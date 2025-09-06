【墨田区初出店】ブランド50室目となる、グループ向け無人ホテル「illi Mia Kinshicho」2025年9月開業

株式会社BARE NOTE STUDIO402号室：部屋全体

グループ滞在に特化した無人ブティックホテル「illi Stays」を展開する、株式会社BARE NOTE STUDIO(https://barenotestudio.com/)（東京都渋谷区、代表取締役:黒木郁己、以下BNS）は、ブランド50室目・17拠点目となる「illi Mia Kinshicho（イリー ミア キンシチョウ）」を2025年9月、東京都墨田区に開業いたします。

墨田区での出店は今回が初めてであり、東京城東エリアとしては第1号拠点となります。

【ホテル概要｜陽だまりのような温かさをデザインした「私のホテル」】

402号室：部屋全体■空間

最大6名で滞在可能。専用バルコニー付の44平方メートル 。

アンバー色を基調に、石やタイルの素材感と、織物の街・錦糸町を想起させるラタンの編み込みをアクセントにした空間デザインが特徴です。

まるで陽だまりの中にいるような温もりを感じながら、上質でリラックスできる滞在を提供します。

401号室：部屋からの景色■立地

JR総武線・東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅から徒歩2分。

都心へのアクセスに優れ、東京スカイツリーや両国国技館など観光スポットも豊富な墨田エリアに位置しています。

観光の拠点としても、長期滞在の拠点としてもご利用いただけます。

■ホテル名の由来

“Mia”はイタリア語で「私の」という意味を持ち、親しみやすく柔らかい響きから採用しました。「私だけの特別な滞在」を感じていただけるようにと思いを込めています。また、“Mia” を逆から読むと「編み」となり、街の織物文化とラタン素材のデザインにもつながっています。

401号室：ベッドキッチン・ダイニング洗面スペース

■提携企業：まだまだ一株式会社(https://madamada.co.jp/)

■ご予約は、「illi Stays」HP(https://illi_group.airhost.co/ja/houses/708145) および各種予約サイトにて受け付けております。

【「illi Stays」とは｜ホテルと自宅のイイトコドリを追求】

「illi Stays」は、グループ向け滞在に特化したブティックホテルブランドです。東京都内中心に展開し、今回の「illi Mia Kinshicho」にて50室目・17拠点目を迎えます。

インバウンド需要の高い主要エリアに位置し、観光の拠点として利便性の高い立地を選定しています。全客室に、リビング・ダイニング・キッチン・洗濯乾燥機を備え、4名様以上での長期滞在にも適した空間設計を実現しています。無人運営でありながら、24時間サポート体制やシームレスなチェックイン・チェックアウト、ホテル基準の清掃クオリティを提供しています。そして、施設ごとに異なるコンセプトデザインが、旅先での滞在に特別感を添えます。

ホテルのホスピタリティとデザイン性、自宅のような安らぎと機能性を兼ね備えたイイトコドリのホテル。それが「illi Stays」です。

【今後の展開｜200室開業を目指し、観光再興と不動産再生を支えるブランドへ】

現在、新規物件の取得やパートナー企業との商品開発など、多様なプロジェクトを進めています。これまで世田谷区・渋谷区・新宿区・港区での開業が中心でしたが、今回の「illi Mia Kinshicho」で50室目・墨田区初進出を迎えました。今後は東京城東エリアをはじめ、大阪や京都といった主要都市へも展開を広げ、ブランド拡大を加速していきます。

BNSが目指すのは、日本の観光資源を最大限に活かすことで観光産業の成長に貢献すると同時に、稼働率や収益性が低下した不動産を再生し、新たな価値を生み出すことです。

この取り組みを実現するために、私たちは共に歩むパートナーを募集しています。

■不動産仲介の皆様へ｜ホテル候補物件を探しています

BNSは、ゆとりある客室を活かした無人運営のホテル事業「illi Stays」を展開しています。これまでの都内の出店においては、一泊あたり平均6万円台の宿泊単価を維持しつつ、平均宿泊日数は3日以上、稼働率は常時90％超と、国内外から高い評価をいただいています。

