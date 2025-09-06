【2ヵ月限定】LIXILシステムバス「リノビオV」定価50,000円OFFキャンペーン（実施期間：2025年09月01日～10月31日）

リプレ株式会社

リプレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：古川 賢）は、2025年9月1日（月）より、期間限定でLIXILのライトプランシステムバス「Renobio V（リノビオV）」の特別キャンペーンを実施いたします。 期間中に「Renobio V（リノビオV）」をご契約いただき、工事が完了されたお客様は商品代を定価50,000円値引きでご提供いたします。

- LIXILのシステムバス Renobio V（リノビオV）とは

「リノビオV」は、マンションにお住まいの方のために生まれた、リフォームに最適なバスルームシリーズです。

限られたスペースを有効に活かしながら、快適性と美しさを追求。デザイン性も高く、毎日のバスタイムが特別なひとときに変わります。

浴槽は人間工学に基づいたフォルムで、ゆったりと体をあずけられる形状を採用。床は水はけがよく冷たさを感じにくい「キレイサーモフロア」、お掃除のしやすい「まる洗いカウンター」、汚れがつきにくい「くるりんポイ排水口」など、快適と清潔を両立する工夫が詰まっています。

「狭いと思っていた浴室が広く感じられるようになった」

「掃除がラクになり、毎日気持ちよく使える」

そんなお声をたくさんいただいている、人気の高いシリーズです。

そして何より、私たちが「リノビオV」をおすすめする理由の一つは、

マンションの構造にフィットするリフォーム対応力に優れている点。

弊社では、〈リノビオV〉の魅力を最大限に引き出すリフォームプランをご用意。浴室単体の交換はもちろん、洗面室や収納との一体感を意識したご提案も可能です。暮らしやすさとデザイン性の両立を実現します。

「ゆったり癒されたい方にも、日々の生活をスマートにしたい方にも」

浴室を“もっと好きになれる場所”にするために、私たちは丁寧にヒアリングを行い、お客様に合わせた最適なご提案をしています。

暮らしの質を大切にする世代にとって、バスルームは“体を洗う場所”を超え、

自分を癒し、明日への活力を養う大切な空間へと変化。

LIXILのマンションリフォーム用バスルーム〈リノビオV〉で、日常に「上質な快適さ」を。

「どうせ替えるなら、もっと快適に、もっと自慢できる空間に」――。

お風呂は、“暮らしの満足”がぎゅっと詰まった場所です。

今よりもっと心地よく、もっと美しく。

ぜひこの機会に、あなたの暮らしをグレードアップしませんか？

■Renobio V（リノビオV）の特徴

https://www.lixil.co.jp/lineup/bathroom/renobio/

1.ミナモ浴槽（人造大理石仕様）

ゆったり浸かれる広がり感のあるフォルムで、肩までしっかりお湯につかれる快適設計。浴槽内にはステップがあり、少ないお湯でもしっかり入浴できるため節水効果も期待できます。人造大理石仕様を選べば、耐久性と高級感がさらにアップし、長年使っても美しさが続きます。

2.キレイサーモフロア

独自の断熱層構造により、冬場でも足裏がヒヤッとせず快適。さらに水はけが良く乾きやすいため、ぬめりやカビの発生を抑えてお掃除もラクになります。小さなお子様からご高齢の方まで、毎日の入浴が安心で心地よく。

3.エコアクアシャワー（空気混合方式）

水に空気を含ませることでボリュームのある浴び心地を実現しながら、最大48%の節水を可能に。家計にも環境にもやさしい機能です。シャワーの勢いがしっかりあるので、洗い流しもスムーズで快適です。

4.まる洗いカウンター（着脱式）

カウンターごと取り外して丸洗いできるので、壁との隙間や裏側に汚れがたまりません。水アカやカビの発生を防ぎ、清潔さが長続き。お掃除がグンとラクになり、常に気持ちのいい浴室を保てます。

5.サーモバスS（保温機能）

浴槽を断熱材で包み込むことで、お湯が冷めにくい構造。4時間経っても温度低下はわずか2.5℃以内なので、追い焚きの回数が減り、省エネ効果も抜群。忙しい家族が時間差で入浴しても、最後まであたたかく快適です。

6.豊富なパネルカラー（木目調・石目調など）

浴室の印象を大きく左右する壁パネルは、木目調・石目調などバリエーションが豊富。コンパクトな浴室でも高級感や落ち着きのある雰囲気を演出できます。お好みやライフスタイルに合わせて、自分だけのバスルーム空間をデザインできます。

【リプレで安心と納得の浴室リフォームが叶う理由】

LIXILリノビオV 施工実績が豊富

豊富な施工経験とノウハウにより、設置条件や間取りに応じた最適なプランをご提案します。

メーカー研修を受けた専門スタッフが対応

リノビオ Vの性能を最大限に活かす設置・調整・仕上げが可能です。

補助金活用や断熱工事もトータル対応

洗面リフォームと同時に活用できる補助金制度のご案内や、寒さ対策の断熱工事も含めたご提案が可能です。

ショールーム同行も可能

リノビオ Vの質感や操作性を実際に体感できるショールームへのご案内・ご予約・同行も承っております。

- キャンペーン概要

■内容：ライトプランシステムバス「Renobio V（リノビオV）」が対象期間中のご契約、工事完了で定価50,000円値引き！

■キャンペーン期間：2025年09月01日(月)～2025年10月31日(金)

■対象商品：LIXIL Renobio V（リノビオ V）

- リプレ株式会社について

リプレ株式会社は、関西を拠点とする水回りをメインとしたリフォーム会社です。「丁寧」「迅速」をモットーに、人と人との出会いを大切にしております。保証とアフターフォローも素早く対応。※約94％のお客様からご満足のお声をいただいております。豊富な経験と技術で見積もり依頼件数は毎月100件以上！‘’やっぱり我が家がいちばん好き‘’と思っていただけるリフォームをお届けいたします。

※2025年7月末現在

【会社概要】

■社名：リプレ株式会社

■本社所在地：大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町3F

■代表取締役：古川賢

■事業内容：水回り（トイレ・浴室・キッチン・洗面）のリフォーム

■設立：2020年12月

・HP：https://www.repre-reform.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/repre_reform/

・LINE：https://lin.ee/2uUGhHs