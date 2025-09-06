株式会社ワールドフィット、社員参加型地域清掃活動『CLEAN DAY』を8月25日に実施
パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】を展開する株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F、代表取締役：高城 大樹）は、2025年8月25日（月）、CSR活動「CLEAN DAY」を実施しました。
本取り組みは、社員有志が会社周辺エリア（富ヶ谷～裏渋周辺）のゴミ拾いや清掃を行う活動で、地域貢献と社内のWell-being 向上を目的に定期的に行われています。
活動終了後にはスイカとドリンクを囲み、参加者同士で交流を深め、働く街への地域貢献活動を行いました。
■実施概要
実施日：2025年8月25日（月）
実施場所：株式会社ワールドフィット 本社周辺（渋谷区富ヶ谷～裏渋エリア）
対象者：社員（有志参加）
内容：ゴミ拾い・街の清掃
交流：活動後にスイカとドリンクを囲み、社員同士でリフレッシュ
■実施背景と想い
ワールドフィットは「世界No.1 Well-being Company」を目指し、「挑戦」「貢献」「立志」の3つのバリューを行動指針としています。
「CLEAN DAY」はその一環として、社員が働く街を自らきれいにすることで社会貢献を体感し、同時に社内の一体感やコミュニケーションを深める活動として位置づけています。
■会社概要
会社名：株式会社ワールドフィット
代表者：高城 大樹
本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F
設立：2017年4月
事業内容：パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】など複数のフィットネススタジオ及びアスレジャーアパレルブランド【CRONOS】を運営
URL：https://world-fit.co.jp
【報道関係者お問い合わせ先】
株式会社ワールドフィット PR担当：赤坂
TEL：03-5778-4167
MAIL：wf-corporate-pr@world-fit.co.jp