【クラファンch × らくたま】YouTube公開！「投資家プロテクトルール」の舞台裏を徹底取材

不動産クラウドファンディングに特化し、各事業者の取り組みやファンドの特徴、業界動向をわかりやすく発信している専門メディア「クラファンch」。このたび、同メディアが『らくたま』における新制度「投資家プロテクトルール」をテーマに、責任者・山形秀樹への取材を実施しました。

本インタビューでは、ルール策定の背景や導入に至るまでの経緯、さらに『らくたま』の運営方針や今後の展望について語られています。YouTubeにて公開中の動画を通じ、制度の全貌と『らくたま』の姿勢をご覧いただけます。

■ インタビューの見どころ

「なぜ今、このルールを導入したのか？」

「投資家を守る具体的な仕組みとは？」

「発想の原点は何か？」

「『やり過ぎではないか？』という問いへの回答」

「今後の『らくたま』運営方針について」

■ 「投資家プロテクトルール」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uF665u8H3Qg ]

株式会社フロンティアグループは、不動産クラウドファンディング『らくたま』において、投資家資産の保全を最優先とする新たな方針「投資家プロテクトルール」を8月29日に発表しました。

本ルールは、当社の堅固な財務基盤と独自のファンド設計を融合させた仕組みであり、市場環境の変化に左右されず投資家資産を守る“堅牢な防御壁”として機能します。

その中核となるのが「償還用リザーブ資金」と「自社買戻し宣言 × ファンド延長ゼロ宣言」です。資金不足による償還不能リスクを排除し、万一、物件売却が難航した場合でも当社が対象物件を買戻すことで、ファンド延長を行わずに確実な償還を実現します。

「投資家プロテクトルール」は全5つの柱で構成され、投資家の大切な資産を守り抜く堅実な仕組みとなっています。詳細は下記リリース本文をご覧ください。

PR TIMES（2025年8月29日付）「投資家プロテクトルールの詳細」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000116862.html

■ 株式会社フロンティアグループ 責任者コメント

「安心こそ、最大のリターン - 投資家を守る時代へ」

不動産クラウドファンディング市場は拡大を続ける一方、事業者の破綻や償還遅延といった課題も指摘されています。十分な規制が整っていない現状において、『らくたま』は行政任せではなく、自主的に厳格な基準を策定し、投資家資産の保全を最優先とする方針を明確にしました。

今回、内部情報を積極的に公開し、投資家の皆さまに「どの程度資産が守られているのか」を数値で提示しています。信頼に応える姿勢を財務・運用の両面から示し、安心できる投資環境を築くことが私たちの使命です。

『らくたま』は今後も、投資家の皆さまと共に健全な市場の未来を切り拓いてまいります。

株式会社フロンティアグループ

クラウドファンディング事業部長 山形 秀樹

【経歴】

慶應義塾大学商学部卒業後、ジョーンズ ラング ラサール株式会社にて不動産ファンド運営の実務に従事。その後、三菱地所グループにて15年間、不動産投資事業を推進し、J-REITや国内最大級の私募リートの上場・拡大に携わるなど、累計7,000億円超のファンド組成・運用を経験。

■ 大人気資産戦略『らくたま』

『らくたま』は、不動産クラウドファンディングをより安心で身近な資産形成の手段としてお届けするために誕生しました。私たちは安全性と透明性を常に重視し、堅実なファンド設計と多彩な特典プログラムを通じて、従来の「投資＝堅い・難しい」という固定観念を取り払い、誰もが1万円から参加できる新しい投資体験を提供してまいります。信頼に支えられた資産運用を楽しみながら、以下の特典もぜひご体験ください。

■主な特典：

・想定年利6％の高配当

・ベネフィット・ステーション優待特典

・年間2万円相当のポイント還元「らくたまポイ活」

・デジタルギフト2,000円分が毎月当たるX投稿キャンペーン

