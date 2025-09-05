新サービス「DiDi 大型ワゴン」を9月5日より大阪エリアにて開始　～市内乗車が10％オフ、空港行きが20%オフになるキャンペーン開催～

DiDiモビリティジャパン株式会社

DiDiモビリティジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：和久山大輔）は、は2025年9月5日（金）より、「DiDi」アプリ内で大型車の注文が可能となる新サービス「DiDi 大型ワゴン」を、大阪エリアにて開始します。

本サービスは、ゆとりある車内空間と快適性を重視し、最大6名まで同乗可能な車両を提供します。家族旅行やグループでの移動、インバウンド需要にも対応する新しい移動手段です。また、DiDi 大型ワゴンでは予約機能をご利用いただけます。さらに、関西国際空港・伊丹空港・神戸空港、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが予約の出発地もしくは目的地に設定された場合、これまで以上に車両がつかまりやすくなる機能を提供します。





■背景と目的

大阪は国内外から観光客が集まる国際都市であり、特に関西国際空港を中心にインバウンド需要が高まっています。従来のタクシー配車サービスでは、大人数や大型荷物を伴う移動に不便さを感じるケースがありました。そこでDiDiは「広い車で快適移動」をコンセプトに、大人数・大荷物に対応可能な大型ワゴンサービスを展開します。日本人のお客様はもちろん、訪日外国人観光客にも安心・快適な移動体験を提供することを目指します。







■「DiDi 大型ワゴン」について

【開始日】 2025年9月5日（金）9:00～

【対象エリア】 大阪市、関西国際空港、伊丹空港 ※順次拡大予定

【注文の種類】 リアルタイム配車及び予約配車

【決済方法】 アプリ決済のみ（車内決済は利用不可）

【注文方法】

1.目的地を入力

2.「大型ワゴン」を選択

3. 乗車地点を確認し、【注文する 】ボタンをタップ





※DiDi 大型ワゴンは旅行業法に基づき当社が提供するサービスとなります。





【予約方法】

1.【目的地を入力】の右にある時計マークをタップ

2. ご希望の出発日時を選択して【確認】ボタンをタップ

3. 目的地を入力

4. 「大型ワゴン」を選択し、【注文する 】ボタンをタップ

5. 乗車地点を確認し、【注文する 】ボタンをタップ









（注意事項）

・出発地と目的地が関西国際空港、伊丹空港、神戸空港、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのDiDi 大型ワゴンの予約をキャンセルした場合、5,000円のキャンセル料金がかかります。ただし予約時刻の12時間前までのキャンセルはキャンセル料金がかかりません。また、ドライバーの注文受付後、3分以内のキャンセルはキャンセル料金がかかりません。

・無料待機時間を過ぎ、ドライバー側からキャンセルされた場合、5,000円のキャンセル料金がかかります。

・本機能は、配車を確約するものではありません。

・アプリ決済(アプリに登録されているPayPayまたはクレジットカードでの決済)でのご利用が必要となります。







■「DiDi 大型ワゴン 10%オフキャンペーン」について

・割引額：10%オフ（最大800円/回）、1日1回まで

・アプリ決済限定

・適用方法：キャンペーン期間中、出発地・目的地が関西国際空港・伊丹空港以外の大型ワゴンのご注文、乗車完了時に自動適用

・キャンペーン期間：2025年9月5日（金）～終了未定

・対象サービス：DiDi 大型ワゴンでの注文

・対象エリア：大阪市







■「DiDi 大型ワゴン空港行き予約限定：20%オフキャンペーン」について

・割引額：20%オフ（最大1,500円/回）、1日1回まで

・アプリ決済限定

・適用方法：目的地が関西国際空港・伊丹空港のDiDi 大型ワゴンの予約注文、乗車完了時に自動適用

・キャンペーン期間：2025年9月5日（金）～終了未定

・対象サービス：DiDi 大型ワゴンでの予約

・対象エリア：目的地が関西国際空港・伊丹空港での注文





【注意事項】

● 本クーポンはDiDi 大型ワゴンでの利用限定です。一般タクシーではご利用いただけません。

● 割引は乗車料金が対象となります。別途その他料金（有料道路通行料金など）が発生した場合、割引対象外となります。

● 付与されたクーポンは当日のみ利用可能です。

● 本クーポンはアプリ決済限定です。

● 他のクーポンとの併用はできません。

● 複数クーポンをお持ちの場合、割引額が最大となるクーポンが適用されます。同一の割引額が適用される場合、有効期限が近いものから適用されます。

● ﻿本キャンペーンは予告なく変更や中止することがあります。







■累計ダウンロード数1,000万 「DiDi（ディディ）」について

ディディは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分*1でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国21都道府県*2でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年5月時点で累計1,000万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。ディディは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。





ダウンロードはこちら :https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo





*1配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2024年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

*2対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/(https://didimobility.co.jp/service/user/)をご確認ください。



