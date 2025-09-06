英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」で［ショート版］『ズートピア』の連載がスタート！

株式会社アルク

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中伸明）は、英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」において、2025年9月3日（水）より［ショート版］『ズートピア』の英語学習コンテンツの連載、ならびにプレゼントキャンペーンをスタートいたします。

※「ディズニー ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。

■英語初心者でも安心！22回の連載で、英語学習を習慣化！

ディズニー作品やピクサー作品からの名言やキャラクター紹介を日替わりで行う「トリビア」コーナーで、初級者向けのリーディングコンテンツ、［ショート版］『ズートピア』の連載が9月3日（水）からスタート。シンプルな英文とやさしい英単語で構成された、英語初心者でも無理なく取り組めるリーディングコンテンツです。

9月3日（水）から1日1話、22日間連続で配信され、英語学習の習慣化に役立ちます。

FREEユーザー：当日配信のコンテンツが無料で読める！

PROユーザー：過去に配信した1,000以上のコンテンツが読み放題、学び放題！

■ディズニーストア ギフトカードが当たる！SNSキャンペーンを開催

［ショート版］『ズートピア』の連載を記念して、アルク公式のInstagramおよびX（旧Twitter）で習慣化応援キャンペーンを同時開催いたします。

抽選で10名さまに、ディズニーストア店舗とディズニーストア.jpでご利用いただける「ディズニーストア ギフトカード」1,000円分をプレゼント。

■キャンペーン概要

【期間】2025年9月3日（水）～9月16日（火）

【特典】ディズニーストア ギフトカード1,000円分（抽選で10名様）

【対象】XまたはInstagram

【キャンペーン対象投稿】Instagramはこちら(https://www.instagram.com/p/DOH84xND5o4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)、Xはこちら(https://x.com/alc_press/status/1963059371165782046?s=46&t=9Eq7NC-VoWIbzC6r9Xn-Zw)

※XとInstagram、両方からご応募可能です（重複当選はありません）。

語学学習において大切なのは、継続的な日々の学習。「ディズニー ファンタスピーク」の新たな連載コンテンツで、英語学習の習慣化を応援します。

キャンペーンの詳細は、以下のページでご確認いただけます。

https://services.fantaspeak.me/hc/ja/articles/49546364178457

■「まいにち」ディズニー作品やピクサー作品の豆知識を学べる「トリビア」

今回［ショート版］『ズートピア』の連載がスタートした「トリビア」コーナーには、日替わりで登場する「名言」や、「キャラクター紹介」「トリビアクイズ」など、さまざまなコンテンツが収録されています。

「名言」では音声も確認でき、PROユーザー限定の解説では、文法や表現を学ぶことができます。

一口サイズの英語コンテンツに毎日ふれられるので、スキマ時間を活用した、英語の習慣化にも役立ちます。

■累計30万ダウンロード突破！「ディズニー ファンタスピーク」とは

2025年8月に累計30万ダウンロードを突破した「ディズニー ファンタスピーク」は、ディズニー作品やピクサー作品の45作品以上（※）を題材に、英語を楽しく学べる大人向けの英語学習アプリです。

【約45作品】ディズニー作品やピクサー作品の物語で学べる「ストーリー」

【約450フレーズ】海外パークや海外旅行を想定した英語フレーズを学べる「パーク英会話」

【約1000コンテンツ】ディズニー作品やピクサー作品の豆知識を学べる「トリビア」

といった豊富な学習コンテンツに加え、

AIによる発音チェック機能

パーソナルな英単語帳を作れる、「マイ単語帳」

オーディオブックのようにリスニングを楽しめる「まとめ聞き」

ディズニー公式のメダルやアートを集められる「コレクション」

など、効率的に、楽しく英語が身につく機能も多数搭載しています。

忙しい日常の中でも、スキマ時間を活用して自然と英語が習慣化する、そんな学びのスタイルを提供しています。

※2025年9月時点の作品数です。

■アプリ情報

アプリ名：ディズニー ファンタスピーク（Disney fantaSpeak）

開発・提供：株式会社アルク

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

対象：英語初級者～

ダウンロード：App Store / Google Play にて配信中

公式サイト：https://fantaspeak.me/

▼アプリのダウンロードはこちら

https://itunes.apple.com/jp/app/id1628277122

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.fantaspeak

※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

［アルクとは］

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。

https://www.alc.co.jp