェグン、イ・スジ

所在地：京畿道 富川市 遠美区 チョマルロ385番ギル 92, 富川テクノバリーU1センター 809号室

Polarfox出版社は、国内外のプラットフォームと連携し、ウェブトゥーン・ウェブ小説IPを専門的に制作・サービス提供しているコンテンツ企業です。

傘下のAuroraSTUDIOは、ウェブトゥーン制作に最適化された専門スタジオであり、高い安定性と完成度を兼ね備えた作品を多様な国内外プラットフォームへと展開しています。

また、単行本、グッズ、海外流通など、さまざまな二次事業の分野でも際立った成果を上げています。

読者の皆さまには忘れられない感動と楽しさを提供し、多数の作家やパートナー企業には安定的かつ差別化された協業体験を通じて、グローバル市場でも認められるコンテンツ企業へと成長してまいります。

