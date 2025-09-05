【DIOR】ディオール ファイン ジュエリー & タイムピーシズのLINE限定特設サイトに中谷美紀が登場

クリスチャン・ディオール合同会社

(C) Pierre Mouton

2025年9月6日（土）ディオール ファイン ジュエリー & タイムピーシズの魅力が全て詰まったLINE限定特設サイトに、アンバサダーを務める中谷美紀のビジュアルが加わります。革新的で唯一無二のデザインで人々を魅了し続けるディオール ファイン ジュエリーコレクションのLINE限定特設サイトには、全てのクリエイションを手掛けるクリエイティブ ディレクター ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌの生い立ちから、その類まれなるクラフツマンシップと美しいディオール サヴォワールフェールの裏側、最新コレクションのご紹介、そして占いコンテンツなどをご覧いただけます。今回新たに加わったビジュアルで中谷美紀が纏うのは、今年10周年を迎えた「ローズ デ ヴァン」。クリスチャン・ディオールが幼少期を過ごした思い出の地、グランヴィルにある、レ リュンブの館の庭にはコンパスローズ（風配図）の装飾がありました。そしてこの海のシンボルであり、メゾンを創設したクチュリエのラッキーナンバーを表す八芒星が、まるで全方向に光を放つ灯台のように、ムッシュ ディオールの人生を導いたのです。その神秘的なレガシーは、ディオール ファイン ジュエリーのクリエイティブ ディレクターであるヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌにとって、常に身に着けていたい、かけがえのないお守りジュエリーを生み出すきっかけとなりました。LINE限定特設サイトに、中谷美紀のビジュアルが加わるのは、2025年9月6日（土）午後13時頃を予定しております。ディオール公式LINEアカウントをこちらのリンクより友だち追加いただき、お待ちください。

＠Dior #DiorJoaillerie

#ディオールファインジュエリー

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir