The 1st Album 『TASTE』 リリース記念！限定ボイスもオンエアするHAECHAN特集のリスニングパーティーをAWAラウンジで開催！

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2025年9月8日(月) 22:00～23:00の1時間に渡り、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、HAECHANを特集したリスニングパーティーを開催いたします。



今回のイベントは、The 1st Album 『TASTE』 のリリースを記念して開催されるもので、アルバム収録曲はもちろん、NCTの楽曲も一挙オンエアいたします。さらに、AWA限定のボイストラックもオンエア。ラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、リクエストやユーザーとの交流など、よりお楽しみいただけます。ぜひ、HAECHAN特集のリスニングパーティーをAWAラウンジでお楽しみください。



■【限定ボイスあり】HAECHAN特集 リスニングパーティー on AWA ラウンジ 概要

開催日時：2025年9月8日(月) 22:00～23:00



▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_haechan_0908_pr

■HAECHAN

HAECHAN (ヘチャン)はNCT/NCT 127/NCT DREAMとして2016年に韓国でデビューした。

NCTのメインボーカル兼リードダンサーを務めるHAECHANは、複数のグループを掛け持ちしながら世界で活躍する。唯一無二の歌声と、しなやかなダンスで観客を魅了する一方、グループ内のムードメーカーとしても愛されている。

そんなHAECHANが満を持してソロデビューを飾る。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

