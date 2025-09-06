ABC-MART イオンモール姫路リバーシティー店　2025年9月6日（土）よりオープン

株式会社エービーシー・マート

　株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：野口実）は、兵庫県姫路市のイオンモール姫路リバーシティー3Fにて「ABC-MART イオンモール姫路リバーシティー店」を9月6日（土）よりオープンします。





■ABC-MART イオンモール姫路リバーシティー店 特徴

　子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案するABC-MARTが、イオンモール姫路リバーシティーに9月6日（土）よりオープンします。NIKE・adidas・VANSなどの人気ブランドスニーカーから、ビジネスシューズ、レディースパンプス、キッズスニーカーまで幅広い取り扱いに加え、ABC-MARTでしか手に入らない限定モデルも多数ご用意しています。



　オープンを記念して、「ABC-MART イオンモール姫路リバーシティー店」にて9月6日（土）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。


【オープン記念キャンペーン】


１.アプリポイント3倍付与


通常、1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに1ポイント付与のところ、


1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに3ポイント付与します。



２.まとめ買い割引


2点合計


5,000円（税込）以上お買上で500円OFF


10,000円（税込）以上お買上で1,000円OFF



※一部対象外商品あり


※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可



開催期間：9月6日（土）～9月16日（火）




■ABC-MART イオンモール姫路リバーシティー店 注目商品

【NIKE】



商品名：W AIRMAX EXCEE LEATHER


カラー：003BLK/OG PLS


サイズ：25.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）


価格　：13,530円（税込）






【adidas】



商品名：R71


カラー：NIGH/BLUE/CREA


サイズ：22.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）


価格　：10,450円（税込）






【New Balance】



商品名：CM996SN2（D）


カラー：PINK(SN2)


サイズ：22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）


価格　：16,280円（税込）






【SKECHERS】



商品名：SUMMITS-LEOPARD CHIC


カラー：*NTMT


サイズ：22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）


価格　：11,990円（税込）






【ABC SELECT】



商品名：PUFF PUMPS2


カラー：S/BROWN


サイズ：22.5-23cm、23.5cm、24cm、24.5-25cm


価格　：6,490円（税込）






【キッズ】



商品名：16-20 MACH DINO


カラー：SPINOSAURUS/BL


サイズ：16.0cm~20.0cm（0.5cm刻み）


価格　：5,940円（税込）






■ABC-MART イオンモール姫路リバーシティー店 店舗情報

店舗名　：ABC-MART イオンモール姫路リバーシティー店


所在地　：〒672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江2560 リバーシティー 3F


電話番号：079-243-0411


営業時間：10：00~21：00


ABC-MART サイトURL：http://www.abc-mart.net/(http://www.abc-mart.net/)



■ABCマートについて

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。






会社名：株式会社エービーシー・マート


代表者：野口実


所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F


設立　：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）