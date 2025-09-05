法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」、GPT-5を搭載

HEROZ株式会社

HEROZ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 隆弘、以下「HEROZ」）が提供する法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」は、生成AIモデルとして、GPT-5ならびにGPT-5 Thinkingが選択可能となりました。

GPT-5はGPT-4oと比較して事実誤認（ハルシネーション）が20%程度少なく、効率的で素早い回答性能と高度な推論力を併せ持つため、より高度で複雑な思考や分析が実行できます。

機能概要

■GPT-5 ― 効率的な回答と高度な推論力を兼ね備えたモデル

・従来モデルと比較して、事実誤認(ハルシネーション)の発生を抑制

・複数条件を含む複雑な指示への対応力を強化

・長文の要約や比較の精度が向上

・幅広い専門的文脈を踏まえた自然なアウトプット生成が可能

活用が期待されるユースケース

以下にて、ChatGPT-5の活用が期待できるユースケースをご紹介します。

1. ナレッジワーカーの高度支援

シーン例：コンサルタントや研究職が、大量の資料や論文から必要な情報を素早く抽出・要約し、仮説や戦略の叩き台を構築。

ポイント：ただ検索結果を並べるのではなく、文脈を踏まえた分析や「次に検討すべき観点」を提示できるので、従来のリサーチ支援ツールを超えた使い方が可能。

2. クリエイティブ領域での共同制作

シーン例：小説・ゲームシナリオ・広告コピーなどのアイデア出しを、クリエイターと対話しながら共同で磨き上げていく。

ポイント：言葉のニュアンスやトーン調整が従来モデルより自然で、複雑なプロットやキャラクター設定も長期的に保持して扱える。

3. マルチモーダルを活かした実務効率化

シーン例：現場写真や資料画像を読み込み、レポート作成・改善提案・リスク指摘などを自動生成。

ポイント：画像・テキスト・表データを横断的に理解できるため、現場監督・医療従事者・営業担当など幅広い職種で「判断の前処理」を代替できる。

今後について

今後は、ダッシュボード機能の搭載やOCRの段階的な機能向上等を行っていく予定です。

「HEROZ ASK」は、企業や現場のニーズを迅速かつ的確にとらえ、組織の生成AI導入だけに留まらず、生成AIの利活用が定着するまでを伴走するAI SaaSとして進化していきます。

■「HEROZ ASK」とは

HEROZが提供する生成AI SaaSで、ChatGPTなどの生成AIを活用し、社内に存在する様々なデータの検索・要約・翻訳や、音声の文字化を通じて、あらゆる業務をアシストします。

リリースから1年で、導入企業・団体は250社を突破し、教育現場、建設業界、製造業界、IT業界など多岐に渡る分野や業界で活用されています。

URL：https://herozask.ai/(https://herozask.ai/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_content=20250905)

【HEROZについて】

HEROZは、世界を驚かすサービスを創出することを目指すAI企業です。将棋AIの研究開発から生まれた独自AIを軸に、ディープラーニング（深層学習）等の機械学習の研究開発や、生成AI SaaS「HEROZ ASK」の開発など、ビジネスでの実戦的なAI活用を続けています。私たちの技術・サービス開発によりAI革命を起こすことで、各産業にパラダイムシフトを起こし、新しい未来を創ることに挑戦しています。

会社名 ：HEROZ株式会社

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

設立 ：2009年4月

代表者 ：代表取締役 林 隆弘・高橋 知裕

事業内容：AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用

URL：https://heroz.co.jp/(https://heroz.co.jp/)