SPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL2025キャンペーン実施のお知らせ

SAGA久光スプリングス株式会社

日頃よりSAGA久光スプリングスを応援頂きまして誠にありがとうございます。この度、九州佐賀国際空港様より「SAGA」から世界を目指して戦うSAGA久光スプリングスが主催するSPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL2025への協賛が決定いたしました。イベント当日は来場者限定で佐賀‐上海間のペアチケットが当たるキャンペーンなども実施いたします。是非、皆さまの来場をお待ちしております。

【名称】

SPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL 2025（エキシビションマッチ）

【日程・概要】

2025年9月21日（日）14:00～試合開始 （開場 13:00～予定）

SAGA久光スプリングス vs 上海光明優倍女子排球隊（中国）

【試合形式】

5セットマッチ（3セット先取制）

【会場】

サロンパスアリーナ（佐賀県鳥栖市藤木町字切ノ口2461）

https://salonpas-arena.jp/

【チケット券売】

●販売サイト

・チケットV

https://ticket-v.jp/teams/?id=261

・当日券販売

・チケットVまたはサロンパスアリーナ（12:00～15:00）にて販売

※当日券価格（一般+500円 / 小中高+300円）となります。

※サロンパスアリーナでは別途窓口手数料500円がかかります。

※満席の場合は販売がない場合があります。あらかじめご了承ください。

●チケット価格・MAP

SPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL 2025座席表SPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL 2025価格表

【アクセス】

公共交通機関のご利用をお願いいたします。

電車でお越しの方：JR九州 鳥栖駅から徒歩約10分

【駐車場について】

お車でお越しの方：九州自動車道 鳥栖I.C.より約10分

9/21（日）：第2駐車場のみ

9/23（火・祝）：第2駐車場・第3駐車場

※満車の場合は利用できませんので予めご了承ください。