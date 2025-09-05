【調査レポート】少人数体制のBtoBマーケティング担当者の約8割が「やりたい施策を十分に実行できていない」と回答

株式会社イノーバ

株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳、以下イノーバ）は、3名以内のマーケティング専任者体制で勤務するBtoB企業のマーケティング担当者110名を対象に実施した「『戦略』と『実行』を両立するちょうどいい組織の実態」に関するアンケート調査のレポートを無料公開しました。

調査概要

- 調査機関：株式会社イノーバ- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチデータマーケティング「リサピー(R)」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2025年8月7日～8日- 有効回答：3名以内のマーケティング専任者体制で勤務するBtoB企業のマーケティング担当者110名※合計を100％とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の際が生じる場合があります。

＜調査サマリ＞

■マーケティング施策の実行状況として、24.5％の回答者が「やりたい施策はあるが、ほとんど手を付けられていない」と回答。これを含め、全体では約8割が「やりたい施策を十分に実行できていない」と認識。

Q.お勤め先の、マーケティング施策の実行状況について一番近いものは以下のうちどれですか。

■回答者の半数以上が、やりたい施策を十分に実行できていないことで、マーケティング部門が持つKPIや成果に「影響が出ている」と回答。

Q.やりたい施策を完全にできていないことで、マーケティング部門が持つKPIや成果にどれくらい影響が出ていると感じますか。

※「やりたい施策があるが、ほとんど手を付けられていない」「やりたい施策があるが、一部しか実行できていない」「やりたい施策の半分程度は実行できている」と回答した方に質問

■やりたい施策を実行できていない理由としては、「担当者の業務量が多すぎるから」が40.2％、「人手が足りていないから」が37.9％、「施策の進行管理ができていないから」が35.6％で上位を占めた。

Q.やりたい施策があるにもかかわらず、できていない理由を教えてください。（複数回答）

※「やりたい施策があるが、ほとんど手を付けられていない」「やりたい施策があるが、一部しか実行できていない」「やりたい施策の半分程度は実行できている」と回答した方に質問

■やりたいマーケティング施策を確実に実行するために現在検討している取り組みとして、「既存社員のマーケティング研修・教育」や「マーケティング業務の外部委託」が28.2％で同率1位に。

Q.お勤め先で、やりたいマーケティング施策を実行するために、現在検討している取り組みを教えてください。（複数回答）

■「人材の採用」を検討しているものの実行に至っていない理由としては、「採用コストが高いから」が64.3％で最多となった。

Q.検討しているものの、実行に至っていない理由を教えてください。（複数回答）

※やりたいマーケティング施策を実行するために、現在検討している取り組みとして「人材の採用（中途採用・インターン・アルバイト等）」と回答した方に質問

全調査レポートと考察は、完全版レポートに掲載しております。ぜひご覧ください。

