ÎáÏÂ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¹¥¤¤ÊÀ¼Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°
º£·î£¹·î£³Æü¤Ï¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¦¥¨¥ì¥ó¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë
¿Íµ¤À¼Í¥¡¢³áÍµµ®¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¿ô¤âÁý¤¨¡¢¤½¤ÎÊ¬Â¿¤¯¤ÎÀ¼Í¥¤¬³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢
³áÍµµ®¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Í¥¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ËÆ´¤ì¤ë¼ã¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ç¡¢£±£°Âå¡¦¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢
¡Êhttps://wakamono-research.co.jp/media/¡Ë
ÎáÏÂ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÀ¼Í¥¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎáÏÂ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤Î£³³ä¡Ö¹¥¤¤ÊÀ¼Í¥¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡Û
¤Þ¤º¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ë¡Ö¹¥¤¤ÊÀ¼Í¥¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢
31.9%¤Î¹â¹»À¸¤¬¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤³¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¥¤¤ÊÀ¼Í¥¤¬¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬
¡Ö¤½¤â¤½¤â¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¤È¤¤¤¦°Õ¸«¡£
Á´ÂÎ¤ÎÌó20¡óÁêÅö¤¬¡Ö¸«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢
¤½¤Î·ë²Ì¤«¤é5¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¡ÈÁ´¤¯¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¤¹â¹»À¸¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÀ¼Í¥¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×
¡ÖÀ¼Í¥¤ÎÌ¾Á°¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¥¢¥Ë¥á¤Ï¸«¤ë¤·¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀ¼¤ÏÃ¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç
¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎáÏÂ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¹¥¤¤ÊÀ¼Í¥¥é¥ó¥¥ó¥° ³áÍµµ®¡¦²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬°µÅÝ¡Û
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¤ÊÀ¼Í¥¤¬¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ë¡¢
¹¥¤¤ÊÀ¼Í¥¤ÎÌ¾Á°¤ò»Ç¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢
Âè1°Ì¤Ë¡¢³áÍµµ®¤µ¤ó¡Ê19.4%¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ³á¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤Î¥¨¥ì¥ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë
¹â¹»À¸¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡Ö¥¤¥±¥Ü¤À¤«¤é¡×
¡ÖÀ¼¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¤Ê¤É¡ÈÀ¼¤Ë¹û¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦À¼Í¥¤é¤·¤¤²óÅú¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥±¥á¥óÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î³á¤µ¤ó¤é¤·¤¯
¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡×
¡ÖÀ¼¤â¥Ó¥¸¥å¤â¹¥¤¡×
¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë¹â¹»À¸¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÂè2°Ì¤Ë¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ
³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²Ö¹¾²Æ¼ù¤µ¤ó¡Ê13.6%¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤â¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î°õ¾Ý¤¬ÁêÅö¶¯¤¤¤Î¤«¡¢
¡Öµ´ÌÇ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×
¡ÖÃº¼£Ïº¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤é¡×
¤Ê¤É¡Èµ´ÌÇ¤Î¿Ï¤ÎÀ¼Í¥¤À¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë¹â¹»À¸¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢
¡ÖÂ¾¤ÎÀ¼Í¥¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¾Á°¤¬Ê¬¤«¤ëÀ¼Í¥¤¬²Ö¹¾¤µ¤ó¤À¤±¤À¤«¤é¡×
¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡È¤³¤Î¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï1°Ì¤Î³áÍµµ®¤µ¤ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢
ÎáÏÂ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ï²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤«¤é
ºîÉÊ¤ò»ëÄ°¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë²Ö¹¾¤µ¤ó¤òÃÎ¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢
¤³¤Î¿Í°Ê³°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú3°Ì°Ê²¼¤Ë¤ÏÀ¼Í¥°Ê³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¤äÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Û
3°Ì°Ê²¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢
