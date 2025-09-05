TCJ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¢³¤³°Äó·ÈÀè¹ñ¿ô¤ò7¥õ¹ñ¤ØÂçÉý³ÈÂç
³ô¼°²ñ¼ÒTCJ¥°¥íー¥Ð¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæß· ¾¢¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó³¤³°¤Î¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢ÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Íºà¤Î³¤³°Äó·ÈÀè¹ñ¿ô¤ò7¥õ¹ñ¡Ê¥Í¥Ñー¥ë/¥Ù¥È¥Ê¥à/¥ß¥ã¥ó¥Þー/¥¹¥ê¥é¥ó¥«/¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å/¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó/¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤äÊ£¿ô¤Î¹ñ¤«¤é°ÂÄêÅª¤Ë¿Íºà¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢Ë¡¿Í´ë¶ÈÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ëºÎÍÑ¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³¤³°Å¸³«³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¤Î·¹¸þ¤ä¾ðÀª¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ºÎÍÑÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿Íºà³ÎÊÝ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ñ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÆÃÄêµ»Ç½Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÂÐ±þ½ÀÆðÀ¤ò°Ý»ý¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³¤³°Äó·ÈÀè¹ñ¿ô¤Î³ÈÂç¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤Î³ÆÊ¬Ìî¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëºÎÍÑ¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¸õÊä¼Ô¤ò°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³¤³°Äó·ÈÀè¡¿¾Ò²ð²ÄÇ½¿Í¿ô¤Î³µÍ×¡Û
- ³¤³°Äó·ÈÀè¹ñ¿ô¤¬7¥õ¹ñ¤Ø³ÈÂç
¥Í¥Ñー¥ë/¥Ù¥È¥Ê¥à/¥ß¥ã¥ó¥Þー/¥¹¥ê¥é¥ó¥«
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å/¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó/¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢
- Äó·È¹ñ¤Î³ÈÂç¤Ç¾Ò²ð²ÄÇ½¿Í¿ô¤Ï¹ç·×5,500¿Íµ¬ÌÏ¤Ø
- ÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤Î¾Ò²ðÊ¬Ìî¤âÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·Â¿ÍÍ¤Ê¿¦¼ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½
- ³°¿©¡¢²ð¸î¡¢½ÉÇñ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¸ìÎÏ¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¿Íºà¤ò¤´¾Ò²ð
¡Ê¤½¤ÎÂ¾¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¥Ó¥ë¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡¢·úÀß¤Ê¤É³ÆÆÃÄêµ»Ç½Ê¬Ìî¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ë
¡Ú¿Íºà¾Ò²ð³ÈÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
- ¾Ò²ð²ÄÇ½¤ÊÆÃÄêµ»Ç½Ê¬Ìî¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤¿¦¼ï¤Ç¤´Í×Ë¾¤ËÂÐ±þ
- ½½Ê¬¤ÊºÎÍÑÁª¹Í¿Í¿ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¿ô¤Î±þÊç¼Ô¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¿ÍºàÁªÄê¤¬²ÄÇ½
- ºÎÍÑ¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¿Íºà¤ò¿×Â®¤Ë¤´¾Ò²ð
- ÆÃÄê¤Î¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ºÎÍÑÂÎÀ©¤Ç¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤ò¼Â¸½
- ¿¦¼ï¡¦Å¬À¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¥õ¹ñ¤«¤é¤Î¿ÍºàºÎÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
º£¸å¤â¾Ò²ð²ÄÇ½¿Í¿ô¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤´¤È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¿ÍºàÍ×·ï¤Ë¤è¤ê½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë³°¹ñ¿Í¿Íºà¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¶¡µë¤·Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Î¹ñºÝÉ¸½à¤Ç¤¢¤ëISO29991:2020¤Ë½àµò¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢³°¹ñ¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤«¤éÄêÃå¤Þ¤Ç¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¤Î³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¸ì¶µ°é»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¼Ò¤Î¼ÂÀÓ¡Û
- ³¤³°Äó·ÈÀè¹ñ¿ô¡¡¡¡¡§7¥õ¹ñ
- ¾Ò²ð²ÄÇ½³°¹ñ¿Íºà¿ô¡§Ìó5,500Ì¾°Ê¾å
- Îß·×Â´¶ÈÀ¸¿ô¡¡¡¡¡¡¡§80¥õ¹ñ°Ê¾å¤«¤é10,000¿Í°Ê¾å
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒTCJ¥°¥íー¥Ð¥ë(µìÅìµþÃæ±ûÆüËÜ¸ì³Ø±¡)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿®Ç»Ä®35¡¡Îû´¤´Û2F
ÂåÉ½¼Ô¡§Ãæß· ¾¢
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¸þ¤±¿Ê³Ø¡¦½¢¿¦ÆüËÜ¸ì¥³ー¥¹¤Î±¿±Ä¡¢Áí¹çÆüËÜ¸ì¥³ー¥¹¤Î±¿±Ä¡ÊºßÆü³°¹ñ¿Í¡¢³¤³°ºß½»¼Ô¡¢´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¡Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ»ÕÍÜÀ®»ö¶È¡¢¹ÔÀ¯¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦´ë¶È¸þ¤±¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È
URL¡§https://tcj-education.com/lp/tcj-recruitment/