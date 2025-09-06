「にゃんこ大戦争」新キャラクター追加のお知らせ

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、スマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」にて、新キャラクターを追加したレアガチャイベントを2025年9月6日（土）11:00から開始いたしました。

「にゃんこ大戦争」アプリ内でのレアガチャイベント開催期間（予定）

2025年9月6日（土）11:00 ～ 9月9日（火）10:59

期間限定レアガチャ「大精霊エレメンタルピクシーズ」に新キャラクター「樹木の精霊モリリン」が登場！

宇宙にきらめく大精霊たちが集結した「大精霊エレメンタルピクシーズ」に、新キャラクター「樹木の精霊モリリン」が参戦します。

さらに今なら期間限定で超激レア確定キャンペーンも開催！「11回連続ガチャ」を回せば超激レアキャラクターが必ず1体以上ゲットできます。

この機会にぜひ、新たなる精霊をゲットしてくださいね。

『にゃんこ大戦争』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/637_1_5b3262dc0c09279cfb85ff76e8c200e3.jpg?v=202509060126 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億回（2025年2月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

