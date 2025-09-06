CALL4、正式リリース6周年を記念して9月27日・28日に「CALL4フェス」を開催！

認定特定非営利活動法人CALL４

日本初（※1）の公共訴訟支援に特化したウェブプラットフォームCALL4（コールフォー）（運営：認定特定非営利活動法人CALL4、共同代表理事：谷口太規、丸山央里絵）は、正式リリース6周年を記念して9月27日（土）・28日（日）に東京で「CALL4フェス」を開催いたします（関西でも後日開催を予定）。

CALL4は司法を通じた社会課題の解決を目指す公共訴訟を支援するため、クラウドファンディングや訴訟の背景にある「人の物語」を伝えるストーリーページ、訴訟資料のデータベースなどを提供するウェブプラットフォーム「CALL4」を2019年9月9日に開始いたしました。

多くの支援者の方々に支えられ、この度正式リリースから6周年を迎えることになります。

６周年という節目にふさわしい、最高裁判事を今年退官されたばかりの宇賀克也氏による講演、「公共訴訟、最前線！」と題して実践者が新たな知見を分かち合うセッションから、「差別とのたたかい」「民主主義のゆくえ」など気になるテーマの豪華ゲストによるトークライブを多数開催いたします。

ほかにも東京芝浦の会場では、公共訴訟に気軽にふれていただける常設展示や、フード＆ドリンクバー、パッチ作りワークショップなどをお楽しみいただけます。

イベント概要

日時

2025年9月27日(土)13:30～20:30、28日(日)10:30～21:00

場所

SHIBAURA HOUSE

〒108-0023 東京都港区芝浦3-15-4

・JR 田町駅芝浦口より徒歩7分／地下鉄 都営三田線・浅草線 三田駅A4出口より徒歩10分

・お車の場合は近くのコインパーキングをご利用ください

入場料無料

※Day1の終日、Day2の開場から16時30分までキッズスペースあり。お子様連れの方も気軽にお越しください（Day1は保育士による託児も予約可能です）

トークライブ

・28日17時からの宇賀克也氏の講演のみ全席予約制になります。1階観覧席と5階パブリックビューイング席をご用意します。

・ほかのトークライブ席は無料、先着順です。席は埋まり次第、立ち見となります。予約観覧席の寄付チケットを各20席ご用意しますので、確実に前列に座って観覧されたい方はぜひご予約ください。

・チケットは、なくなり次第終了となります

・宇賀克也氏講演を除くトークライブは、寄付チケットがなくても観覧はいただけます

・連絡なく開演後10分経過しても着席されない場合は、お席は確保いたしかねますのでご了承ください

DAY1

詳細＆観覧席予約▶︎https://ippan-saizensen.peatix.com

DAY2

詳細＆観覧席予約▶︎https://ippan-politas.peatix.com

詳細＆観覧席予約▶︎https://ippan-watashi.peatix.com

詳細＆観覧席予約▶︎https://ippan-minshushugi.peatix.com

詳細＆観覧席予約▶︎https://ippan-ugasan.peatix.com

タイムテーブル表紙画像は仮オリジナルZINE販売も！

6周年を記念して、CALL4初のZINE『コジン』を発売予定です。記念すべき創刊号のテーマは「CALL4 × からだ」。CALL4ではこれまで、旧優生保護法訴訟、俺裁判など、“自分のからだ”を生きていくための訴訟を数多く掲載してきました。今回のZINEでは、CALL4の有志メンバーが、“からだ”と社会とのつながりをエッセイやイラストなどで表現します。

運営団体「認定特定非営利活動法人CALL4」について

認定特定非営利活動法人CALL4は、公共訴訟を支援するウェブプラットフォーム「CALL4」の運営のために設立された営利を目的としない法人で、共同代表を務める弁護士の谷口太規、編集者の丸山央里絵の他、多様な専門性を有するプロボノメンバーによって活動が担われています。

詳細は以下よりご確認ください。

https://www.call4.jp/