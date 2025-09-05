新時代の営業を提案するEmooove、営業効率を最大化する『厳選企業ターゲットリスト3種（計33,669件、電話番号付き）』を無料公開

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、営業効率を最大化する「新卒採用中企業リスト」「求人掲載企業リスト」「資金調達済みスタートアップリスト」の3点セットの営業ターゲットリストを無料で公開しました。

■リストの概要

ダウンロードはこちら(無料) :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20250905-1/

それぞれ異なる成長フェーズや課題を持つ企業を厳選して収集したターゲットリストです。

新卒採用中企業リスト：現在新卒採用を積極的に行っている成長意欲の高い企業を集約しました。新卒採用を活発に行う企業は組織拡大の意欲が高く、人材不足を解消するための予算も確保しているケースが多いため、業種や採用状況を把握しながら、優先度の高い企業に狙いを定めた効率的なアプローチが可能です。



求人掲載企業リスト：積極的に中途採用を行っている企業をピックアップしています。採用媒体に求人を掲載している企業は、「人材不足という明確なニーズ」と、「予算を確保している可能性が高い」ため、営業の話を聞いてもらいやすいのが大きな特徴です。

資金調達済みスタートアップリスト：当社が保有する国内最大級のデータベースから厳選した有望企業をピックアップしています。スタートアップ企業は、意思決定のスピードが速く情報感度も高いため、トップ層（CxO）へのアプローチが成功すると一気に商談化し、大きな取引獲得につながる可能性があります。

これらのリストは全て企業名、業界分類、企業規模、電話番号を含んでおり、即座に営業活動を開始できる高品質なデータとなっています。

■リスト活用のメリット

■こんな人におすすめ

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの関心をいただいております

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用していただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

