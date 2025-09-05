雪印ビーンスターク　医療従事者向けに「口腔ケア」をテーマとしたWebセミナーを開催

雪印ビーンスターク株式会社

雪印メグミルクグループの雪印ビーンスターク株式会社(本社：東京都新宿区 代表取締役社長：松永 政也)は、医療従事者に向け、「口腔ケア」をテーマとしたWebセミナーを開催致します。

今回のセミナーでは、講師として独立行政法人国立病院機構福山医療センター 主任歯科衛生士 藤原千尋先生をお招きし、「がん支持療法における口腔ケアー口腔ケアの指導とポイントー」の演題でご講演を頂きます。

2025年9月25日（木）11:00～26日（金）22:00までご覧いただける配信となっておりますので、ぜひご覧ください。

■セミナー概要

【演題】がん支持療法における口腔ケアー口腔ケアの指導とポイントー

【講師】独立行政法人国立病院機構福山医療センター

主任歯科衛生士 藤原千尋（ふじわら ちひろ）先生

【配信日時】２０２５年９月２５日（木）１１時～９月２６日（金）２２時

【動画再生時間】約60分

※当セミナーは、配信時間のみ再生可能なWebセミナーです。

時間内は何度でも再生可能です。

【対象】医師・歯科医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士・言語聴覚士などの

医療従事者や介護従事者のみなさま

（企業の方や一般の方はお断りする場合がございます）

【参加費】 無料

■お申し込み方法

下記URLまたはQRコードよりご登録ください。

https://beanstalksnow.seminarone.com/beanstalksnowseminar202509250926/event

参加申込期間：2025年 9月24日（水） 22:00まで

※9月24日（水）・9月25日（木）に視聴URLを記載したメールが届きます。

※お申込み手続きの前に下記アドレスの受信設定をお願い致します。

［beanstalksnow.co.jp］［seminar-manager.com］

■講師プロフィール

藤原千尋（ふじわら ちひろ）先生

独立行政法人国立病院機構福山医療センター

主任歯科衛生士

略歴：

2003年3月 福山歯科衛生士学校 卒業

2003年 一般歯科医院 入職

2005年 同上 退職

2005年 フリーランス歯科衛生士

訪問歯科診療における口腔ケア担当

福山市通所型介護予防事業

2011年 福山歯科衛生士学校 非常勤講師 ～現在に至る

2012年 独立行政法人国立病院機構福山医療センター ～現在に至る

～藤原先生からのメッセージ～

抗がん剤治療や放射線治療において、口腔粘膜炎などの副作用が出てきます。このような口腔トラブルを悪化させると食事ができなくなり、抗がん剤治療を継続できなくなるケースも出てきます。そんな口腔トラブルを軽減すべく口腔ケアは、がん治療を支える支持療法のひとつです。本セミナーでは歯科衛生士のみならず看護師、介護職の方にも知っていただきたい口腔ケアの指導やちょっとしたコツ、ポイントなどをご紹介したいと思います。

■雪印ビーンスターク ご家族の健康のための商品

〇「リフレケア(R) シリーズ」

https://www.beanstalksnow.co.jp/oralcare/refrecare_h/

【雪印ビーンスターク株式会社について】

雪印ビーンスターク株式会社は、70年以上続く母乳研究を生かした粉ミルクや液体ミルクなどの育児用ミルクや、育児関連商品および機能性食品などの研究開発、製造・販売を行っています。

全国の栄養士による産前産後ママへの栄養相談を通じて、産婦人科施設など妊娠、出産、育児を支える方々とともに、赤ちゃんのすこやかな成長と育児をされる皆様の健康でいきいきとした生活をサポートします。

設 立：2002年8月7日

代表者：代表取締役社長 松永 政也

企業URL： https://www.beanstalksnow.co.jp/

本件に関するお客様からのお問合せ

雪印ビーンスターク(株)

ウェルネス事業部リフレケア企画グループ

担当：津田

MAIL：m990023@beanstalksnow.co.jp

（時間外のお問合せにつきましては、返信が翌日になりますので、何卒ご了承ください。）

※お電話でのお問い合わせはお受けしておりませんのでご了承ください。