日本の林業に新しい一歩を。人体・環境・機械にやさしいスウェーデン発の燃料「ASPEN2」、日本に初上陸。

株式会社橋本屋（本社：東京都文京区、代表取締役：東原 正典）は、スウェーデンのAspen社の2ストロークエンジン専用混合済み燃料「ASPEN2（アスペン2）」について、2025年4月より日本国内の総代理店として販売開始いたしました。

ASPEN2とは？ ― 安全な未来を選ぶ新しい燃料

ASPEN2は、不純物が極めて少ない2ストロークエンジン専用の混合済み燃料。1988年にスウェーデンで誕生し、現在は欧州30か国以上で販売されているグローバルブランドです。欧州の林業現場では標準燃料として普及しており、日本国内でも健康経営に関心のある林業関係者を中心に導入が進んでいます。

現在、チェンソーや刈払機といった小型2ストロークエンジン搭載の機械には、自動車と同じガソリンを使うことが日本では一般的です。しかし小型2ストロークエンジンの特性上、完全な排ガス浄化は難しく、健康や環境に有害な物質を含む排ガスを、チェンソーや刈払機を扱う作業者は至近距離で浴びています。それが、今の林業のリアルです。

ASPEN2は、そうした現場を少しでもクリーンに変える新しい選択肢です。

有害物質を約93％カット。 ― 人体・環境・機械にやさしい燃料

ASPEN2の最も大きな特徴は、発がんリスクが高いベンゼンや芳香族などの、健康や環境に有害な物質が極めて少ないという点です。それは、原油の精製過程で得られる純粋なガスを原料として製造されているから。

そのため、従来のガソリンと比較すると、排ガス中の有害物質は約93％も低減されており、作業者が長時間近くで吸い込むリスクも大幅に軽減されます。



有害物質が少ないからこそ臭いや目への刺激も抑えられ、作業者の健康と快適性を守るほか、エンジン内部の煤（すす）の堆積を防ぎ、機械寿命の延長やメンテナンス性向上、土壌や水質への環境負荷低減にも寄与します。

日本初進出の背景と今後の展望

橋本屋は、自動車・建機・農機具メーカーの研究開発部門向け燃料の調達・販売を主力事業とする特殊燃料専門商社です。エンジン開発に扱う特殊燃料を扱うため、排ガス規制の厳しさは身に染みて知っております。

それゆえに、林業従事者が排ガスを浴びながら作業している日本の林業現場を目の当たりにして、心から驚きました。

また、日本は国土の約7割を森林が占める森林大国でありながら、林業を担う人材は年々減少し、高齢化も進んでいます。森を守る担い手が不足すれば、森林資源の持続的な活用や環境保全、防災といった社会的な機能にも影響が及びかねません。

私たちは、こうした大きな課題に真正面から向き合い、「森の守り手」として働く方々の健康と安全を支えることこそが、未来の林業を支える第一歩だと考えています。ASPEN2はそのための選択肢として、日本の林業が次世代へと持続可能な形で続いていくための力強い後押しとなることを目指しています。

2024年の展開開始以降、「日本林業の未来」に関心を持つ林業事業者を中心に導入が広がっており、すでに20以上の企業や事業体にASPEN2を使用いただいております。今後も日本全国の林業従事者様へ、新たな選択肢としていただくべく展開を進めてまいります。

ご相談・お問い合わせ

ASPEN２に関する導入のご相談や協業などのお問い合わせは、日本総代理店の株式会社橋本屋ウェブサイトよりご連絡ください。

URL：https://www.kkhashimotoya.co.jp/

会社概要

会社名：株式会社橋本屋

所在地：東京都文京区小石川4-20-1イトークリエイト小石川7階

代表者：代表取締役 東原 正典

創業：1897年（明治30年）

事業内容：特殊燃料の輸入・販売、研究開発部門向け燃料調達 ほか

URL：https://www.kkhashimotoya.co.jp/