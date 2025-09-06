【PRで成功する企業が多用するPRイベントを知っていますか？】井上岳久のYouTubeチャンネルで気軽に学ぼう！広報関係者、必見「【驚愕】失敗か？戦略か？コカ・コーラ社の伝説のマーケティングを解説！」

株式会社カレー総合研究所

メディアでお馴染みのカレー専門のコンサルティング会社である株式会社カレー総合研究所（所長：井上岳久／東京都渋谷区）は、所長の井上岳久が井上戦略PRコンサルティング事務所代表として人気の広報PRコンサルタントとして有名です。長年数々の企業の広報戦略を成功に導いてきた井上岳久のYouTubeチャンネル「井上岳久の広報PRの知らない世界」で、「【驚愕】失敗か？戦略か？コカ・コーラ社の伝説のマーケティングを解説！」をテーマに公開し解説しました。そのポイントわかりやすく解説、あなたのビジネスに、新しいヒントがきっと見つかます。

【驚愕】失敗か？戦略か？コカ・コーラ社の伝説のマーケティングを解説！

https://www.youtube.com/watch?v=MqyroVTihKk(https://www.youtube.com/watch?v=MqyroVTihKk)

要 約 マーケティングPR

テーマ： 伝説のPRを活用したマーケティングを解説！

【奇跡のマーケティング】コカ・コーラ「クラシックコーク」復活劇から学ぶPRの極意

あなたは、ある商品が一度姿を消したにもかかわらず、顧客の熱烈な支持によって劇的に復活した物語を知っていますか？

これは、コカ・コーラが仕掛けた歴史に残る**「クラシックコーク」復活プロジェクト**のストーリーです。一見、失敗に見える「ニューコーク」発売の裏には、実は綿密に計算された広報PR戦略が隠されていました。

この伝説的なマーケティング成功事例から、広報PR担当者が学ぶべき3つの戦略的視点を解説します。

1. 顧客の「熱量」を可視化する コカ・コーラは、ニューコークの発売を通じて、長年愛されてきた「クラシックコーク」に対する顧客の深い愛着とロイヤリティを改めて浮き彫りにしました。全米を巻き込んだ抗議活動や、復活を求める声は、単なる市場調査では測れない、顧客のブランドに対する**「熱量」**を可視化することに成功したのです。

2. 物語（ストーリー）でブランドを再構築する 「ニューコーク」の発売からわずか79日後、「クラシックコーク」の復活を発表。この劇的な展開は、顧客の「声」に応える誠実なブランドとしての物語を構築し、世界中のメディアがこぞってこの「復活劇」を取り上げました。結果として、ブランドへの愛着を再認識させるという、計り知れないPR効果を生み出したのです。

3. ブランドの「本質的な価値」を再定義する この一連の騒動と復活劇は、コカ・コーラが単なる清涼飲料メーカーではなく、人々の生活や思い出に深く結びついた**「象徴的な存在」**であることを再認識させました。マーケティング戦略を通じて、自社ブランドの「本質的な価値」を再定義し、顧客との絆をより強固なものにすることに成功したのです。

この事例が示しているのは、広報PRが単なる情報発信ではなく、顧客の心理を深く理解し、ブランドの価値を再定義し、世界を巻き込む「物語」を創造する力を持つということです。

この奇跡のマーケティングから、あなたの広報PR戦略を次のステージへと引き上げてください。



＜チャンネル基本情報＞

チャンネル名： 井上岳久の広報PRの知らない世界

チャンネルURL：https://www.youtube.com/channel/UCuARo5XNk53rfgzgXwySn3w(https://www.youtube.com/channel/UCuARo5XNk53rfgzgXwySn3w)

