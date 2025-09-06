SPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL2025キャンペーン実施のお知らせ

SAGA久光スプリングス株式会社

　日頃よりSAGA久光スプリングスを応援頂きまして誠にありがとうございます。この度、九州佐賀国際空港様より「SAGA」から世界を目指して戦うSAGA久光スプリングスが主催するSPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL2025への協賛が決定いたしました。イベント当日は来場者限定で佐賀‐上海間のペアチケットが当たるキャンペーンなども実施いたします。是非、皆さまの来場をお待ちしております。




【名称】


SPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL 2025（エキシビションマッチ）


【日程・概要】


2025年9月21日（日）14:00～試合開始　（開場　13:00～予定）


SAGA久光スプリングス vs 上海光明優倍女子排球隊（中国）


【試合形式】


5セットマッチ（3セット先取制）


【会場】


サロンパスアリーナ（佐賀県鳥栖市藤木町字切ノ口2461）


https://salonpas-arena.jp/


【チケット券売】


●販売サイト


・チケットV


https://ticket-v.jp/teams/?id=261


・当日券販売


・チケットVまたはサロンパスアリーナ（12:00～15:00）にて販売


※当日券価格（一般+500円 / 小中高+300円）となります。


※サロンパスアリーナでは別途窓口手数料500円がかかります。


※満席の場合は販売がない場合があります。あらかじめご了承ください。



●チケット価格・MAP



SPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL 2025座席表


SPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL 2025価格表

【アクセス】


公共交通機関のご利用をお願いいたします。


電車でお越しの方：JR九州 鳥栖駅から徒歩約10分




【駐車場について】


お車でお越しの方：九州自動車道　鳥栖I.C.より約10分


9/21（日）：第2駐車場のみ


9/23（火・祝）：第2駐車場・第3駐車場


※満車の場合は利用できませんので予めご了承ください。