Âè£³°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ê8.7%¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡ÖÇÐÍ¥¶È¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹â¹»À¸¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÄÅÅÄ¤µ¤ó¡£
¡ÖÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬¹¥¤¡×
¡Ö¿¼¤¤À¼¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÀ¼¤â´é¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¤¥±¥ª¥¸¡×
¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¡ÈÀ¼¡É¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ÌÚÂ¼Úå¤µ¤ó¡Ê6.9%¡Ë¡£
Âè6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿µÜÌî¿¿¼é¤µ¤ó¡Ê4.6¡ó¡Ë¡£
2¿Í¤È¤â¡ÖÉáÃÊ¤ÎÀ¼¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¼¤Ç¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¦¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£
À¼Í¥¤Ç¤Î°ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹â¹»À¸¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè5°Ì¤Ë¤Ï¡¢»³»û¹¨°ì¤µ¤ó¡Ê5.8%¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤«¤é¡¢±Ç²è¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Þ¤ÇÉý¹¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡×
¡Ö²¿¤Î²»¤Ç¤â½Ð¤»¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×
¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¡×
¡Ö¿§¤ó¤Ê²»½Ð¤»¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè£±£°°Ì¤Ë¤ÏÀ¼Í¥³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÌîÂô²í»Ò¤µ¤ó¡Ê2.6%¡Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¤·¤«¤â¹¥¤¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ÜÃË»Ò¹âÀ¸¤Î¤ß¡£
ÍýÍ³¤â¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢
ÎáÏÂ¤ÎÃË»Ò¹âÀ¸¤Ë¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè7°Ì¤ÎÆâ»³¹·µ±¤µ¤ó¡Ê4.0%¡Ë¡¢Âè£¸°Ì¤Î²¬ËÜ¿®É§¤µ¤ó¡Ê3.8%¡Ë¤òÁª¤ó¤À¹â¹»À¸¤Ï¡¢
¡ÖÀ¼¤¬¥¿¥¤¥×¡×
¡Ö¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¹¥¤¤ÊÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ²óÅú¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè9°Ì¤Î²Öß·¹áºÚ¤µ¤ó¡Ê3.5%¡Ë¤òÁª¤ó¤À¹â¹»À¸¤«¤é¤Ï
¡Ö¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ü¥¤¥¹¤¬¹¥¤¡×
¡ÖÀ³Ê¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤«¤é¡×
¡ÖÀ¼¤â´é¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ê¤¯¿Í´ÖÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¿ä¤¹À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÂô²í»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±Î¨¡¢Âè10°Ì¤Î¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤µ¤ó¡Ê2.6%¡Ë¤Ï¡¢
¡ÖÀ¼¤ÎÉý¤Î¹¤µ¡×¤ä¡ÖÆÃÄê¤Î¥¥ã¥é¡×¤ò¿ä¤¹À¼¤«¤éTOP£±£°Æþ¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Úº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¡¦Á´ËÆ¤â´Þ¤á¡¢¡Ö¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á¡×¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://wakamono-research.co.jp/media/favorite-voice-actors-ranking/
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢
¡ÈÁ´¹ñ£¹³ä¤Î¹âÅù³Ø¹»¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É
¡ÈÁ´¹ñ£µËü¿Í°Ê¾å¤Î¼ã¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É
¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢
´ûÂ¸¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¡¦ZÀ¤¸þ¤±¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤ä¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¡È¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¡É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦Ä´ºº¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÍÍ¡¦ÇÞÂÎÍÍ¤«¤é¤Î¤´°ÍÍê¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼HP/¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¡¦¤ªÀ¼¤¬¤±Äº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
https://wakamono-research.co.jp/
Ä´ºº´ü´Ö 2025.7.5～2025.7.21
Ä´ººµ¡´Ø¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á
Ä´ººÂÐ¾Ý Á´¹ñ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸
Í¸ú²óÅú¿ô 508Ì¾
Ä´ººÊýË¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
¡ÚËÜÄ´ºº·ë²Ì¡Ê²èÁü¡Ë¤Î°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜÄ´ºº¤Î°ìÉô¤ò°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
½ÐÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á¡×
URL ¡Êhttps://wakamono-research.co.jp/media/¡Ë
¤ÎÊ»µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
――――――――――――――――――――――――――――――――――
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò ¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á
MAIL¡§contact@wakamono-research.co.jp
TEL¡§0120-993-703
――――――――――――――――――――――――――――――――――