チャンネル内容： 広報PRをマーケティング・経営視点から紐解き、

あらゆるビジネスパーソンに役立つ、実践的かつ本質的な知識を発信

今後の配信予定： 週に1本（予定）



＜ 参考情報１ ＞

井上岳久の「広報PRの知らない世界」とは？

■あなたのビジネスを劇的に変える「広報PRの知らない世界」へようこそ

巷には広報PRに関する情報が溢れていますが、本当にビジネスの成長に直結する、本質的な情報はどこにあるのでしょうか？

「広報PRはなんとなく重要そうだけど、具体的にどうすればいいのか分からない」、「メディア露出はしたけれど、なぜか売上につながらない」

――そんなお悩みをお持ちの方も少なくないでしょう。

本チャンネル「井上岳久の広報PRの知らない世界」は、そうした疑問や課題に真正面から向き合います。単なる広報PR手法の解説に留まらず、ビジネスの世界でまだ知られていない広報PRの深層を、それを包括するマーケティングや経営の視点から、独自の切り口で徹底的に紐解きます。井上岳久がこれまでのコンサルティング経験で培ってきた、実践的かつ本質的な知識を余すことなく発信し、あなたのビジネスを次のステージへと押し上げるヒントを提供します。

■大企業から個人まで、そして経営、マーケティングも包括

大企業から個人まで、すべてのビジネスパーソンに「気づき」と「行動」を

「井上岳久の広報PRの知らない世界」は、特定の業種や規模に限定せず、広報担当者、経営者、マーケティング担当者、そしてコンサルタントの方々まで、あらゆるビジネスパーソンを対象としています。大企業の広報戦略から中小企業のニッチなPR術、さらには個人事業主が自身のブランド力を高める方法まで、幅広いテーマを網羅的に取り扱います。

■成功の裏側を解き明かす！実践と気づきの広報PR術を公開

なぜあの企業は成功したのか？なぜあの商品は話題になったのか？ その裏側にある広報PRのロジック、そしてマーケティングや経営との密接なつながりを、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。今日から実践できるノウハウ、明日からあなたの視点が変わるような「気づき」を、ぜひこのチャンネルで見つけてください。

■チャネルのポイント

１.広報PRを「経営・マーケティング」視点から深掘り:

単なる広報PRの手法解説に留まらず、ビジネス全体を俯瞰する視点から、

広報PRが企業価値や売上にどう貢献するのかを紐解きます。

２.第一人者・井上岳久による実践的かつ本質的な知見:

広報PRコンサルタントの第一人者である井上岳久が長年の経験で培った

独自ノウハウや具体的な事例を交え、すぐに役立つ本質的な知識を提供します。

３.あらゆるビジネスパーソンに役立つ汎用性の高いコンテンツ:

広報担当だけでなく、経営者、マーケティング担当、コンサルタントまで、

大企業から個人事業主まで、すべてのビジネスパーソンが自身の成長や

ビジネス課題解決に活用できる情報が満載です。

毎週金曜日に、ビジネスの最前線で役立つ実践的なコンテンツを定期的に公開していく予定です。ぜひチャンネル登録をして、あなたのビジネスを飛躍させるための羅針盤としてご活用ください。

■チャネル主宰者のご紹介

井上岳久（いのうえ たかひさ）氏

肩書／井上戦略PRコンサルティング事務所代表取締役。戦略広報・戦略PRコンサルタント、PRプランナー。中小企業診断士。事業創造大学院大学客員教授。日本広報教育センター最高顧問、株式会社カレー総合研究所代表取締役。

プロフィール／1968年生まれ。慶應義塾大学経済学部、法政大学法学部卒業。商社等に勤務後、「横濱カレーミュージアム」の立ち上げにプロデューサーとして携わり、2002年11月には代表に就任。独自のＰＲ理論による年100回以上のイベント開催と週2、3回のリリース配信で入館者数を増加させるなど手腕を発揮。06年11月に退任した後は、最先端の経営戦略「戦略広報経営」研究・実践の第一人者として活躍。

