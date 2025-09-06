みちょぱさんがアンバサダーの「Kyumme」の新作コスメと、「DAISO×TGC」の新作雑貨を「東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」にて発表

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2025年9月6日（土）、「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER（主催：東京ガールズコレクション実行委員会）」へ出展します。この出展に合わせ、DAISO（ダイソー）と東京ガールズコレクション（以下「TGC」）がコラボした「Kyumme（キュンミー）」の新作コスメと、「DAISO×TGC」の新作雑貨の発売を発表します。全国のDAISO店舗およびダイソーネットストアにて2025年9月6日（土）から順次発売します。

■Kyumme

“私をキュンとときめかせる、かわいいコスメ”をコンセプトとする「Kyumme」より、この度新作コスメが発売されます。中でも、チェーン付きティンクルアイシャドウパレットとチェーン付きグラスティントリップグロスは、バッグなどに取り付け可能なチェーンが付属しており、携帯性に優れ、ファッションアイテムとしても楽しむことができるおすすめアイテムです。また、チェーン付きティンクルアイシャドウパレットとリッププランピンググロスの一部は、2024年に開催された「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER」のDAISOブースにて実施した、ご来場の皆様からの投票により選ばれたカラーを商品化しました。お客様の声を反映した、こだわりのカラーをぜひお試しください。

■商品例

チェーン付きティンクルアイシャドウパレット（全4種） 200円（税込220円）チェーン付きグラスティントリップグロス（全4種）リッププランピンググロス（全2種）100円（税込110円）

■「DAISO×TGC」 Collaboration Products

DAISOとTGCのコラボレーション雑貨から、秋冬の装いに映える新作アイテムが登場します。今回のコレクションは、スマートフォンやガジェットを彩るアクセサリーを中心に展開します。合成皮革やフェイクファー素材を取り入れた大人可愛いデザインで、様々なシーンでお使いいただけるアイテムに仕上がっています。デザイン性と使い心地にこだわった、ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチ用バンドもご用意しています。

発売時期：全国のDAISO、ダイソーネットストアで9月6日（土）から順次発売

発売価格：「Kyumme」 各100～500円（税込110～550円）

「DAISO×TGC」雑貨 各100～1,000円（税込110～1,100円）

ダイソーネットストア：「Kyumme」 https://jp.daisonet.com/pages/tgc_2025_aw

「DAISO×TGC」雑貨 https://jp.daisonet.com/pages/tgc_2025_aw_goods

※商品により発売時期が異なります。店舗により取扱種類、在庫が異なる場合がございます。

■東京ガールズコレクションについて

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイターなどトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じて800万人を超える、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携しSDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER開催概要

イベント名称：第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER（略称：マイナビ TGC 2025 A/W）

開催日時：2025年9月6日（土）開場12:00、開演14:00、終演21:00（予定）

会場：さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８番地）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/25aw/

＜生中継＞

放送日時：2025年9月6日（土）13:15～21:00（予定） ※再放送はございません

配信先：ABEMA Special3チャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/91wD4ZABvVtLLo

＜再ライブ配信＞

放送日時：2025年9月6日（土）13:45～21:30（予定） ※再放送、アーカイブはございません

配信先：Lemino、LINE VOOM、YouTube、X（旧Twitter）

Lemino視聴URL https://lemino.docomo.ne.jp/home/recommend/genre/2-1-107?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNkZTQ%3D

TGC公式LINE VOOM https://lin.ee/BFJiRWU/lntl/cpmsg

TGC公式YouTube https://www.youtube.com/user/girlsTV

TGC公式X https://twitter.com/TGCnews

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

【一般のお客様からのお問合せ先】

株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact