º£²ó¤Ç13²óÌÜ¡ª¥â¥ä¤µ¤ÞÅÁÅý¤Î¥Ï¥ï¥¤¥í¥±¤ò9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êDMM TV¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡ª¡Ø¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡～¤º£²¤ä¤Ã¤Ñ¤êTHE¥ê¥¾ー¥È¥Ï¥ï¥¤2025¡ÙYouTube¤Ë¤ÆÂè1ÏÃ¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹ ·ó CEO µµ»³·É»Ê¡¢https://dmm-corp.com/¡¡°Ê²¼DMM ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM¤ÎÁí¹çÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMM TV¡×¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡～¤º£²¡×¤Î¥Ï¥ï¥¤ÊÔ¤È¤Ê¤ëDMM TV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡～¤º£²¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êTHE¥ê¥¾ー¥È¥Ï¥ï¥¤2025¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ËÜÆüKV¤ò²ò¶Ø¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÂçÃÝ°ì¼ù¡¦»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¡¦ã·Æ£ÍÛ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦¼íÌî·ÃÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¡～¤º¤Î2¿Í¤¬¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤³¹¡Ê¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë³¹¡Ë¤äÂçÅÔ²ñ¤ÎÎ¢Æ»¤ò¤¢¤¨¤Æ¥Ö¥é¥Ö¥é¤¹¤ë¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡～¤º£²¡×¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡¢ÅÁÅý¤Î¥Ï¥ï¥¤¥í¥±¤¬13²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤º£Ç¯¤âDMM TV¤ËÅÐ¾ì¡ª¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¿Í¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿·¥â¥ä¥â¥äSPOT¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥â¥ä¤µ¤Þ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç¤Î¥¦¥é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´6ÏÃ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¡ã·Æ£¥¢¥Ê¤ò¿·¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¿·ÂÎÀ©¤ÇÄ©¤à¥Ï¥ï¥¤¥í¥±¤Ï¡¢2ÂåÌÜ¡¦¼íÌî¥¢¥Ê¤â»²Àï¤·¡¢½é¤Î4¿Í¤Ç3Æü´Ö´Ý¡¹¥Ö¥é¥Ö¥é¤·¤Þ¤¯¤ëÃÏ¹ö¤Î»£¤ì¹â¹ç½É¡ªÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë2²ó¹Ô¤¯¥Æ¥ì¥Ó³¦½é¤Î¥É¥¤¥Òー¤Ê»î¤ß¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç2²óÌÜ¤ÎÂ´¶È¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤Î¥â¥ä¤µ¤Þin¥Ï¥ï¥¤¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤À¤é¤±¡ª¤½¤·¤Æ½é¤Î³¤³°¥í¥±¤È¤Ê¤ë5ÂåÌÜ¡¦ã·Æ£ÍÛ¥¢¥Ê¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç³ÐÀÃ¡Ä!?
3Æü´Ö´Ý¡¹¤Ï¥â¥ä¤µ¤Þ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ö¥é¥Ö¥é!!13²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤ª½é¤À¤é¤±¤Î¥É¥¤¥ÒーÄÁÆ»Ãæ
¡¡1ÆüÌÜ¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ï¥¤¥¥¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£ºÇ¶áÏÃÂê¤Î¥¹¥È¥êー¥ÈÂ¨¶½»÷´é³¨¤ä¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´ÍÙ¤ë¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ò´®Ç½¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ï¥ï¥¤¤È¤¤¤¨¤Ð¤Î½Ð±ÀÂç¼Ò¤ä13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎALOHA TOFU¤µ¤ó¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ö¡£
2ÆüÌÜ¤Ïã·Æ£¥¢¥Ê¤ÎÂ¤¬¸÷¤ë¥Óー¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¤ä¡¢¸¸¤Î¿ÀÍÍ¡ÖÂç¥Æ¥£¥¤µ¤ó¡×¤¬¹ßÎ×¡ª¸åÈ¾¤Ç¤ÏÄ¶¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¡£
3ÆüÌÜ¤Ï¥â¥ä¤µ¤Þ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡¢¥Îー¥¹¥·¥ç¥¢¤Ø¡£¥â¥ä¤µ¤Þ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¥Þ¥Ä¥â¥È¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¤äÀÐ¸´²ÈÂ²¤Ë¤âºÆ²ñ¡ª
¤È¤Ë¤«¤¯À¹¤êÀ¹¤ê¤Ê3Æü´Ö¤òÁ´6ÏÃ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¡ª
¤µ¤é¤ËÂè1ÏÃ¤¬YouTube¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«³«»Ï!!
