田中ちえ美、美の全貌が明らかに！―2nd写真集『reveal』特典画像＆先行カット第4弾を同時解禁！
10月6日（月）発売の『田中ちえ美写真集 reveal』。
タワーレコード池袋での発売記念イベント「特典ブロマイドお渡し会」は応募締切が今週末の９月7日（日）まで。
『田中ちえ美写真集 reveal』
profile
発売に向けて、特典画像と先行カット第4弾を一挙に解禁！
早期予約キャンペーンの特典「スマホステッカー」は、シックとポップそれぞれのデザインが解禁となりました。
お申し込みがまだの方は、お見逃しなく。
発売まであと１カ月！ お気に入りの特典を見つけて、『reveal』をぜひお手元でお楽しみください。
先行カット第４弾
特典画像一覧
限定版・特典付きのご予約、イベントご応募など、詳細はこちらのページ（https://seigura.com/magazine_books/159303/）をチェック！
『田中ちえ美写真集 reveal』
発売日：2025年10月6日（月）
定価：3,850円（税込）
仕様：A4判 112ページ
撮影：桑島智輝
編集：声優グランプリ
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社
10月6日生まれ、静岡県出身。ステイラック所属。代表作にアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（天王寺璃奈）、『キャッチ！ティニピン』（ローミー）、『4人はそれぞれウソをつく』（リッカ）、『サクラクエスト』（織部凛々子）ほか。
X：@t_chiemi1006
Instgram：@chiemi._.tanaka
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。