事業創造大学院大学客員教授を務め、宣伝会議や経営合理化協会、広報の学校、日本広報教育センターなどの人気講師で15年間、広報会議でコラムを連載中。

カレー専門家で年間100以上のメディアに出演。広報界のトップコンサルタントです。

・宣伝会議主宰の広報講座「広報担当者養成講座」、「リリース作成講座」で10年以上講師を歴任。

・優良企業の社長対象の研修機関である日本経営合理化協会主宰「広報担当者実務家校正講座」を10年以上で講師を歴任。

・講演は大企業の研修や研修機関の広報講座を中心に年間 120 回以上開催。

・宣伝会議発行『広報会議』で「リリース道場」を10年以上にわたり連載(現在も継続中)。

・カレー専門のコンサルティング会社「株式会社カレー総合研究所」で現役の広報プランナーとして活動中。年間 100 以上のメディアに出演及び取材をこなす。

・合格率3~4%の経営コンサルタントの唯一の国家資格「中小企業診断士」としても活動。商工会議所や都道府県など の依頼で 500 社以上の企業を経営指導。中小企業診断士として広報だけでなく経営全般からコンサルティング。

・官公庁や都道府県の行政から金融、不動産、食品、外食、法律、小売、ファッション、時計、家具、広告、サービス業、 エンタメなどの幅広い分野のコンサルティング実績。

著作／『新プレスリリース完全版』『最強のビジネス文書 ニュースリリースの書き方・使い方』『広報入門』（宣伝会議）、『広報・PRの実務 組織づくり、計画立案から戦略実行まで』（日本能率協会マネジメントセンター）、『一億人の大好物 カレーの作り方』、『国民食カレーで学ぶもっともわかりやすいマーケティング入門』（日東書院本社）など多数

＜ 参考情報2 ＞

■井上戦略PRコンサルティング事務所とは！ https://mk-pr.jp/

戦略広報の実践実務の第一人者で、トップ広報コンサルタントと称される井上岳久が率いるコンサルティングファームです。

次のような特徴があります。

１）PR 広報分野の第一人者井上岳久が直接指導します。

２）製造業、サービス業、BtoB、BtoCなどすべての分野で1000社を超える多大な成果実績

３）PRだけでなく商品開発・営業まで一貫したマーケティング支援

４）PR代理店会社に比べ、低予算で自社広報 PR を実現

５）広報マン育成のオリジナルメソッドときめ細かいフォロー

＜ 参考情報３ ＞

主催団体は？

実践力を重視する「日本広報教育センター」

日本広報教育センターは、企業の広報力の底上げを目指し、広報パーソンの教育や研修を展開する機関です。

広報の力によって、企業の価値は左右されます。広報を確実に展開させて企業価値を高めるためには、広報の基礎知識と実践力を持った広報パーソンの存在が不可欠ですが、国内にはその育成機関がほとんどありません。

そうした現状を踏まえ、日本広報教育センターでは、次の3つの事業を柱に、成果を出せる広報パーソンを育成していきます。

＜主な事業＞

・広報PR研修事務局～広報担当者や広報スキルを得たい方などを対象に研修を実施

・PRエキスパート資格～広報の専門家を目指す方や、キャリアアップを希望する方などに向けて認定資格試験を実施

・戦略PR協会～広報PRの専門家や実践者などが行う最前線の広報活

＜日本広報教育センター https://nihon-prec.jp/＞

■日本広報教育センターの３大事業

具体的には、企業向け広報研修「あなたの会社の広報研修室」事業、広報資格「PRエキスパート」事業、「戦略PR協会」事業の３つの事業を中心に実施します。

当センターは、単に知識を有するだけの広報でなく、実践力を重視し『結果を出せる広報』にこだわります！

https://nihon-prec.jp/

＜機関の概要＞

【団 体 名】日本広報教育センター

【事業 概要】１）企業向け広報研修「あなたの企業の広報研修室」の運営

２）広報資格「PRエキスパート」の運営

３）戦略PR協会の運営

【活動開始日】２０２２年３月２２日

【U R L】https://nihon-prec.jp/

【連 絡 先】info@nihon-prec.jp