洗練されたデザインと、キッチン・洗濯乾燥機など中長期滞在に適応した機能性が特徴で、物件だけでなく街そのものの活性化にも貢献できると考えています。新築開発物件だけでなく、築古ビルを活用したコンバージョンも柔軟にご相談可能です。ご紹介・ご相談がありましたら、末尾の問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

〈対象物件〉

契約形態：BNS及びパートナー企業との賃貸借契約

必要設備：[1部屋] 電灯50A、動力30A、ガス（給湯器20号）、給排水設備、窓あり

[建物] 自動火災報知設備

建物条件：新築開発物件、築古ビルをコンバージョンでの入居検討可能（空中階1フロアから入居可能）

■不動産オーナーの皆様へ｜低迷したビルの価値を収益ホテルへ再生

時代や社会ニーズの変化によって稼働率や収益率が低下し、活躍しきれていない建物を「illi Stays」へとコンバージョンし、現代のニーズに応える価値を再創出します。これにより、再び高収益を実現する不動産へと生まれ変わります。

■パートナー企業募集｜共にホテルを創る仲間を探しています

今後、さらに出店を加速させていくにあたり、以下の領域でご協力いただけるパートナー企業様を募集しています。「より良いものを創り上げたい(Product is Everything)」という、BNSが大切にしている価値観に共感していただける企業様と協業できることを心より願っております。ご興味をお持ちの企業様は、末尾のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

- 不動産会社- 内装設計・施工会社- リネンサプライ会社- ホテル清掃・運営サポート会社 など■投資家の皆様へ｜安定収益と体験価値を両立するプロフィットシェア事業

投資家様には、物件オーナー様と賃貸契約を締結していただき、入居保証金や内装施工費など、入居に必要な初期費用をご負担いただきます。ホテル運営はすべてBNSが担当するため、 提携パートナー様は毎月のレポートを確認するだけです。

また、初期コストの減価償却による節税効果へのアプローチに期待でき、宿泊料収入からの利益分配、さらに「illi Stays」を所有することで、ご自身やご家族が実際に宿泊利用できるといった、単なる収支を超えた付加価値を体験していただけます。

株式会社 BARE NOTE STUDIO

「人生が変わる一瞬をデザインする」というビジョンのもと、ホテルの企画・開発・運営を手がけるクリエイティブカンパニーです。創業のきっかけとなったシェアハウスでの出会いと体験から、空間には人をつなげ、動かし、人生を変える力があると確信し、誰かの人生を少しでも前へ動かすような空間づくりに取り組んでいます。

日本の多彩な観光資源や文化的魅力を活かし、ホテルという空間に編み込むことで、“Japan as No.1”をもう一度、自分たちの手で実現することを目指しています。現在は、都内中心にホテルと自宅のイイトコドリをコンセプトとした「illi Stays」の企画・開発・運営や、ミッドセンチュリーと京都の美を融合した 「STITCH HOTEL Kyoto」の企画・設計デザインなど、全国での展開を加速しています。

また、活用されていない不動産に新たな価値を与えることも、私たちの大切な役割の一つです。時代や社会ニーズの変化によって稼働率や収益率が低下した既存物件をホテルへと再生し、高収益物件へ転換することで、日本が抱える不動産課題の解決にも取り組んでいます。

人々の暮らしや未来が持続的に豊かになる「社会的価値」と、事業としての成長を支える「経済的価値」の両立を追求し、価値ある空間を創出し続けています。

設立 ：2017年12月25日

代表取締役 ：黒木 郁己

本社 ：〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂1-22-9 AD-O渋谷道玄坂5F

事業内容 ：「illi Stays」の企画・開発・運営企業

HP ：https://barenotestudio.com/

「illi Stays」HP：https://illi-group.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/illi_stays/

お問い合わせ ：info@barenotestudio.com