ダブルエム主催、チャリティー報告＆御縁つなぎランチ会が90名満席に

株式会社ダブルエム

セミナー・イベントマーケティングサービスを展開する株式会社ダブルエム（本社：愛知県名古屋市千種区、代表取締役：安井 勝）が、2025年9月9日に開催する創立10周年記念チャリティ企画の集大成「活動報告＆御縁つなぎランチ会」の参加枠が、定員の90名に達し満席となりましたことをお知らせいたします。本イベントは、経営者を中心とした多様なビジネスパーソン同士の交流や新たなご縁づくりを目的としており、定員90名は事前受付で満席となりました。

当日は交流だけでなく、シングル家庭向けチャリティキャンプの活動報告も行い、社会貢献への関心も高める場となります。

■ランチ会開催背景

私たち株式会社ダブルエムの創業者は、ひとり親家庭で育ちました。

会社が10周年という節目を迎えられたのは、ひとえにこれまで支えてくださった皆様のおかげです。その感謝の気持ちから、今回のチャリティー企画が始まりました。

2025年3月、チャリティー企画「10年分のありがとうを未来の笑顔へ ひとり親家庭の子どもたちが夏を思い切り楽しめるサマーキャンプ招待」をスタート。この企画には137名もの方々から温かいご賛同をいただき、6月6日にはチャリティーイベントを開催。そして8月2日、皆様からのご支援を元に、静岡県島田市で親子6組12名をご招待した日帰りサマーキャンプを実現することができました。

今回の「活動報告＆御縁つなぎランチ会」は、この一連のプロジェクトの最終章です。

まずは、サマーキャンプの成功をご支援いただいた皆様にご報告し、感謝を伝えること。そして、これまで10年間お世話になった大切な方々の「ご縁」を繋ぎ、ビジネスの輪を広げるお手伝いをすること。この二つの目的を込めて、本会を企画いたしました。

■チャリティー報告＆ご縁お繋ぎランチ開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153414/table/37_1_be5abcf5ef8808710f76cf30bd19e6b9.jpg?v=202509060255 ]イベント詳細はこちら :https://double-m-inc.com/lunch_20205-0909/■株式会社ダブルエムについて

株式会社ダブルエムは、セミナーやイベントの開催を通じて、お客様のビジネスをサポートするマーケティング支援の会社です。

私たちが大切にしているのは、一つひとつの企画を「成果」に繋げること。ただ人を集めるだけでなく、その先にあるブランドの認知拡大や、新しいお客様との出会いをしっかりと見据えて、企画から運営まで丁寧にお手伝いします。

これまでには、大小さまざまなセミナーやイベントを1,500件以上企画し、延べ3万人を超える方々にご参加いただきました。その経験を活かし、通常のセミナー支援はもちろん、最近ご相談の多い「周年記念イベント」の企画・運営も得意としています。

企画から集客、当日の運営、そして終了後のフォローまで、すべて一貫してお任せいただけるのを強みとしています。

セミナーやイベント開催でお困りの際にはぜひお問い合わせください。

公式サイトはこちら :https://double-m-inc.com/

お問い合わせ先

運営会社：株式会社ダブルエム

所在地：名古屋市千種区千種通7-101

URL：https://double-m-inc.com/