ÇÛ¿®³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âè1ÏÃ¡ÖDAY1¡¡ALOHA¡ª¿ÍÀ¸½é¥ï¥¤¥Ï¤Îã·Æ£ÍÛ¤ÀYO¡¡Á°È¾¡×¤òYouTube¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¡ª»÷´é³¨¿¦¿Í¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥áµ»¤Ë¶ÃØ³¤¹¤ëÂçÃÝ¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿Æ¦Éå²°¤µ¤ó¤Ç¤´¼ç¿Í¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥Ä¥Ã¤³¤à»°Â¼¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ï¥ï¥¤¡õ³¤³°¥í¥±¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤Îã·Æ£¥¢¥Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
Âè1ÏÃ¡ÖDAY1¡¡ALOHA¡ª¿ÍÀ¸½é¥ï¥¤¥Ï¤Îã·Æ£ÍÛ¤ÀYO¡¡Á°È¾¡×¤òYouTube¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¡ª
https://youtu.be/DfuFIKZkJy0(https://youtu.be/DfuFIKZkJy0)
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢§ÂçÃÝ°ì¼ù¡Ê¤µ¤Þ¤¡～¤º¡Ë
Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥Ó¥Ã¥Á¥ê¥í¥±¤ò¤·¤¿¤Î¤ÇÆâÍÆ¤ÏÇ»¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ï¥¤¤â¤¢¤ê¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥Ï¥ï¥¤¤â¤¢¤ë¡£Å·µ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤â±ÇÁü¤¬åºÎï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥«¥¤¥ë¥¢¤Î¥Óー¥Á¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥Óー¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì¾¾¡Éé¤Ç¤·¤¿¡ªã·Æ£ÍÛ¤â½é¤á¤Æ¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÅìµþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥±¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦´é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¡Ê¤µ¤Þ¤¡～¤º¡Ë
º£²ó¤Î¥Ï¥ï¥¤¥í¥±¤Ï¥Ï¥ï¥¤¹ç½É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²áµîºÇ¹â¤Ë»£¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç1ÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏDAY2¤Î¡ÖÎÐ¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦ÎÐ¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¡£
¥Ï¥ï¥¤¤Ï¤ªÌóÂ«¤Î¤È¤³¤í¤â¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£µÂåÌÜ¤Îã·Æ£¥¢¥Ê¤ò½é¤á¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Þ¤á¸åÈ¾¤Ë¹Ô¤¯¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ï¤«¡¦¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À§Èó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§ã·Æ£ÍÛ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é£´²óÌÜ¤Î¥í¥±¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤È¤¤¤¦ÂçÊÑµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤µ¤ó¤È¤Î¥Óー¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°ÂÐ·è¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¡ª²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÍâÆü¤Ï¸«»ö¤Ë¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«È³¥²ー¥à¤Ç¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¹¥ê¥ë¤Ë¿´Çï¿ô¤¬160Âæ¤òµÏ¿¤¹¤ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤ò³ê¶õ¤¹¤ëÁÖ²÷´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£
Ä«¿©¤«¤éÍ¼¿©¤Þ¤Ç¥â¥ä¤µ¤Þ¥á¥ó¥Ðー¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤âÈÖÁÈÆ±ÍÍ¡¢¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥í¥±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢§¼íÌî·ÃÎ¤¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖµã¤¤¤¿¤¢¤ÎÆü¤«¤é9Ç¯¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Þ¤¿¥Ï¥ï¥¤¤òÊâ¤±¤ë¤È¤Ï¡ª
