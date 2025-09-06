「近江ちゃんぽんの日」記念！総数2万枚ステッカー大盤振る舞い＆盛りすぎフェア開催

ドリームフーズ株式会社

ドリームフーズ株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役：山本英柱）は、ブランドスローガン「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」の実現に向け、2025年9月7日（日）の「近江ちゃんぽんの日」を記念した特別企画を開催いたします。

前日の9月6日（土）から、全国の「近江ちゃんぽん亭」全店にて2つの記念施策を同時スタート。限定メニューとコラボキャンペーンにより、お客様に“驚き”と“楽しさ”を提供します。

１. 記念限定「盛りすぎフェア」

開催期間：2025年9月6日（土）～9月19日（金）



本企画のために考案した特別メニュー、“盛りすぎシリーズ”が新登場。ボリューム満点でフォトジェニックな4商品を期間限定で販売いたします。

・ 盛りすぎ海鮮ちゃんぽん：\1,100（税込）

・ 盛りすぎ海苔ちゃんぽん：\1,050（税込）

・ 盛りすぎねぎ豚そば：\1,050（税込）

・ 盛りすぎ韓国式冷麺：\1,080（税込）

２. ダイアンコラボ「ステッカープレゼントキャンペーン」

開催期間：2025年9月6日（土）～なくなり次第終了



ご来店いただいたお客様全員に、お笑いコンビ「ダイアン」とコラボしたオリジナルステッカーをプレゼントします。

・ 配布総数：2万枚

・ デザイン：全3種（ランダム配布）



さらに、ステッカー裏面に「当たり」または「大当たり」が出ると、オリジナルグッズを進呈。

・ 当たり（2,000名様）：オリジナルボールペン

・ 大当たり（200名様）：オリジナルクリアボトル

実施概要

・ 名称：近江ちゃんぽんの日 記念企画

・ 実施期間：2025年9月6日（土）～

・ 内容：１.盛りすぎフェア ２.ダイアンコラボ ステッカープレゼントキャンペーン

近江ちゃんぽん亭について

近江ちゃんぽん亭は、昭和38年彦根市創業の麺類をかべが起源の「近江ちゃんぽん」の発祥店。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特徴で、滋賀県では県民のソウルフードとされており老若男女を問わず愛されるB級グルメの代表格である。「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」が同店のブランドビジョンであり、その実現のために2025年9月現在、日本全国および海外（台湾）に53店舗を展開している。

＜近江ちゃんぽん亭公式WEBサイト＞

https://chanpontei.com/

運営会社について

ドリームフーズ株式会社

◆代表者：代表取締役社長 山本英柱

◆本店所在地：彦根ヘッドオフィス 滋賀県彦根市幸町74-1

◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導

◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司

◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞

◆URL：https://dreamfoods.co.jp/