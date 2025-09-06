【美容のテーマパーク】かわいいが大渋滞な空間で、美容を楽しむ体験型イベント「びゅーてぃふるえんす2025東京」

株式会社Perimeni

美容インフルエンサー・ぎょうざのりさを中心としたメンバーは、2025年8月23日（土）・24日（日）の2日間、HOUSE OF OMOTESANDO（表参道）にて大規模美容体験型イベント「びゅーてぃふるえんす2025東京」を開催いたしました。

2日間で延べ1,000名が来場し、『不思議の国のアリス』をテーマにした“かわいいが大渋滞”の空間の中、多彩なコンテンツを通じて美容を楽しむ場として大いに賑わいました。

外タペストリーイベント入り口

◆ 開催概要開催日：2025年8月23日（土）・24日（日）

会場：HOUSE OF OMOTESANDO（表参道）

来場者数：2日間で延べ1,000名

◆ 2日間で計1,000名が来場！ 美容コンテンツとインフルエンサーが交わる体験型イベント

「びゅーてぃふるえんす2025東京」では、人気美容ブランドの展示や体験コンテンツに加え、インフルエンサーや著名人との交流、豪華景品付きゲームなど、多彩なプログラムを実施しました。ステージ企画、フリーマーケット、厳選ブランドブース、体験コーナー、スタンプラリー＆ガチャといった複数導線を用意し、来場者が回遊しながら自然に体験を重ねられる設計になりました。

◆ イベントの様子▼アレン様トークショー

アレン様は、美容整形や自己投資に関するユニークな発信で注目を集めるタレント・YouTuber。独自の言語表現「クリマン語」や、ポジティブでエネルギッシュなキャラクターから「歩くパワースポット」とも呼ばれ、多くのファンに支持されています。SNSを中心に影響力を広げ、幅広い世代に美容の楽しさや自分らしさを発信し続けています。

当日は、会場内に人が収まりきらずに階段の上まで来場者が殺到するほどの盛況ぶりでした。

トークショーでは、美容の最新トレンドやセルフケアのヒントに加え、「美容は高いものを無理して使うのではなく、継続していくことが大切」と語る場面も。来場者の心に深く響き、大きく頷く姿や感嘆の声が広がるなど、多くの人が強く共感していました。華やかなイベントの中にあっても、日常生活に取り入れやすい“等身大の美容の考え方”を学べる時間となりました。

▼ブランドPRタイム

出展ブランドによる製品紹介と豪華賞品が当たる参加型ゲーム（クイズ／じゃんけん大会）を実施し、会場は大いに盛り上がりました。次回Qoo10メガ割で販売予定のスキンケアセットの告知や、2万円分の豪華ギフトを景品として提供するブランドも登場。驚きと歓声に包まれ、単なるPRにとどまらず、ブランドと参加者が直接交流を深められる貴重なひとときとなりました。

▼インフルエンサーによるフリーマーケット

運営のぎょうざのりさ・西條小春に加え、菅野結以、erinko、平松可奈子（元SKE48）など豪華メンバーが参加。コスメ／洋服／バッグ／アクセサリーなど多彩なアイテムが並び、来場者は“推しアイテム”を手に取り、出品者本人と直接会話を楽しむ場面もありました。

「憧れのインフルエンサーと一緒に買い物ができて最高！」との声が多く寄せられ、大盛況の企画となりました。

▼ブランドブース

出展は主催・ぎょうざのりさが「本当に好きで認めている」ブランドのみに厳選。多数の出展依頼の中から選抜した特別なラインナップです。

各ブースではタッチアップや使い方の相談に加え、最新トレンドや製品のポイントを担当者から直接聞ける貴重な機会を提供。来場者には豪華なお土産も配布され、「選び抜かれたブランドだから安心して試せる」との声もいただきました。

▼体験型コンテンツ

会場では、美容を“実際に体験して楽しめる”コンテンツが勢ぞろい。

COCO SENGA Beauty clinic：予約困難で知られるエステサロンによる手元での美容体験

a'un：体が軽くなるとの噂の肩甲骨剥がし施術

ワンホンフォトスタジオ：AIで誰でも“爆美女”に変身できる“幻のフォト体験”

bellega：芸能人御用達の小顔ヘッドスパ

CHRYSALIS：ワンホンメイク体験

LUNAGE CLINIC：肌診断、施術が当たる抽選くじ

「こんなに豪華な体験を一度に楽しめるなんて贅沢！」という感想が多数寄せられ、SNSにも体験投稿が相次ぎました。

▼スタンプラリーやくじ引きイベント

会場全体を巡るスタンプラリーとくじ引きも実施。各ブースでスタンプを集め、8個達成で最後に“くじ引き”に挑戦できる仕組みにより、自然な回遊を促進されました。ガチャではコスメや美容アイテムが当たり、当選の瞬間には歓声と拍手が起こるなど、終始にぎやかで一体感のある雰囲気に。ゲーム感覚の仕掛けが来場者とブランドをつなぐ交流の場となりました。

◆ 来場者からの声

「会場の雰囲気が華やかでおしゃれ」「憧れのインフルエンサーに直接会えて嬉しかった」「スタンプラリーなど体験型コンテンツがブースを回るきっかけになった」「新しいコスメを試せて良かった／お土産が豪華で満足」など、多くの声を頂戴しました。

◆ 次回開催予定

「びゅーてぃふるえんす」は、2026年春頃の開催を予定しております。今後も、多くの方が美容を楽しみ、新しい自分と出会える体験を提供してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

ぎょうざのりさ 公式X：https://x.com/gyozanohitodesu

イベント公式X：https://x.com/beautyfulence?s=21

イベント公式Instagram：https://www.instagram.com/beautyfulence_?igsh=MWVobDRsZTdjYzdmOA==