º£²ó¡¢5ÂåÌÜ¡¦ÍÛ¤Á¤ã¤ó¤¬Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¡¢Èô¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ½é¥µ¥¤¥³¥í¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æº£¸å¤â¥â¥ä¤µ¤Þ¤Ï°ÂÂÙ¤À¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤êÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¦¡¦¡¦ËÜÅö¤ËÁ¢¤Þ¤·²á¤®¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë2&5ÂåÌÜ¤Î16ºÐº¹¤ÎÁ´ÎÏ¶¥Áö¤âÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
µã¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Îー¥¹¥·¥ç¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ç»ä¤ÎÎÞÁ£¤Ï¤Þ¤¿´Ë¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¡Ë¡£»þÂå¤äÀ¤Âå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥â¥ä¤µ¤Þ¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ëthankyou¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡～¤º£²¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êTHE¥ê¥¾ー¥È¥Ï¥ï¥¤2025
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û
DMM TV¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)11»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡¡Ëè½µÅÚÍËÆüºÇ¿·ÏÃÄÉ²Ã
»ëÄ°URL¡§https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=gfmdiqm1qih46n24qa876w6w9
¡ÚÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
DAY1¡¡ALOHA¡ª¿ÍÀ¸½é¥ï¥¤¥Ï¤Îã·Æ£ÍÛ¤ÀYO¡¡Á°È¾¡¡ÇÛ¿®Ãæ
DAY1¡¡ALOHA¡ª¿ÍÀ¸½é¥ï¥¤¥Ï¤Îã·Æ£ÍÛ¤ÀYO¡¡¸åÈ¾¡¡ÇÛ¿®Ãæ
DAY2¡¡OH MY¡ª¼íÌî¥¢¥Ê9Ç¯¤Ö¤ê¤Îµ¢´Ô¤ÀYO¡¡Á°È¾¡¡9/13(ÅÚ)11:00～
DAY2¡¡OH MY¡ª¼íÌî¥¢¥Ê9Ç¯¤Ö¤ê¤Îµ¢´Ô¤ÀYO¡¡¸åÈ¾¡¡9/20(ÅÚ)11:00～
DAY3¡¡MAHALO¡ª¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤ó¤ÀYO¡¡Á°È¾¡¡9/27(ÅÚ)11:00～
DAY3¡¡MAHALO¡ª¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤ó¤ÀYO¡¡¸åÈ¾¡¡10/4(ÅÚ)11:00～
¢¨ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°¤Ë¤ÏDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¡Ê·î³Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/App Store¡¢Google Play¤«¤é¤ÎÅÐÏ¿¤Ï·î³Û650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨14Æü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ëÃæ¤ÎÊý¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡Ú½Ð±é¡Û
ÂçÃÝ°ì¼ù(¤µ¤Þ¤¡～¤º)
»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º(¤µ¤Þ¤¡～¤º)
ã·Æ£ÍÛ(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)
¼íÌî·ÃÎ¤(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û(C)¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¢£DMM TV¤Ë¤ÆºòÇ¯¤Î¡Ö¥â¥ä¤µ¤Þ¡×¥Ï¥ï¥¤ÊÔ¡¦²Æì¡õÀÐ³ÀÅçÊÔ¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ãÇÛ¿®¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡～¤º£² ¤ä¤Ã¤Ñ¤êTHE¥ê¥¾ー¥È¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤À¤è¤Í2024
¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡～¤º£² ¤ä¤Ã¤Ñ¤êTHE¥ê¥¾ー¥È¡¡¤á¤ó¤½～¤ì¡ª²Æì¡õÀÐ³ÀÅç2024
¡»¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡～¤º£²¡×¤È¤Ï
¤µ¤Þ¤¡～¤º¤¬²¿¤â¤Ê¤¤³¹¡Ê¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿³¹¡Ë¤ä¡¢ÂçÅÔ²ñ¤ÎÎ¢Æ»¤ò¤¢¤¨¤Æ¥Ö¥é¥Ö¥é¤·¤Þ¤¹¡£¾¦Å¹³¹¡Ä¸ø±à¡Ä»þ¤Ë¤Ï³¤³°¡£¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tv-tokyo.co.jp/samaazu2/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/moya2_official
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/user/moyamoyasamaazu2
¡ãºîÉÊ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡ä
ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡～¤º£²¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êTHE¥ê¥¾ー¥È¥Ï¥ï¥¤2025¡×
ÇÛ¿®É½µ¡§2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)¤è¤êDMM TV¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
