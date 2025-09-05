11月11日発売「ホントに知ってる？ カタカナ英語大全」

株式会社有隣堂

株式会社有隣堂（本社：神奈川県横浜市 代表取締役 社長執行役員：松信 健太郎）は、2025年11月11日（火）に新刊『ホントに知ってる？ カタカナ英語大全』を刊行いたします。

本書は、ビジネスや日常生活で飛び交う「カタカナ英語」1040語を収録し、発音・意味・関連する英語表現を、教育者の視点から徹底的に解説した一冊です。TOEIC(R)テストの受験者から、日常的にカタカナ語を使うビジネスパーソンまで幅広く役立つ内容です。

出版の背景と企画意図

「アジェンダ」「ガバナンス」「リスキリング」など、近年の日本社会では外来語が当たり前のように使われています。しかし、その意味は多義的で、人によって理解が異なるケースも少なくありません。しかも本場の英語では意味が違っていたり、そもそも英語といえない「カタカナ言葉」も存在します。

こうしたなか、有隣堂出版部では、「今さら人に聞けないカタカナ英語を整理し、正しい理解を広める」ことを目的に本書を企画しました。本書は、英語ジャンルで累計70冊以上、150万部を超える実績の共著を持つ教育者二人が、ユーモアを交えながら、読み物としても楽しめる工夫を凝らした内容となっています。

書名：『ホントに知ってる？ カタカナ英語大全』

著者：佐藤誠司・小池直己

出版社：有隣堂

定価：1,650円（税込）

体裁：四六判並製・本文384頁

ISBN：978-4-89660-248-7

発売日：2025年11月11日（火）

取り扱い：有隣堂各店（一部店舗除く）、全国の書店

【目次】

- Chapter1 【ア行】さあ、カタカナ英語をアーカイブしよう！- Chapter2 【カ行】和製英語？ 本当の英語？ カテゴライズを明確に- Chapter3 【サ行】50音順ですぐ引けるカタカナ英語のサーチエンジン- Chapter4 【タ・ナ行】あなたのタスクは、英単語のスペルと意味も覚えること- Chapter5 【ハ行】ハイテンションで読み進めれば、語彙力アップ！- Chapter6 【マ行】「カタカナ英語なんて」というマインドセットを変えよう- Chapter7 【ヤ・ラ・ワ行】英語のリスキリングは、これにて完璧！

本書の特徴

著者紹介

- 1,040語を網羅的に収録50音順で引きやすく、辞書のように使える構成。- 正しい発音・意味を徹底解説語源や関連イディオムも掲載し、英語力の底上げにつながる。- 和製英語にはユーモラスな“突っ込み”「アイターンは、ターンですらない」など、著者陣ならではの軽妙なコメントを交えた解説。- 全語にイラスト付き視覚的イメージと結びつけることで記憶にも残りやすい。- 幅広い読者層に対応英語初心者でも楽しめ、上級者には語彙強化のヒントが得られる構成。紙面イメージ

佐藤誠司（さとう・せいし）

東京大学文学部英文学科卒。教育委員会勤務や私立中高教諭、予備校講師を経て、現在は佐藤教育研究所を主宰。著書に『英作文のためのやさしい英文法』（岩波ジュニア新書）、『最高水準問題集』シリーズ（文英堂）ほか多数。

小池直己（こいけ・なおみ）

広島大学大学院修了。UCLA客員研究員を経て、相模女子大学・就実大学教授を歴任。NHK教育テレビの英語番組講師も務める。著作は380冊以上、累計500万部突破。『スヌーピーで学ぶ すぐに使える英語表現105』（祥伝社）など著作多数。

有隣堂の出版物

https://www.yurindo.co.jp/publication/book/