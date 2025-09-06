水上恒司×宮舘涼太が表紙巻頭に登場！『+act.（プラスアクト） 10月号』 2025年9月12日発売

プラスアクト 2025年10月号 『Inseparable』

水上恒司×宮舘涼太が表紙巻頭に登場！

完全独占の撮り下ろし＆ロング対談

新連載！戸塚純貴『音語オトガタリ』と佐藤大樹『＋One』が始動

10月3日公開の映画『火喰鳥を、喰う』で共演する水上恒司と宮舘涼太が表紙巻頭に登場。撮影は韓国のカメラマンが撮り下ろし、モノクロの世界観が際立つ独特な雰囲気のカットが満載。今作が初共演だというおふたりに、互いの印象から演じた役についてどう捉えているのかなど、ふたりならではの軽妙なやり取りが詰まったロング対談も必読です。

ほか誌面に登場するのは杉野遥亮、高畑充希、高橋海人、北村匠海×林裕太、鈴鹿央士、藤原大祐、上田竜也、塩野瑛久、窪田正孝、戸塚純貴、黒崎煌代、鳴海唯、小田惟真、瀬央ゆりあ。今号も豪華ラインナップでお届けします。

その他『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』『AmBitious LIVE 2025 初めまして全国ツアー AmBitiousをよろしくお願いシャス。』、『少年忍者LIVE 2025 This is 忍者』、『We're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 ～FAM～』のライブレポートも掲載！

また新連載として、戸塚純貴の『音語オトガタリ』と佐藤大樹の『＋One』がスタート。

『＋One』は佐藤大樹自身がノートに書き綴った質問案をもとにゲストに迫る対談連載。第1回目のゲストには山里亮太さんを迎え、読み応えたっぷりの内容となっています。

『音語オトガタリ』では歌から見えてくる物語を戸塚純貴が綴っていきます。

【雑誌概要】

『+act. （プラスアクト）』 2025年10月号

発売日：2025年9月12日(金)

価格：1,210円（税込）

発行：ワニブックス