ºîÉÊURL¡§https://youtu.be/DfuFIKZkJy0
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¢£¡ÖDMM TV¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DMM TV¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä2.5¼¡¸µºîÉÊ¡¦ÉñÂæ¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢DMM¤ÎÁí¹çÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
·î³Û550±ß(ÀÇ¹þ)(¢¨1)¤Î¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ñÆâ¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ô¤Ï¶È³¦Âè2°Ì(¢¨2)¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ô¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇNo.1(¢¨3)¡ª¿·ºî¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áÌó6,200ºîÉÊ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ò´Þ¤à20ËüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC¡¦TV¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹(¢¨4)¡£
¢¨1¡¡App Store¡¢Google Play¤«¤é¤ÎÅÐÏ¿¤Ï·î³Û650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨2¡¡GEM PartnersÄ´¤Ù¡Ê¹ñÆâ¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¹ç·×ÏÃ¿ô¡¿2024Ç¯10·îÄ´¤Ù¡Ë
¢¨3¡¡¹ñÆâÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¸«ÊüÂêºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2023Ç¯12·î1Æü～2023Ç¯12·î22Æü¡¢2024Ç¯12·î1Æü～12·î20Æü
Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§(³ô)¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²Ê³Ø¸¦µæ½ê
Ä´ºº¼êË¡¡§¥Ç¥¹¥¯¥ê¥µー¥Á
¢¨4¡¡2025Ç¯7·î»þÅÀ
¡¦¡ÖDMM TV¡×¡§https://tv.dmm.com/vod/
¡¦¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡§https://premium.dmm.com/welcome/
¡Ú¡ÖDMM TV¡×¸ø¼°SNS¡Û
¸ø¼°X¡§https://X.com/DMMTV_PR
¸ø¼°X¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ë¡§https://x.com/DMMTV_VAR_PR
¸ø¼°X¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ë¡§https://X.com/DMMTV_ANIME_PR
¸ø¼°X¡Ê2.5¼¡¸µ¡¦ÉñÂæ¡Ë¡§https://X.com/DMMTV_BUTAI_PR
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@dmmtv
¸ø¼°YouTube¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¡§https://www.youtube.com/@dmmtv-drama
¸ø¼°YouTube¡ÊTL¥É¥é¥Þ¡Ë¡§https://www.youtube.com/@dmmtv-drama-tl
¸ø¼°YouTube¡Ê¥¢¥Ë¥á¡õÀ¼Í¥¡Ë¡§https://www.youtube.com/@dmmtv-anime
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/DMMTV_PR/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@dmmtv_pr
¸ø¼°TikTok¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¡§https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_pr
¸ø¼°TikTok¡Ê¥¢¥Ë¥á¡õÀ¼Í¥¡Ë¡§https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr
¢£¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ°÷¿ô5,146Ëü¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ëÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖDMM.com¡×¤ò±¿±Ä¡£1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤Ï60°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£Æ°²èÇÛ¿®¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤äEV½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¡¢AI¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²ñ°÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¡£¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÑ²½¤È¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯2·î»þÅÀ
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://dmm-corp.com/
¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¡§https://dmm-corp.com/presskit/
¸ø¼°¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://inside.dmm.com/